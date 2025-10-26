ΗΠΑ και η Κίνα ετοιμάζονται να οριστικοποιήσουν τις «τελευταίες λεπτομέρειες» μιας εμπορικής συμφωνίας ισχυρίζεται Αμερικανός αξιωματούχος

Enikos Newsroom

διεθνή

ΤΡΑΜΠ ΣΙ ΚΙΝΑ

Οι ΗΠΑ και η Κίνα ετοιμάζονται να «οριστικοποιήσουν τις λεπτομέρειες» μιας εμπορικής συμφωνίας πριν από την πολυαναμενόμενη συνάντηση των ηγετών τους στη Νότια Κορέα, όπως δήλωσε σήμερα Αμερικανός αξιωματούχος.

ΗΠΑ: Aισιόδοξος εμφανίζεται o Τραμπ για την επίτευξη «συνολικής συμφωνίας» με τον Κινέζος ομόλογό του Σι

«Πιστεύω ότι οριστικοποιούμε τις τελευταίες λεπτομέρειες μιας συμφωνίας την οποία θα μπορούν να εξετάσουν οι ηγέτες…», δήλωσε από τη Μαλαισία ο αμερικανός αντιπρόσωπος για το εμπόριο (USTR) Τζέιμσον Γκριρ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ αναμένεται να συναντηθούν την Πέμπτη στη Νότια Κορέα στο τέλος της πενθήμερης περιοδείας του πρώτου στη Μαλαισία, την Ιαπωνία και τη Νότια Κορέα.

Ο Τραμπ προσγειώθηκε στην πρωτεύουσα της Μαλαισίας σήμερα, λίγο πριν από τις δηλώσεις του Γκριρ, για να παραβρεθεί στην υπογραφή συμφωνίας που θα επικυρώσει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στην Ταϊλάνδη και την Καμπότζη και να συμμετάσχει στη σύνοδο του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN).

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ ΜΠΕ

05:05 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Ο Τραμπ ανήγγειλε την υπογραφή της συμφωνίας ειρήνης ανάμεσα στην Ταϊλάνδη και την Καμπότζη αφού αφιχθεί στη Μαλαισία

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανήγγειλε την υπογραφή της συμφωνίας ειρήνης ανάμεσα στην Ταϊλάνδη και την Κα...
02:20 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Λίβανος: Ένας νεκρός έπειτα από πλήγμα του Ισραήλ – «Ήταν μέλος της Χεζμπολάχ» λένε οι IDF – ΒΙΝΤΕΟ

Πλήγμα του Ισραήλ σκότωσε έναν άνθρωπο και τραυμάτισε άλλον έναν το Σάββατο (25/10) στον νότιο...
02:05 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

ΗΠΑ: Aισιόδοξος εμφανίζεται o Τραμπ για την επίτευξη «συνολικής συμφωνίας» με τον Κινέζος ομόλογό του Σι

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο (25/10) αισιόδοξος για τη σύναψη «συνολ...
01:25 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ δεν συζητούν τη μόνιμη διχοτόμηση της Λωρίδας της Γάζας

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, δήλωσε το Σάββατο (25/10) ότι δεν εξετάζεται η μ...
