Γιορτή Πολεμικής Αεροπορίας: Ένα F-35 στον Φλοίσβο και μικροί στα κοκ-πιτ αεροπλάνων και εξομοιωτών – BINTEO

Η Πολεμική Αεροπορία γιορτάζει τον Προστάτη της Μιχαήλ Αρχάγγελο και ετοιμάζει σειρά εκδηλώσεων που θα ξεκινήσουν από την 1η Νοεμβρίου και θα ολοκληρωθούν στις 9 Νοεμβρίου, με κορυφαίο την πτήση ενός F-35 μπροστά σε χιλιάδες κόσμου, που θα συγκεντρωθούν στον Φλοίσβο, στον Φαληρικό όρμο.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Οι φετινές εορταστικές εκδηλώσεις της Πολεμικής Αεροπορίας προβλέπεται να είναι οι πιο συναρπαστικές από κάθε άλλη χρόνια. Ο στόχος είναι διπλός. Αφενός όλοι οι Έλληνες να δουν από κοντά και να θαυμάσουν τα υπερσύγχρονα οπλικά συστήματα, που αποκτώνται και επιχειρούν από το υστέρημά τους κι αφετέρου να εμπνεύσουν νέους, ειδικά μαθητές λυκείου, να ακολουθήσουν επαγγελματική καριέρα στις Ένοπλες Δυνάμεις και δη στην ΠΑ είτε ως ιπτάμενοι είτε ως μηχανικοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr, η κορύφωση των εορταστικών εκδηλώσεων θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 9 Νοεμβρίου, στον Φλοίσβο του Παλαιού Φαλήρου, όπου τον Αττικό ουρανό θα σκίσει ένα F-35 μαζί με ελληνικά Rafale.

«Οι Έλληνες οφείλουν να δουν τι αγοράζουν. Πληρώνουν πολλά» φέρεται να εκμυστηρεύτηκε στους συνεργάτες του ο Αρχηγός ΓΕΑ, Αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο οποίος χειρίστηκε προσωπικά το θέμα έλευσης και πτήσης ενός μαχητικού 5ης γενιάς για να το θαυμάσουν χιλιάδες κόσμου, που αναμένεται να κατακλείσουν το παραλιακό μέτωπο του Φαλήρου.

Εκείνη την ημέρα οι θεατές θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν εντυπωσιακούς ελιγμούς από τα δικινητήρια μαχητικά 4,5 γενιάς Rafale τα δύο ιστορικά αεροπλάνα, καθώς και τα εντυπωσιακά ακροβατικά από τα αεροσκάφη των ομάδων ΖΕΥΣ και ΔΑΙΔΑΛΟΣ.

Οι δρόμοι αναμένεται να γεμίσουν με εικόνες της Πολεμικής Αεροπορίας. Το ΤΡΑΜ, το ΜΕΤΡΟ και οι συρμοί του ΗΣΑΠ θα ντυθούν με banners των ατσάλινων γερακιών του Αιγαίου.

Τα δρώμενα της ΠΑ θα ξεκινήσουν από το Σαββατοκύριακο 1-2 Νοεμβρίου στον σταθμό του ΜΕΤΡΟ στην Πλατεία Συντάγματος, όπου θα υπάρξουν εξομοιωτές από μαχητικά F-16 αλλά και από F-35, ο οποίος μάλιστα έχει κατασκευαστεί εξ ολοκλήρου από ελληνικά χέρια, με την χρήση 3D εκτυπωτών.

Την Πέμπτη θα πραγματοποιηθούν «πτήσεις εθισμού», με μαχητικά F-16, Mirage 2000-5 και F-4 Phantom από στελέχη της Πολεμικής Αεροπορίας, που δεν έχουν πετάξει, απόστρατους και δημοσιογράφους.

Την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθούν οι πτήσεις μαθητών με εκπαιδευτικά αεροσκάφη TECNAM.

Το Σάββατο 8 Νοεμβρίου θα στηθεί στην αεροπορική βάση του Τατοΐου μία πραγματική γιορτή γεμάτη λάμψη, που θα αντανακλά όχι μόνο την λάμψη της Πολεμικής Αεροπορίας αλλά και το μεγαλείο των ανθρώπων της, που αποτελούν και τον πολλαπλασιαστή ισχύος.

Για πρώτη φορά φέτος, ο Αρχηγός ΓΕΑ Δημοσθένη Γρηγοριάδης, αποφάσισε να μην πραγματοποιηθεί δεξίωση στο Μέγαρο Μουσικής αλλά να διοργανωθεί ένα μεγάλο πάρτι στο Τατόι, με δρώμενα, επιδείξεις κι επισκέψεις στις εγκαταστάσεις των Ικάρων.

Μικρά παιδιά θα μπορούν να κατασκευάσουν και να πάρουν μαζί τους ομοιώματα μαχητικών. Επίσης αγοράστηκαν τα δικαιώματα της ταινίας ‘Top Gun 2’ , αποσπάσματα της οποίας θα προβάλλονται σε ξεχωριστό χώρο. Θα υπάρξουν συγκροτήματα και καλλιτέχνες που θα πλημμυρίσουν με ροκ ήχους την αεροπορική βάση ενώ μικροί και μεγάλοι θα μπορούν να μπουν σε κάποιον από τους πολλούς εξομοιωτές που θα έχουν στηθεί.

Το αποκορύφωμα των εκδηλώσεων θα είναι το Show με 250 drones, λίγο πριν το βράδυ, που θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό οπτικό θέαμα.

Πρόγραμμα Αεροπορικών Επιδείξεων

Τετάρτη 5 Νοεμβρίου 2025

• 12:00: Χανιά (Παλιό Λιμάνι): Αεροπορική επίδειξη της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς»

• 12:00 Καβάλα (Παραλία) : Αεροπορική επίδειξη της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς»

Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025

• 12:00: Ηράκλειο (Παραλία): Αεροπορική επίδειξη της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς»

• 12:00 Αλεξανδρούπολη (Παραλία) : Αεροπορική επίδειξη της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς»

Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025

• 12:00: Λάρισα (110 Πτέρυγα Μάχης / Αεροπορική Βάση Λάρισας) : Αεροπορική επίδειξη της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς»

• 14:00: Καλαμάτα (Παραλία) : Αεροπορική επίδειξη των Ομάδων Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς» και T-6A «Δαίδαλος»

Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025

• 12:00: Μαρίνα Φλοίσβου Παλαιού Φαλήρου, Αεροπορική επίδειξη με συμμετοχή:

Αεροσκάφους F-35 της USAFE

Αεροσκαφών Rafale της 332Μ/114ΠΜ

Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς»

Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους T-6A «Δαίδαλος»

Αεροσκάφους Supermarine Spitfire MJ755 σε σχηματισμό με το αεροσκάφος T-6 HARVARD

Αεροσκαφών των εταιριών «Sky Express» και «Aegean Airlines»

• 12:00: Βόλος (Παραλία) : Αεροπορική επίδειξη της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους F-16 «Ζευς»

• 13:00: Τρίπολη (124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης) : Αεροπορική επίδειξη της Ομάδας Αεροπορικών Επιδείξεων Μεμονωμένου Αεροσκάφους T-6A «Δαίδαλος»

* Οι επιδείξεις, κατά περίπτωση, ενδέχεται να αλλάξουν ώρα πραγματοποίησης ή να ματαιωθούν λόγω καιρικών συνθηκών.