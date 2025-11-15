Η εθνική U19 διέλυσε 8-0 το Λιχτενστάιν και προκρίθηκε στην Elite Round – Xατ-τρικ του Μύθου

Enikos Newsroom

αθλητισμός

εθνική U19

Η διαφορά δυναμικότητας των δύο αντιπάλων ήταν δεδομένη κι επιβεβαιώθηκε εντός του αγωνιστικού χώρου, με την εθνική ομάδα Νέων να εξασφαλίζει «πανηγυρικά» την πρόκριση στην Elite Round.

Σε αναμέτρηση που διεξήχθη στην πόλη Μαναβγκάτ της Τουρκίας, για την 2η αγωνιστική στον Γ προκριματικό όμιλο του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος U19, η εθνική ομάδα συνέτριψε το Λιχτενστάϊν με 8-0.

Χατ-τρικ με την «γαλανόλευκη» φανέλα πέτυχε ο Ανέστης Μύθου (18`, 24`, 32` πεν.), ενώ τα υπόλοιπα τέρματα για την ομάδα του Βαγγέλη Μόρα, σημείωσαν οι Καραργύρης (48` πέν.), Ντούνγκα (65`), Τσίγκας (75`), Κοσίδης (83`) και Σόκος (90`+5`).

Επόμενη και τελευταία αντίπαλος για την εθνική ομάδα, που προηγείται στον όμιλο με δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες, θα είναι η Τουρκία, την ερχόμενη Τρίτη 18 Νοεμβρίου.

Η σύνθεση της εθνικής ομάδας: Μπελερής, Ογκιεμπάντε, Καρκατσαλής (46` Κοσίδης), Μπαταούλας, Τσιότας (46` Κολοκοτρώνης), Χαρούπας, Φίλης, Σόκος, Μπέρδος (63` Ντούνγκα), Καραργύρης (64` Τσίγκας) και Μύθου (46` Χαμζα).

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σάκχαρο: 4 καθημερινές τροφές που το αυξάνουν σαν να έχετε φάει ένα γλυκό

Χοληστερίνη: Οι επιστήμονες ανακάλυψαν πρωτοποριακή θεραπεία που μπορεί να την αντιμετωπίσει με μια μόνο δόση

Ευρώπη: Έτσι θα γίνει η πράσινη μετάβαση – Γιατί πρέπει να γίνουν τεράστιες ενεργειακές επενδύσεις στα λιμάνια

Ποιοι θα έχουν κέρδος άνω των 500 ευρώ στη μηνιαία σύνταξή τους και πώς – Δείτε αναλυτικά παραδείγματα

Πρώτη ματιά στο Steam Machine – Η φιλόδοξη νέα κονσόλα της Valve που έχει ενθουσιάσει του gamers

Τεστ προσωπικότητας: Η αγαπημένη σας εποχή αποκαλύπτει τα πιο πολύτιμα χαρακτηριστικά σας
περισσότερα
14:33 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Με τη Σκωτία για τις εντυπώσεις και την κατάταξη της FIFA η Εθνική

Την ομάδα της Σκωτίας αντιμετωπίζει απόψε το βράδυ (15/11, 21:45, μετάδοση από ALPHA) η Εθνική...
01:00 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Μπαρτζώκας: Χρειαζόμασταν κάτι παραπάνω για να κερδίσουμε

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στην ανεπαρκή αμυντική απόδοση του Ολυμπιακού και την έλλειψη σκλ...
23:44 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Αρμάνι Μιλάνο-Ολυμπιακός 88-87: Πάλεψε για την ανατροπή αλλά παραδόθηκε στους Ιταλούς

Μετά από τρεις σερί νίκες, ο Ολυμπιακός έκανε… στάση στο Μιλάνο, χάνοντας την ευκαιρία ν...
20:35 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Γιοβάνοβιτς για το Ελλάδα-Σκωτία: «Η απογοήτευση που νιώθουμε τώρα θα μας κάνει πιο δυνατούς»

Ο ομοσπονδιακός προπονητής, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, μίλησε στους εκπροσώπους του Τύπου, ενόψει της α...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα