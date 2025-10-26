Λάρισα: Σε σταθερή κατάσταση το βρέφος που κάηκε από καυτό λάδι – «Δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα η κόρη μου»

Στην εντατική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας νοσηλεύεται ένα αγοράκι 15 μηνών καθώς έχει υποστεί πολύ σοβαρά εγκαύματα από καυτό λάδι στο πρόσωπο και το σώμα του.

Η μητέρα του μαγείρευε στο σπίτι τους στην Καρδίτσα και χρειάστηκαν μόνο λίγα δευτερόλεπτα για να αναποδογυρίσει το τηγάνι και να πέσει πάνω του καυτό λάδι. Μάλιστα, σύμφωνα με όσα αναφέρει στο Star η γιαγιά του παιδιού, από το καυτό λάδι κάηκε και η μητέρα του.

«Το σπίτι της κόρης μου είναι μικρό, έχει ενιαίο σαλόνι και κουζίνα. Το παιδί ήταν στο σαλόνι μαζί με τον πιο μεγάλο (γιο). Εκείνη τηγάνιζε, έβγαλε το τηγάνι από τη φωτιά, το έβαλε στην άκρη και άλλαξε το μωρό. Μέχρι να βγάλει την πάνα έξω που είχε τα σκουπίδια, αυτός σε χρόνο μηδέν έφτασε στο τηγάνι. Πήδηξε κι αυτή, πιάνει κι αυτή το τηγάνι για να μην το τραβήξει το παιδί πάνω του, κάηκε το παιδί, κάηκε κι εκείνη» λέει στο Star η γιαγιά του βρέφους.

«Όπως μας λένε από την εντατική, το παιδί είναι σε σταθερή κατάσταση. Δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα το κορίτσι, δεν είναι καλά τα παιδιά, δεν θα είναι σε σοκ τα παιδιά;» λέει ο παππούς του βρέφους.

Το μωρό μεταφέρθηκε αρχικά στο νοσοκομείο της Καρδίτσας, εκεί όμως οι γιατροί έκριναν οτι πρέπει να διακομιστεί άμεσα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ.

Φέρει εκτεταμένα εγκαύματα στο πρόσωπο και στο σώμα, κυρίως στα χέρια και στους ώμους, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάσταση του σταθερή αλλά κρίσιμη, ενώ μέσα στα επόμενα 24ωρα θα αποφασιστεί αν θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία».