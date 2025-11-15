Αθήνα: Χειροπέδες σε δύο 13χρονους που έκλεψαν τo πορτοφόλι 19χρονης σε σταθμό του μετρό 

Enikos Newsroom

κοινωνία

μετρό - Κορυδαλλός

Συνελήφθησαν απογευματινές ώρες της Παρασκευής 14 Νοεμβρίου στο Σταθμό Μετρό «Κορυδαλλός» από αστυνομικούς του σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ», δύο 13χρονοι, κατηγορούμενοι για κλοπή κατά συναυτουργία.

Συγκεκριμένα, οι κατηγορούμενοι απογευματινές ώρες προσέγγισαν 19χρονη εντός του Σταθμού Μετρό «Κορυδαλλού» και με τη μέθοδο της απασχόλησης, αφαίρεσαν από την τσάντα της πορτοφόλι που περιείχε χρηματικό ποσό.

Αστυνομικοί του σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ» οι οποίοι περιπολούσαν στους χώρους του σταθμού, άμεσα δέσμευσαν τους κατηγορούμενους και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορυδαλλού, όπου σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή κατά συναυτουργία.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σάκχαρο: 4 καθημερινές τροφές που το αυξάνουν σαν να έχετε φάει ένα γλυκό

Χοληστερίνη: Οι επιστήμονες ανακάλυψαν πρωτοποριακή θεραπεία που μπορεί να την αντιμετωπίσει με μια μόνο δόση

Black Friday και Cyber Monday: Πότε πέφτουν και ποια Κυριακή θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

Νέο ειδικό επιδοτούμενο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ για ανέργους: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση και μέχρι πότε

«Εκπληκτικά μεγάλος» όγκος ευαίσθητων δορυφορικών επικοινωνιών δεν είναι κρυπτογραφημένος και είναι ευάλωτος σε υποκλοπές –...

Πρώτη ματιά στο Steam Machine – Η φιλόδοξη νέα κονσόλα της Valve που έχει ενθουσιάσει του gamers
περισσότερα
16:18 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Οι διάλογοι των ψευτοεπενδυτών του καζίνο: «Έχεις καμία μούφα πλάκα χρυσού;» – Τι έλεγαν για τον Σπύρο Μαρτίκα

Αποκαλυπτικά είναι τα αποσπάσματα από διαλόγους μεταξύ μελών της εγκληματικής οργάνωσης που δι...
15:13 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Ποινική δίωξη στα 23 μέλη του Ρουβίκωνα που συνελήφθησαν στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Ποινική δίωξη για τρία πλημμελήματα άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών στα 23 μέλη του Ρουβ...
15:05 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Θετικά νέα για το βρέφος που κάηκε από λάδι στην Καρδίτσα – «Σήμερα βλέπουμε ξανά το χαμόγελο του γιου μας στα χείλη του» λένε οι γονείς του 

Ευχάριστα είναι τα νέα για το 15 μηνών βρέφος, που υπέστη σοβαρά εγκαύματα από καυτό λάδι που ...
14:57 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Ημαθία: Έκρυβε την κοκαΐνη σε κλουβί εκτροφής σκύλων

Μέσα σε μεταλλικό κλουβί εκτροφής σκύλων σε αγροτεμάχιο στην Ημαθία, εντοπίστηκε από αστυνομικ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα