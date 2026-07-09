Φωτιά στο Σισμανόγλειο: Προσήχθη ένας ύποπτος άνδρας

Στην προσαγωγή ενός υπόπτου για την φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί στο «Σισμανόγλειο» προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές.

Συγκεκριμένα, αστυνομικοί της ΔΙΑΣ, κατόπιν αναζητήσεων, εντόπισαν στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας έναν ύποπτο άνδρα, του οποίου εξετάζεται η εμπλοκή στην υπόθεση της εκδήλωσης της πυρκαγιάς στην Α’ Παθολογική Κλινική του «Σισμανόγλειου» Νοσοκομείου, στο Μαρούσι.

Ο ύποπτος άνδρας μεταφέρθηκε σε πυροσβεστική υπηρεσία.

Από στρώμα ασθενούς ξεκίνησε η φωτιά

Όπως δήλωσε νωρίτερα ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, η φωτιά ξεκίνησε από στρώμα ασθενούς.

Μία γυναίκα 90 ετών, που νοσηλευόταν στο νοσοκομείο, κατέληξε αρκετή ώρα μετά την εκκένωση. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα ήταν βαριά άρρωστη και ήταν από τους πρώτους ασθενείς που μεταφέρθηκαν, όταν εκδηλώθηκε η φωτιά προκειμένου να μην επιβαρυνθεί περαιτέρω. Όπως είπε ο υπουργός Υγείας, ο θάνατός της δεν συνδέεται με το περιστατικό της φωτιάς.