Αθήνα: Χειροπέδες σε δύο 13χρονους που έκλεψαν τo πορτοφόλι 19χρονης σε σταθμό του μετρό 

Συνελήφθησαν απογευματινές ώρες της Παρασκευής 14 Νοεμβρίου στο Σταθμό Μετρό «Κορυδαλλός» από αστυνομικούς του σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ», δύο 13χρονοι, κατηγορούμενοι για κλοπή κατά συναυτουργία.

Συγκεκριμένα, οι κατηγορούμενοι απογευματινές ώρες προσέγγισαν 19χρονη εντός του Σταθμού Μετρό «Κορυδαλλού» και με τη μέθοδο της απασχόλησης, αφαίρεσαν από την τσάντα της πορτοφόλι που περιείχε χρηματικό ποσό.

Αστυνομικοί του σχεδίου «ΑΡΙΑΔΝΗ» οι οποίοι περιπολούσαν στους χώρους του σταθμού, άμεσα δέσμευσαν τους κατηγορούμενους και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορυδαλλού, όπου σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή κατά συναυτουργία.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.