Λάρισα: Το βρέφος έχει εγκαύματα που καλύπτουν το 15% του σώματός του – Υπέστη και ανακοπή

Enikos Newsroom

κοινωνία

Λάρισα: Το βρέφος έχει εγκαύματα που καλύπτουν το 15% του σώματός του – Υπέστη και ανακοπή

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει το μόλις 18 μηνών βρέφος που υπέστη σοβαρά εγκαύματα από καυτό λάδι σε χωριό της Καρδίτσας, έπειτα από το τραγικό ατύχημα που σημειώθηκε στο σπίτι της οικογένειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, η μητέρα του τηγάνιζε φαγητό στην κουζίνα, όταν το παιδί, με μια απρόβλεπτη κίνηση, τράβηξε ή ακούμπησε το τηγάνι. Το καυτό λάδι χύθηκε πάνω του, προκαλώντας εκτεταμένα εγκαύματα στο πρόσωπο και στον θώρακά του.

Το βρέφος φέρει εγκαύματα που καλύπτουν περίπου το 15% του σώματός του και η κατάσταση της υγείας του παραμένει κρίσιμη. Αρχικά μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο της Καρδίτσας, ωστόσο, λόγω της σοβαρότητάς του, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του υπέστη καρδιακή ανακοπή, αλλά οι γιατροί κατάφεραν να το επαναφέρουν. Το παιδί παραμένει διασωληνωμένο, ενώ οι θεράποντες ιατροί είναι διαρκώς κοντά του.

Παρότι θεωρούν ότι θα ήταν προτιμότερο να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Αθήνας, η εύθραυστη υγεία του δεν επιτρέπει τη μετακίνησή του. Για τον λόγο αυτό υπάρχει συνεχής επικοινωνία με το Νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα, προκειμένου να δίνονται οδηγίες για τη φροντίδα και τη σταθεροποίησή του.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποιο είναι το καλύτερο ψωμί για απώλεια βάρους; Ειδικοί αποκαλύπτουν τις 5 κορυφαίες επιλογές αδυνατίσματος

SuperAgers: Το μυστικό πίσω από την εξαιρετική μνήμη στα 80+

Συντάξεις: Σε ποιες υπάρχουν προβλήματα στην απονομή και γιατί

Euronext: Αυτή είναι η πρόταση εξαγοράς- Ποια είναι τα οφέλη για ΕΧΑΕ και εισηγμένες

Ο διαστρικός κομήτης 3I/ATLAS εκτόξευσε πίδακα προς τον ήλιο

Η νέα λειτουργία του Instagram σάς επιτρέπει να δείτε ξανά τα Reels που έχετε παρακολουθήσει
περισσότερα
16:00 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Κιλκίς: «Μαϊμού» γιατρός εξαπάτησε τηλεφωνικά δύο γυναίκες – Συνεργός του παρίστανε το τραυματισμένο παιδί τους

Στη σύλληψη ενός άνδρα ο οποίος εξαπάτησε τηλεφωνικά δύο γυναίκες στο Κιλκίς, αποσπώντας το πο...
15:14 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Σύρος: Απαγχονισμένος εντοπίστηκε 38χρονος μέσα στο σπίτι του 

Τραγωδία σημειώθηκε στη Σύρο, καθώς ένας 38χρονος εντοπίστηκε νεκρός. Σύμφωνα με πληροφορίες τ...
14:57 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη φυλακή άλλα δύο αδέλφια – «Αρνούμαστε τις κατηγορίες» υποστήριξαν στις απολογίες τους

Συνολικά οκτώ κατηγορούμενοι έχουν μέχρι στιγμής κριθεί προφυλακιστέοι για τις παράνομες επιδο...
14:54 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Με λαμπρότητα η επίσημη δοξολογία στον ναό του Αγίου Δημητρίου – Δείτε φωτογραφίες 

Με λαμπρότητα τελέστηκε η επίσημη δοξολογία στο ναό του Αγίου Δημητρίου, παρουσία του Προέδρου...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς