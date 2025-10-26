Λάρισα: Εξαιρετικά σοβαρή η κατάσταση του 18 μηνών βρέφους που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ – Εξετάζεται το ενδεχόμενο μεταφοράς του σε εξιδεικευμένο κέντρο εγκαυμάτων

Λάρισα: Εξαιρετικά σοβαρή η κατάσταση του 18 μηνών βρέφους που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ – Εξετάζεται το ενδεχόμενο μεταφοράς του σε εξιδεικευμένο κέντρο εγκαυμάτων
Φωτογραφία: Unpslash

Εξαιρετικά σοβαρή κρίνεται η κατάσταση του 18 μηνών βρέφους που διακομίσθηκε σε νοσοκομείο της Λάρισας με εκτεταμένα εγκαύματα από καυτό λάδι.

Το παιδί είναι διασωληνωμένο στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας και η κατάσταση του κρίνεται εξαιρετικά σοβαρή, ενώ στο πλευρό του παιδιού βρίσκεται η οικογένεια του, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε η ΕΡΤ.

Το περιστατικό συνέβη κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες χθες το πρωί μέσα στο σπίτι της οικογένειας, ενώ οι έρευνες διεξάγονται από τις Αρχές.

Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την κατάσταση του και εξετάζεται το ενδεχόμενο μεταφοράς του σε εξιδεικευμένο κέντρο εγκαυμάτων.

 

