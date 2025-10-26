Γιολάντα Καλογεροπούλου: «Στην εγκυμοσύνη είχα επιπλοκές- Έκανα χειρουργείο με επισκληρίδιο στη 17η εβδομάδα»

Enikos Newsroom

lifestyle

Γιολάντα Καλογεροπούλου
Φωτογραφία: Instagram/yolanda.kalo

Την Γωγώ Καρτσάνα συνάντησε η Γιολάντα Καλογεροπούλου, το μεσημέρι του Σαββάτου, στα πλαίσια του νέου επεισοδίου για την εκπομπή «Μαμά-δες» που προβλήθηκε στο πρόγραμμα της ΕΡΤ. Μεταξύ άλλων η ηθοποιός και πρωταγωνίστρια του Grand Hotel αναφέρθηκε στην περίοδο της πρώτης της εγκυμοσύνης αποκαλύπτοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισε σ’ αυτήν.

Συγκεκριμένα, η Γιολάντα Καλογεροπούλου εξομολογήθηκε αρχικά πως «η αλήθεια είναι πως δεν είχα σκεφτεί ότι εγώ θα μπορούσα να γίνω μαμά και ότι θα τα καταφέρω. Ήρθε αναπάντεχα και μετά πήγα με αυτό, κολύμπησα στα βαθιά, ζω ακόμα και επιπλέω. Οπότε, νομίζω, καλά πήγε και πάει».

«Με πέτυχε στο εξωτερικό, όταν ζούσα στην Αγγλία για πέντε – έξι χρόνια. Ανακάλυψα σε κάποιες διακοπές στην Ελλάδα ότι είμαι έγκυος και το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν πως δεν είμαι έτοιμη και μάλλον δεν θα προχωρήσει αυτό. Μετά όμως άλλαξαν τα δεδομένα και να που είμαστε τώρα», τόνισε.

«Στην αρχή ήταν εύκολη η εγκυμοσύνη αλλά μετά είχα κάποιες επιπλοκές. Χρειάστηκε να κάνω κι ένα χειρουργείο στη 17η εβδομάδα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο και χρειάστηκε να κάνω επισκληρίδιο πριν από την γέννα, που το περιμένεις και σκέφτεσαι πως θα είναι στην γέννα», συμπλήρωσε η Γιολάντα Καλογεροπούλου.

