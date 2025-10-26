Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή της επίθεσης 36χρονου σε… φουσκωτό Τραμπ

Τον γύρο του Διαδικτύου κάνει ένα βίντεο όπου φαίνεται η στιγμή που ένας άνδρας επιτίθεται σε έναν… φουσκωτό Τραμπ.

Συγκεκριμένα, ο άνδρας από τη Μασαχουσέτη κατηγορήθηκε για επίθεση σε υποστηρικτή του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος φορούσε μια φουσκωτή στολή του προέδρου σε πολιτική διαμαρτυρία το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το περιστατικό συνέβη το Σάββατο κατά τη διάρκεια μιας συγκέντρωσης «Όχι Βασιλιάδες» στην παραλία Κινγκς στην πόλη Σουάμπσκοτ της Βόρειας Ακτής, λίγο έξω από τη Βοστώνη.

Ο 36χρονος Μάικλ Κερλ συνελήφθη για φερόμενη επίθεση σε έναν υποστηρικτή του Τραμπ που φορούσε μια φουσκωτή στολή του προέδρου, δηλώνοντας αθώος.

Βίντεο από κινητό τηλέφωνο κατέγραψε τη στιγμή που ο Κερλ έτρεξε πίσω από τον άνδρα με τα κοστούμια, ο οποίος ονομάζεται Τζόναθαν Σιλβέιρα, και φέρεται να τον κλώτσησε και να του έβαλε τρικλοποδιά από πίσω, ρίχνοντάς τον κάτω.

Το βίντεο έχει καταγράψει με το κινητό της η σύντροφός του θύματος της επίθεσης.

Η δίκη αναμένεται να γίνει τον ερχόμενο Δεκέμβριο.

