Τσουκαλάς: Η διακυβέρνηση Μητσοτάκη διαιρεί την κοινωνία σε δύο Ελλάδες – Mια των λίγων που καλοπερνούν και μια των πολλών που αγκομαχούν

Σύνοψη από το

  • Ο Κώστας Τσουκαλάς, Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, σχολίασε τον προϋπολογισμό του 2026, χαρακτηρίζοντάς τον “προσηλωμένο εμμονικά στα ληστρικά για την κοινωνία πρωτογενή πλεονάσματα και στην πρόβλεψη εσόδων από την εξοντωτική έμμεση φορολογία”.
  • Με κυνικό και προσβλητικό τρόπο για χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφους που δίνουν καθημερινά μάχη για να επιβιώσουν, ο κ. Μητσοτάκης δηλώνει ότι «έχουν ικανοποιηθεί τα περισσότερα αιτήματα των αγροτών», αναφέρει ο κ. Τσουκαλάς για την ανάρτηση του Πρωθυπουργού.
  • Ο Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ επέκρινε τον Πρωθυπουργό για την επίθεση στους αγρότες, αναφέροντας ότι “πνίγονται από το δυσθεώρητο κόστος παραγωγής”. Πρόσθεσε ότι η διακυβέρνηση Μητσοτάκη “διαιρεί την κοινωνία σε δύο Ελλάδες: μια των λίγων που καλοπερνούν και μια των πολλών που αγκομαχούν”.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Κώστας Τσουκαλάς

«Ο Πρωθυπουργός δηλώνει περήφανος για τον προϋπολογισμό του 2026, ακόμα έναν προϋπολογισμό προσηλωμένο εμμονικά στα ληστρικά για την κοινωνία πρωτογενή πλεονάσματα και στην πρόβλεψη εσόδων από την εξοντωτική έμμεση φορολογία», σχολιάζει ο Κώστας Τσουκαλάς, Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής σχετικά με την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού.

«Η αρνητική εικόνα της οικονομίας, η συνεχής υποτίμηση των θεσμών και τα σκάνδαλα διαφθοράς καθώς και η γενικευμένη αίσθηση ότι η πολιτική που ακολουθείται, περιθωριοποιεί τις νέες γενιές και τα μεγάλα τμήματα της κοινωνίας, είναι ο καθρέφτης της διακυβέρνησης Μητσοτάκη.

Έρχεται πάλι να υποσχεθεί λύσεις για το στεγαστικό και το εισόδημα των πολιτών, σαν να προσγειώθηκε στη χώρα μόλις χθες. Σαν να μην κυβερνά επί επτά χρόνια, σαν να μην είναι ο υπαίτιος που το βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων βρίσκεται στα ευρωπαϊκά τάρταρα», τονίζει ο κ. Τσουκαλάς και προσθέτει:

«Ο Πρωθυπουργός επιλέγει να επιτεθεί ξανά στους αγρότες παίρνοντας τη σκυτάλη από τον κ. Βορίδη. Με κυνικό και προσβλητικό τρόπο για χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφους που δίνουν καθημερινά μάχη για να επιβιώσουν, ο κ. Μητσοτάκης δηλώνει ότι «έχουν ικανοποιηθεί τα περισσότερα αιτήματα των αγροτών».

Η αλήθεια είναι μία: Οι αγρότες πνίγονται από το δυσθεώρητο κόστος παραγωγής, την ενεργειακή ακρίβεια, τις χαμηλές τιμές και την εγκατάλειψη της υπαίθρου, η κυβέρνηση επιλέγει να τους κοροϊδεύει δημόσια, παρουσιάζοντας ελάχιστα και ανεπαρκή μέτρα ως «λύση» για να κρύψει την αποτυχία της και να δημιουργήσει συνθήκες κοινωνικού αυτοματισμού προκειμένου να τορπιλίσει τον διάλογο.

Είναι πλέον καθαρό σε όλους: Η διακυβέρνηση Μητσοτάκη διαιρεί την κοινωνία σε δύο Ελλάδες: μια των λίγων που καλοπερνούν και μια των πολλών που αγκομαχούν.

Η χώρα χρειάζεται άμεσα κυβέρνηση που να μπορεί να ενώσει τους Έλληνες, που θα μπορεί να δημιουργήσει μια Ελλάδα για όλους».

 

