Δώρο Χριστουγέννων 2025 από τη ΔΥΠΑ σε ανέργους: Αυτές είναι οι 3 νέες αλλαγές που έρχονται

Κατερίνα Φεσσά

οικονομία

Δώρο

Τρεις σημαντικές αλλαγές θα δουν φέτος οι δικαιούχοι άνεργοι στη χορήγηση του Δώρου Χριστουγέννων του 2025 από τη ΔΥΠΑ.

Η μια αφορά στην ημερομηνία της καταβολής του, η άλλη στο ποσό και η τρίτη αλλαγή είναι πως υπήρξαν άνεργοι που επιδοτήθηκαν για πρώτη φορά με το νέο, αυξημένο πιλοτικό επίδομα ανεργίας ύψους έως και 1.295 ευρώ που σημαίνει ότι με βάση αυτό θα υπολογιστεί και το Δώρο Χριστουγέννων για το 2025.

Δηλαδή θα είναι διαφορετικό το ποσό του Δώρου Χριστουγέννων που έχει επιδοτηθεί κάποιος με τακτικό επίδομα ανεργίας από αυτόν που έχει λάβει το νέο πιλοτικό επίδομα ανεργίας. Συνεπώς οι μεταβολές στο Δώρο θα είναι οι εξής:

Η ημερομηνία καταβολής

Η ΔΥΠΑ αναμένεται να πληρώσει φέτος εκτός απροόπτου νωρίτερα σε σχέση με πέρυσι το Δώρο Χριστουγέννων στους δικαιούχους ανέργους. Υπενθυμίζεται πως το 2024 το Δώρο δόθηκε την Παρασκευή,20 Δεκεμβρίου ωστόσο φέτος υπολογίζεται πως θα καταβληθεί μεταξύ 15 με 19 Δεκεμβρίου και αυτό επειδή 20 Δεκεμβρίου πέφτει ημέρα Σάββατο.

Το ποσό

Αυξημένο Δώρο Χριστουγέννων θα λάβουν φέτος οι άνεργοι λόγω της νέας αναπροσαρμογής προς τα πάνω που έγινε στον κατώτατο μισθό, δηλαδή στα 880 ευρώ μεικτά από 830 ευρώ μεικτά.

Συνεπώς το ολόκληρο ποσό του Δώρου Χριστουγέννων θα αυξηθεί στα 540 ευρώ από 509,75 ευρώ που ήταν πέρυσι και θα δοθεί στους ανέργους που παίρνουν το τακτικό επίδομα ανεργίας από την 1η Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Αυτό αφορά στους εργαζόμενους που δούλεψαν με καθεστώς πλήρους απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα μέχρι να διακοπεί η σύμβαση τους, ενώ για τη μερική απασχόληση το Δώρο θα είναι αισθητά μειωμένο κάτω των 540 ευρώ. Επίσης επισημαίνεται πως για κάθε έναν πλήρη μήνα επιδότησης καταβάλλονται τρία ημερήσια επιδόματα Δώρο Χριστουγέννων.

Το νέο πιλοτικό επίδομα ανεργίας ύψους έως και 1.295 ευρώ

Το ποσό του Δώρου Χριστουγέννων θα υπολογιστεί σύμφωνα με πληροφορίες του enikonomia.gr με βάση το σταθερό μέρος του νέου πιλοτικού επιδόματος ανεργίας και όχι το μεταβλητό.

Υπενθυμίζεται πως το σταθερό μέρος υπολογίζεται βάσει των αποδοχών του δικαιούχου και αρχίζει από το 70% του νομοθετημένου κατώτατου ημερομισθίου ή του μέσου ημερομισθίου του δικαιούχου (εάν οι αποδοχές του ήταν μικρότερες από τον κατώτατο μισθό) και μειώνεται σταδιακά στο τέλος της επιδότησης. Δηλαδή:

  • Κατά το πρώτο τρίμηνο της επιδότησης το τελικό ποσό είναι ίσο με το 70% του κατώτατου ημερομίσθιου.
  • Κατά το δεύτερο τρίμηνο της καταβολής η επιδότηση μειώνεται στο 60% του κατώτατου ημερομίσθιου.
  • Και κατά το τρίτο τρίμηνο η επιδότηση υποχωρεί στο 50% του κατώτατου ημερομίσθιου.
  • Κατά το τέταρτο τρίμηνο η επιδότηση καταλήγει στο 40% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη.

Διευκρινίζεται πως το παραπάνω ισχύει για το πρώτο έτος χορήγησης του επιδόματος. Σημειώνεται δε πως ο τρόπος υπολογισμός του Δώρου για αυτές τις περιπτώσεις θα πραγματοποιηθεί ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που θα γίνει με κάποιον που λαμβάνει τακτικό επίδομα ανεργίας.

Τι άλλο πρέπει να γνωρίζετε

Αξίζει να σημειωθεί πως το Δώρο θα καταβληθεί αυτόματα απευθείας από τη ΔΥΠΑ στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων και δεν χρειάζεται οι ίδιοι να προβούν σε καμία απολύτως ενέργεια πριν από τη χορήγηση του. Επίσης οι δικαιούχοι μπορούν να ενημερωθούν για την πληρωμή του Δώρου είτε μέσω του www.dypa.gov.gr είτε μέσω της ΔΥΠΑ App και να κλικάρουν στην καρτέλα “Πληρωμές”.

Ωστόσο σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα στην καταβολή του Δώρου δεν αναμένεται να συμπεριληφθούν:

  • Οι μακροχρόνια άνεργοι.
  • Όσοι έλαβαν επίδομα ανεργίας για διάστημα λιγότερο του 1 μηνός.

 

 

