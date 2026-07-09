Φωτιά στο Σισμανόγλειο: Προσήχθη ένας ύποπτος άνδρας

Η αστυνομία προχώρησε στην προσαγωγή ενός υπόπτου άνδρα στη Νέα Φιλαδέλφεια για την πυρκαγιά που ξέσπασε στην Α' Παθολογική Κλινική του «Σισμανόγλειου» Νοσοκομείου στο Μαρούσι. Η φωτιά ξεκίνησε από στρώμα ασθενούς, ενώ μία 90χρονη ασθενής κατέληξε, με τον Υπουργό Υγείας να δηλώνει ότι ο θάνατός της δεν σχετίζεται με το περιστατικό.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στην προσαγωγή ενός υπόπτου για την φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί στο «Σισμανόγλειο» προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές. Ο άνδρας εντοπίστηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια και εξετάζεται η εμπλοκή του.
  • Η φωτιά ξεκίνησε από στρώμα ασθενούς, όπως δήλωσε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.
  • Μία 90χρονη ασθενής κατέληξε αρκετή ώρα μετά την εκκένωση, ωστόσο ο θάνατός της δεν συνδέεται με το περιστατικό της φωτιάς, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας.

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Στην προσαγωγή ενός υπόπτου για την φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί στο «Σισμανόγλειο» προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές.

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Συγκεκριμένα, αστυνομικοί της ΔΙΑΣ, κατόπιν αναζητήσεων, εντόπισαν στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας έναν ύποπτο άνδρα, του οποίου εξετάζεται η εμπλοκή στην υπόθεση της εκδήλωσης της πυρκαγιάς στην Α’ Παθολογική Κλινική του «Σισμανόγλειου» Νοσοκομείου, στο Μαρούσι.

Ο ύποπτος άνδρας μεταφέρθηκε σε πυροσβεστική υπηρεσία.

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Από στρώμα ασθενούς ξεκίνησε η φωτιά

Όπως δήλωσε νωρίτερα ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, η φωτιά ξεκίνησε από στρώμα ασθενούς.

Μία γυναίκα 90 ετών, που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο, κατέληξε αρκετή ώρα μετά την εκκένωση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα ήταν βαριά άρρωστη και ήταν από τους πρώτους ασθενείς που μεταφέρθηκαν, όταν εκδηλώθηκε η φωτιά προκειμένου να μην επιβαρυνθεί περαιτέρω. Όπως είπε ο υπουργός Υγείας, ο θάνατός της δεν συνδέεται με το περιστατικό της φωτιάς.

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