Η εθνική U19 διέλυσε 8-0 το Λιχτενστάιν και προκρίθηκε στην Elite Round – Xατ-τρικ του Μύθου

Η διαφορά δυναμικότητας των δύο αντιπάλων ήταν δεδομένη κι επιβεβαιώθηκε εντός του αγωνιστικού χώρου, με την εθνική ομάδα Νέων να εξασφαλίζει «πανηγυρικά» την πρόκριση στην Elite Round.

Σε αναμέτρηση που διεξήχθη στην πόλη Μαναβγκάτ της Τουρκίας, για την 2η αγωνιστική στον Γ προκριματικό όμιλο του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος U19, η εθνική ομάδα συνέτριψε το Λιχτενστάϊν με 8-0.

Χατ-τρικ με την «γαλανόλευκη» φανέλα πέτυχε ο Ανέστης Μύθου (18`, 24`, 32` πεν.), ενώ τα υπόλοιπα τέρματα για την ομάδα του Βαγγέλη Μόρα, σημείωσαν οι Καραργύρης (48` πέν.), Ντούνγκα (65`), Τσίγκας (75`), Κοσίδης (83`) και Σόκος (90`+5`).

Επόμενη και τελευταία αντίπαλος για την εθνική ομάδα, που προηγείται στον όμιλο με δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες, θα είναι η Τουρκία, την ερχόμενη Τρίτη 18 Νοεμβρίου.

Η σύνθεση της εθνικής ομάδας: Μπελερής, Ογκιεμπάντε, Καρκατσαλής (46` Κοσίδης), Μπαταούλας, Τσιότας (46` Κολοκοτρώνης), Χαρούπας, Φίλης, Σόκος, Μπέρδος (63` Ντούνγκα), Καραργύρης (64` Τσίγκας) και Μύθου (46` Χαμζα).