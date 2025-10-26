Τραγωδία στο Γκάζι: Το χρονικό της σφράγισης του κλαμπ έξω από το οποίο κατέρρευσε η 16χρονη – Η επίθεση με τα κοκκάλινα γάντια και οι «αυτοφωράκηδες»

Στην σφράγιση του κλαμπ έξω από το οποίο κατέρρευσε η 16χρονη τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής προχώρησαν οι Αρχές το βράδυ του Σαββάτου 25 Οκτωβρίου, έπειτα από εντολή του Δημάρχου Αθηναίων Χάρη Δούκα. Παράλληλα, εξαιτίας του συμβάντος, αναδεικνύεται το «γνωστό κόλπο» που γίνεται εδώ και χρόνια σε ορισμένα κέντρα διασκέδασης και που αφορά στις ποινικές ευθύνες των ιδιοκτητών τους.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος της 16χρονης επήλθε έξω από το κλαμπ από πνευμονική εμβολή. Τοξικολογικές και ιστολογικές αναλύσεις θα δείξουν εάν η πνευμονική εμβολή προήλθε από παθολογικό αίτιο, από χρήση αλκοόλ ή από χρήση ουσιών, ενώ αναμένονται και αποτελέσματα από τα δείγματα των ποτών που έχουν συλλεχθεί από το κατάστημα.

Το «λουκέτο»

Υπάλληλοι του δήμου Αθηναίων, αργά το απόγευμα του Σαββάτου (25/10) προχώρησαν στην σφράγιση του κλαμπ στο Γκάζι, έξω από το οποίο έχασε την ζωή της η 16χρονη.

Στις 8:00 το βράδυ η Δημοτική Αστυνομία επέδωσε τη σχετική απόφαση και προχώρησε σε όλες τις προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες. Μάλιστα, η δημοτική Αρχή το «έκλεισε» με το μέγιστο διάστημα που μπορεί, δηλαδή για 60 ημέρες.

«Το μαγαζί σφραγίστηκε σε χρόνο ρεκόρ. Η ασφάλεια και η υγεία των νέων παιδιών είναι για εμάς προτεραιότητα. Γι’ αυτό και προχωρήσαμε με πολύ γρήγορες διαδικασίες στη σφράγιση του εν λόγω καταστήματος, για το μέγιστο χρονικό διάστημα που μας επιτρέπει ο νόμος», δήλωσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας και προσέθεσε: «Ελπίζω ότι όλες οι αρμόδιες Αρχές, αντιλαμβανόμενες τη σοβαρότητα του προβλήματος, θα πράξουν ανάλογα».

Σε ανακοίνωσή του ο Χάρης Δούκας τόνιζε ότι έχουν δρομολογηθεί οι σχετικές διαδικασίες, αφού υπήρχε και σχετικό αίτημα για «λουκέτο» από την αστυνομία. «Έδωσα εντολή να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος για το bar που σέρβιρε παρανόμως ποτά σε ανήλικη με τα γνωστά τραγικά αποτελέσματα. Για τη σημερινή αρχή του Δήμου Αθηναίων η υπεράσπιση της ασφάλειας των πολιτών -και ιδιαίτερα των νέων παιδιών- είναι αδιαπραγμάτευτη. Ελπίζω ότι οι όλες οι αρμόδιες αρχές, αντιλαμβανόμενες τη σοβαρότητα του προβλήματος θα πράξουν ανάλογα».

Οι διακομιδές του ΕΚΑΒ

Υπενθυμίζεται ότι η αστυνομία, εκτός από το λουκέτο στο μπαρ, είχε ζητήσει εγγράφως από το ΕΚΑΒ να της δοθούν τα στοιχεία των άλλων 5 ατόμων που βρέθηκαν μεθυσμένα το ίδιο βράδυ στον ίδιο δρόμο, όπου κατέρρευσε η 16χρονη και μεταφέρθηκαν και εκείνα σε νοσοκομείο.

Οι Αρχές θα εξετάσουν εάν διασκέδαζαν στο ίδιο κατάστημα και αν είχαν πιει τα ίδια ποτά με το θύμα, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο ΑΝΤ1.

Η επίθεση με κοκκάλινα γάντια

Στις 12 Μαρτίου του 20223, μάλιστα, ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας διασκέδασε με την παρέα του στο συγκεκριμένο μπαρ, έξω από ο οποίο ξεψύχησε η 16χρονη στο Γκάζι.

Ο λόγος ήταν ότι δημιουργήθηκε μία ένταση όταν ο αστυνομικός με την παρέα του ήθελαν να παραγγείλουν ακόμη ένα μπουκάλι και κλήθηκαν οι μπράβοι του καταστήματος, με αποτέλεσμα να ξυλοκοπηθεί άγρια και ο αστυνομικός και η παρέα του.

Οι μπράβοι τους επιτέθηκαν με σφοδρότητα και σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΑΝΤ1 χρησιμοποίησαν κοκκάλινα γάντια που φορούν οδηγοί μοτοσικλέτας για να προκαλέσουν μεγαλύτερης έκτασης σωματικές βλάβες.

Σημειώνεται πως το συγκεκριμένο μαγαζί δεν διαθέτει κάμερες, με τους αστυνομικούς να εκτιμούν πως ο λόγος είναι για να μην ελέγχονται τέτοιου είδους περιστατικά, σύμφωνα με τα όσα είχε μεταδώσει το Mega.

Εν αναμονή των αποτελεσμάτων από το Γενικό Χημείο του Κράτους

Όπως έγινε γνωστό, πριν από την σφράγιση του καταστήματος, ελήφθησαν δείγματα από τα σημεία όπου διασκέδαζε η 16χρονη τα οποία έχουν φτάσει στο Χημείο του Κράτους προς ανάλυση, ωστόσο, είναι αμφίβολο αν τα δείγματα αυτά θα δώσουν ξεκάθαρες απαντήσεις και αυτό γιατί χάθηκε πολύτιμος χρόνος κατά την συλλογή των δειγμάτων αυτών από τις Αρχές. Μιλάμε για πάνω από 50 ώρες καθυστέρησες, από την ώρα δηλαδή που κατέρρευσε το παιδί και μέχρι που ελήφθησαν τα δείγματα αυτά.

Υπενθυμίζεται ότι στις 2 τα ξημερώματα της Κυριακής καταρρέει η 16χρονη. Την Κυριακή το μεσημέρι ενημερώνεται η αστυνομία από τον πατέρα, ενώ την Δευτέρα λαμβάνονται καταθέσεις από τις φίλες του θύματος, που κάνουν λόγο για αγορά βότκας από κάβα. Η δειγματοληψίες λαμβάνονται την Τρίτη.

Αυτό που θα αναζητήσουν οι αναλυτές του Γενικού Χημείου του κράτους είναι εάν στα ποτά αυτά υπάρχει μεθανόλη ή άλλοι τοξικοί διαλύτες.

«Οι αυτοφωράκηδες»

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το γνωστό κόλπο που γίνεται εδώ και χρόνια σε ορισμένα κέντρα διασκέδασης, είναι ο προσωρινά υπεύθυνος ή αλλιώς «αυτοφωράκιας».

Πρόκειται συνήθως για άτομο νεαρής ηλικίας που έχει αυτή την ιδιότητα και αν προκύψει κάποια παράβαση, τότε, οδηγείται εκείνος και όχι ο ιδιοκτήτης στη δικαιοσύνη.

Οι πολίτες ζητούν να ληφθούν αυστηρότερα μέτρα, ώστε να τηρούνται κατά γράμμα οι νόμοι. «Δεν γίνεται να θεωρούμαστε σοβαρό κράτος και να υπάρχουν ιδιοκτήτες-”φαντάσματα”», τονίζει χαρακτηριστικά πολίτης.