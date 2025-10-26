ΗΠΑ – Ρωσία: Συνεχίζονται οι συνομιλίες – «Κάποιοι προσπαθούν να διαταράξουν τον διάλογο»

Ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν για τις επενδύσεις και την οικονομική συνεργασία, ο Κίριλ Ντμίτριεφ, δήλωσε σήμερα πως συνέχισε τις συνομιλίες με εκπροσώπους της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Ντμίτριεφ δήλωσε στο Reuters στις 24 Οκτωβρίου ότι βρισκόταν στις ΗΠΑ για μια συνάντηση που είχε σχεδιαστεί πριν από καιρό. «Διαπραγματευόμαστε με εκπροσώπους της κυβέρνησης των ΗΠΑ για τρίτη ημέρα, ενόσω βρισκόμαστε στις Ηνωμένες Πολιτείες», ανέφερε ο Ντμίτριεφ σε ανάρτηση στην εφαρμογή Telegram.

«Οποιαδήποτε προσπάθεια να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία είναι απλώς μάταιη», είπε ο Ντμίτριεφ, προσθέτοντας πως μερικές δυνάμεις προσπαθούν να διαταράξουν τον διάλογο ανάμεσα στη Μόσχα και την Ουάσινγκτον.

Ο Ντμίτριεφ, που σπούδασε στο Στάνφορντ και εργάστηκε στην επενδυτική τράπεζα Goldman Sachs, είναι από τα μέλη της ρωσικής ελίτ που γνωρίζουν πολύ καλά τις ΗΠΑ, έχοντας στενές σχέσεις με σημαντικά μέλη της ομάδας του Τραμπ.

Ο Τραμπ επέβαλε την Τετάρτη κυρώσεις στις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρίες της Ρωσίας, σε μια απότομη αλλαγή πολιτικής στον πόλεμο της Μόσχας στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα οι τιμές του πετρελαίου παγκοσμίως να σημειώσουν άνοδο σχεδόν 5% την Πέμπτη και ορισμένα μεγάλα ινδικά διυλιστήρια να αρχίσουν να εξετάζουν μειώσεις στις εισαγωγές από τη Ρωσία.

Όμως οι τιμές του πετρελαίου έπεσαν προχθές, Παρασκευή, καθώς η αγορά έχει επιφυλάξεις σχετικά με τη δέσμευση του Τραμπ στις κυρώσεις σε ρωσικές πετρελαϊκές εταιρίες. Η Ρωσία είναι η δεύτερη χώρα στον κόσμο στις εξαγωγές πετρελαίου.

Ο Πούτιν δήλωσε την Πέμπτη ότι η Μόσχα δεν θα υποκύψει ποτέ στην πίεση από τις ΗΠΑ ή οποιαδήποτε άλλη ξένη δύναμη, και προειδοποίησε ότι θα δώσει «συντριπτική» απάντηση σε τυχόν στρατιωτικά πλήγματα βαθιά στη Ρωσία.

Ο Ντμίτριεφ είπε πως η οικονομία της Ρωσίας είναι σε «καλή κατάσταση» με χαμηλό χρέος — και πως αυτή η πληροφορία θα πρέπει να διαβιβαστεί στις ΗΠΑ.

Το 2022, τη χρονιά που ο Πούτιν διέταξε τους στρατιώτες του να εισβάλουν στην Ουκρανία, η οικονομία συρρικνώθηκε 1,4%, όμως στη συνέχεια απέδωσε καλύτερα από τον μέσο όρο της Ομάδας των Επτά πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικών χωρών (G7), καταγράφοντας ανάπτυξη 4,1% το 2023 και 4.3% το 2024. Το υπουργείο Οικονομίας προβλέπει ότι η ανάπτυξη φέτος θα πέσει στο 1,0%.

«Επιβεβαιώνουμε πως μια λύση στην ουκρανική σύγκρουση είναι δυνατή μόνο αν οι ριζικές αιτίες αυτής της σύγκρουσης εξαλειφθούν», είπε ο Ντμίτριεφ.

Είναι λάθος να μιλάμε για ακύρωση της συνάντησης Πούτιν-Τραμπ, λέει ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου

Την ίδια ώρα, το Κρεμλίνο είπε πως είναι λάθος να μιλάμε για ακύρωση της συνάντησης ανάμεσα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αλλά πρόσθεσε πως η προετοιμασία για αυτήν είναι απαραίτητη, όπως ανέφερε η κρατική τηλεόραση Vesti στο κανάλι της στο Telegram.

«Οι πρόεδροι δεν μπορούν να συναντώνται για χάρη της συνάντησης, δεν μπορούν απλώς να χάνουν τον χρόνο τους, και είναι ανοικτοί σχετικά με αυτό. Αυτός είναι ο λόγος που έδωσαν εντολή στον (Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι) Λαβρόφ και τον (υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο) Ρούμπιο να προετοιμάσουν τη διαδικασία αυτή. Η διαδικασία είναι περίπλοκη», είπε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ στον δημοσιογράφο της κρατικής τηλεόρασης στο Κρεμλίνο Πάβελ Ζαρούμπιν.

Ο Πεσκόφ σχολίασε επίσης τις κυρώσεις που επέβαλαν οι ΗΠΑ στους ρωσικούς πετρελαϊκούς κολοσσούς, Lukoil και Rosneft, αποκαλώντας τες «εχθρικό βήμα», αλλά είπε πως η Ρωσία επιδιώκει να οικοδομήσει φιλικές σχέσεις με όλες τις χώρες, περιλαμβανομένων των ΗΠΑ.

«Παρά τις ποικίλες διαφοροποιήσεις που εξέφρασε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, εμείς πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε προσανατολισμένοι προς τα συμφέροντά μας. Τα συμφέροντά μας είναι να οικοδομήσουμε καλές σχέσεις με όλες τις χώρες, περιλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών», είπε ο Πεσκόφ στον Ζαρούμπιν.

«Βέβαια, οι ενέργειες που ελήφθησαν αυτήν την [την περασμένη[ εβδομάδα ήταν ένα εχθρικό βήμα. Έβλαψαν πράγματι τις προοπτικές να επαναφέρουμε τις σχέσεις μας. Όμως αυτό δεν σημαίνει πως θα πρέπει να εγκαταλείψουμε τις προσδοκίες αυτές. Θα πρέπει να κάνουμε αυτό που είναι καλό για εμάς», είπε ο Πεσκόφ.

Ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας είπε επίσης ότι η Ρωσία θα ασκήσει δίωξη σε όποιον βρεθεί να εμπλέκεται σε ενδεχόμενη κατάσχεση ρωσικών παγωμένων περιουσιακών στοιχείων.