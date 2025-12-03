Κυψέλη: Υδραυλικός εντόπισε 9 όπλα μέσα σε αποχέτευση του Αστυνομικού Τμήματος – ΦΩΤΟ

Απρόσμενη εξέλιξη είχε η επιχείρηση επιδιόρθωσης βλάβης στο σύστημα αποχέτευσης του Αστυνομικού Τμήματος Κυψέλης, καθώς ο υδραυλικός που κλήθηκε για απόφραξη εντόπισε… εννέα κρυμμένα όπλα μέσα στους σωλήνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εκπομπής «Σούπερ Κατερίνα», ο τεχνικός κλήθηκε στο ΑΤ Κυψέλης για να επιδιορθώσει την βλάβη και κατά τη διάρκεια των εργασιών που πραγματοποίησε, εντόπισε μέσα στους σωλήνες ούτε ένα ούτε δύο, αλλά εννέα πιστόλια, διαφορετικών διαμετρημάτων, γεγονός που προκάλεσε συναγερμό στις αστυνομικές αρχές.

Ύστερα από επιχείρηση που διήρκεσε περίπου 3 ώρες, τα όπλα απομακρύνθηκαν με ασφάλεια και έχουν σταλεί στα εργαστήρια προκειμένου να γίνουν οι προβλεπόμενες αναλύσεις.

Οι αστυνομικές αρχές πραγματοποιούν έρευνες, προκειμένου να εξακριβώσουν πώς κατέληξε ο οπλισμός στην αποχέτευση του Αστυνομικού Τμήματος.