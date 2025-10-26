Λάρισα: Το βρέφος έχει εγκαύματα που καλύπτουν το 15% του σώματός του – Υπέστη και ανακοπή

Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή δίνει το μόλις 18 μηνών βρέφος που υπέστη σοβαρά εγκαύματα από καυτό λάδι σε χωριό της Καρδίτσας, έπειτα από το τραγικό ατύχημα που σημειώθηκε στο σπίτι της οικογένειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Star, η μητέρα του τηγάνιζε φαγητό στην κουζίνα, όταν το παιδί, με μια απρόβλεπτη κίνηση, τράβηξε ή ακούμπησε το τηγάνι. Το καυτό λάδι χύθηκε πάνω του, προκαλώντας εκτεταμένα εγκαύματα στο πρόσωπο και στον θώρακά του.

Το βρέφος φέρει εγκαύματα που καλύπτουν περίπου το 15% του σώματός του και η κατάσταση της υγείας του παραμένει κρίσιμη. Αρχικά μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο της Καρδίτσας, ωστόσο, λόγω της σοβαρότητάς του, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του υπέστη καρδιακή ανακοπή, αλλά οι γιατροί κατάφεραν να το επαναφέρουν. Το παιδί παραμένει διασωληνωμένο, ενώ οι θεράποντες ιατροί είναι διαρκώς κοντά του.

Παρότι θεωρούν ότι θα ήταν προτιμότερο να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Αθήνας, η εύθραυστη υγεία του δεν επιτρέπει τη μετακίνησή του. Για τον λόγο αυτό υπάρχει συνεχής επικοινωνία με το Νοσοκομείο Παίδων στην Αθήνα, προκειμένου να δίνονται οδηγίες για τη φροντίδα και τη σταθεροποίησή του.