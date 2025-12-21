Ισραήλ: Πράσινο φως για τη δημιουργία 19 νέων οικισμών στη Δυτική Όχθη

Σύνοψη από το

  • Το ισραηλινό Συμβούλιο Ασφαλείας ενέκρινε τη δημιουργία 19 νέων οικισμών στη Δυτική Όχθη, ανεβάζοντας σε 69 τον συνολικό αριθμό των οικισμών που έχουν λάβει πράσινο φως τα τρία τελευταία χρόνια.
  • Το Ισραήλ, μέσω του υπουργείου Οικονομικών, δήλωσε ότι «θα συνεχίσουμε να οικοδομούμε στη γη των προγόνων μας και να εμποδίζουμε την ίδρυση ενός τρομοκρατικού παλαιστινιακού κράτους».
  • Αντιδρώντας στην απόφαση, ο εκπρόσωπος της Παλαιστινιακής προεδρίας Ναμπίλ Αμπού Ρουντέινεχ δήλωσε ότι «όλες οι ισραηλινές εποικιστικές δραστηριότητες είναι παράνομες και συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των διεθνών ψηφισμάτων περί νομιμότητας».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

σημείο ελέγχου Δυτικής Όχθης-Ιορδανίας
πηγή: AP/Sebastian Scheiner

Με επίσημη ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα την Κυριακή (21/12), το ισραηλινό Συμβούλιο Ασφαλείας ενέκρινε τη δημιουργία 19 νέων οικισμών στη Δυτική Όχθη, ανεβάζοντας σε 69 τον συνολικό αριθμό των οικισμών που έχουν λάβει πράσινο φως τα τρία τελευταία χρόνια.

«Η πρόταση του υπουργού Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς και του υπουργού Άμυνας Ίσραελ Κατς να δηλώσουν και να επισημοποιήσουν 19 νέους οικισμούς στην Ιουδαία και Σαμάρεια (σ.σ.: η ονομασία που χρησιμοποιεί το Ισραήλ για την κατεχόμενη Δυτική Όχθη) εγκρίθηκε από το συμβούλιο ασφαλείας της κυβέρνησης», ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες Τύπου του υπουργείου Οικονομικών, προσθέτοντας ότι «θα συνεχίσουμε να οικοδομούμε στη γη των προγόνων μας και να εμποδίζουμε την ίδρυση ενός τρομοκρατικού παλαιστινιακού κράτους».

Αντιδρώντας στην είδηση ​​της απόφασης, ο εκπρόσωπος της Παλαιστινιακής προεδρίας Ναμπίλ Αμπού Ρουντέινεχ δήλωσε ότι «όλες οι ισραηλινές εποικιστικές δραστηριότητες είναι παράνομες και συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των διεθνών ψηφισμάτων περί νομιμότητας».

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP, CNN

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Φοράτε ψηλοτάκουνα παπούτσια; Ποδίατροι συμβουλεύουν πόσο ψηλά επιτρέπεται να είναι και πώς να τα επιλέξετε

Άσκηση: η «ασπίδα» του εγκεφάλου απέναντι στη γήρανση

Χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Πόσο θα αγοράσετε φέτος τη γαλοπούλα και το μοσχάρι – Πού κυμαίνονται οι τιμές για μελομακάρονα ...

Φοροδιαφυγή: Πώς τα ψηφιακά εργαλεία άλλαξαν τα δεδομένα το 2025 και έφεραν δισεκατομμύρια στα ταμεία του Δημοσίου

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
09:51 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Πυροβολισμοί στη Νότια Αφρική: Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν κοντά στο Γιοχάνεσμπουργκ

Οπλισμένοι άνδρες άνοιξαν πυρ και σκότωσαν 9 ανθρώπους, σύμφωνα με αναθεωρημένο απολογισμό, κα...
08:45 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Γαλλία: Έτοιμοι για Χριστούγεννα στους δρόμους οι αγρότες – «Οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης δεν είναι αρκετές»

Ενώ κάποια οδοφράγματα διαλύθηκαν από τους αγρότες της Γαλλίας την Παρασκευή, οι Ultras της A6...
06:23 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Βλαντίμιρ Πούτιν: «Έτοιμος για διάλογο» με τον Εμανουέλ Μακρόν, εφόσον «υπάρχει αμοιβαία πολιτική βούληση»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είναι «έτοιμος για διάλογο» με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέ...
04:45 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

«Εσκεμμένη παράλυση» της διαδικασίας καταμέτρησης των αποτελεσμάτων των εκλογών στην Ονδούρα, καταγγέλλει η αποστολή παρατηρητών της ΕΕ

Η καθυστέρηση στην καταμέτρηση των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών στην Ονδούρα είναι απο...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα