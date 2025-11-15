Η Realnews αυτής της Κυριακής (16/11/2025)

Με τίτλο: «Σε κλοιό πιέσεων ο Ερντογάν» κυκλοφορεί, αυτήν την Κυριακή, η Realnews. Η εφημερίδα αποκαλύπτει τα εσωτερικά και τα εξωτερικά μέτωπα που κλονίζουν την κυριαρχία του Τούρκου Προέδρου στο πολιτικό σκηνικό.

Στο ρεπορτάζ της εφημερίδας:

– Το τελεσίγραφο των Αμερικανών για να σταματήσει η Αγκυρα την ενεργειακή συνεργασία με τους Ρώσους. Οι δύσκολες ώρες του Τούρκου υπουργού Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, στην Ουάσιγκτον.

– Πώς το τουρκικό καθεστώς χρησιμοποιεί τη Δικαιοσύνη για να εξοντώσει την αντιπολίτευση. Ο βασικός αντίπαλος του Ερντογάν, Εκρέμ Ιμάμογλου, αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως 2.352 ετών!

– Μαίνεται ο πόλεμος των επιγόνων για την επόμενη ημέρα στην Τουρκία. Ο βηματισμός που ανοίγουν ο γιος και ο γαμπρός του Τούρκου Προέδρου και η δυναμική παρουσία του επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών, Ιμπραήμ Καλίν.

Στη Realnews μπορείτε ακόμη να διαβάσετε:

– Ελληνικές κορβέτες με χρήματα από την Ε.Ε. Πρόγραμμα SAFE: Η «R» αποκαλύπτει το σχέδιο για την κατασκευή πολεμικών πλοίων από τα ελληνικά ναυπηγεία. Η συνεργασία με ιταλικές και γερμανικές εταιρείες και η αίτηση που αναμένεται να κατατεθεί τις επόμενες ημέρες. Τι περιλαμβάνει ο σχεδιασμός για την απόκτηση πυραύλων αεράμυνας, αντι-drone συστήματος, φρεγατών και υποβρυχίων. Πώς η Αγκυρα προσπαθεί να μπει από την «πίσω πόρτα» στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα μέσω συμμετοχής της σε ευρωπαϊκές αμυντικές βιομηχανίες.

– Ελλάδα – Κύπρος: Η νέα σελίδα στη συνεργασία για το καλώδιο. Οι αλλαγές στον σχεδιασμό, η στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το επενδυτικό ενδιαφέρον από τις ΗΠΑ.

– Σταύρος Παπασταύρου στην «R»: «Νέο εθνικό σχέδιο για μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και σταθερότητα στη νοτιοανατολική Ευρώπη μέσω της ενέργειας».

– Η «Ιθάκη» έφερε… φουρτούνες στην Αριστερά. Συνεχίζονται οι αναταράξεις λίγες ημέρες πριν από την κυκλοφορία του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα.

– Μακελειό στα Βορίζια: Το γαμήλιο γλέντι πριν από την έκρηξη! Ο 23χρονος που συνελήφθη ήταν καλεσμένος στον γάμο μέλους της οικογένειας στο σπίτι της οποίας κατηγορείται ότι έβαλε βόμβα! Κοντά στον ηθικό αυτουργό της επίθεσης, που έδωσε το έναυσμα για την ανταλλαγή των πυροβολισμών, βρίσκονται οι Αρχές.

– Αποθήκη κοκαΐνης στην εκκλησία. Τι αποκάλυψε στην απολογία του ο 46χρονος ιερέας, μέλος του κυκλώματος ναρκωτικών. Η 52χρονη εγκέφαλος, η διακίνηση μεταναστών και η έρευνα για το πελατολόγιο.

– Ερευνα για διαφθορά αποκάλυψε βιασμούς ανηλίκων! Συγκλονιστικές καταθέσεις μετά τη σύλληψη 58χρονου λιμενικού στον Βόλο.