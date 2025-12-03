Δένδιας: Ζήτημα ισονομίας που αφορά όλους μας η διασφάλιση των δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία – Πλέγμα δράσεων από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας

Η διασφάλιση των δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία είναι ζήτημα ισονομίας, αφορά όλους μας, όπως τόνισε για τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, με ανάρτησή στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

«H διασφάλιση των δικαιωμάτων των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και η ανεμπόδιστη πρόσβασή τους σε όλους τους τομείς του καθημερινού βίου, είναι υποχρέωση της Πολιτείας. Όχι μόνο σήμερα, αλλά κάθε ημέρα», υπογράμμισε.

«Στο πλαίσιο των 7 αξόνων για τη Στρατιωτική Οικογένεια υλοποιούμε ένα πλέγμα δράσεων, όπως η ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για ενήλικα Άτομα με Αναπηρία, τα οποία δεν μπορούν να ζήσουν αυτόνομα», ξεκαθάρισε ο κ. Δένδιας.

Και πρόσθεσε: «Αναβαθμίζουμε επίσης το Κέντρο Ειδικής Φροντίδας Παίδων, με ειδικές προδιαγραφές και επιστημονική στελέχωση, ώστε τα παιδιά της Στρατιωτικής Οικογένειας που έχουν αυξημένες ανάγκες να απολαμβάνουν εξελιγμένης φροντίδας».

«Προσφέρουμε ακόμη νέες υπηρεσίες και δομές ειδικά σχεδιασμένες για ΑμεΑ, με μέριμνα για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη» κατέληξε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας

