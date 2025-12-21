Ξενοφών Ζηκίδης: Πέθανε ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ

  • Ο δημοσιογράφος Ξενοφών Ζηκίδης πέθανε τα ξημερώματα της Κυριακής σε ηλικία 67 ετών, όπως ανακοίνωσε η ΕΣΗΕΑ και η ΕΡΤ.
  • Εργάστηκε για χρόνια ως πολιτικός συντάκτης στην ΕΡΤ και τη ΝΕΤ, ενώ είχε διατελέσει αρχισυντάκτης δελτίων ειδήσεων και αναπληρωτής Διευθυντής εκδόσεων.
  • Υπήρξε δημοσιογράφος με επαγγελματική επάρκεια και εντιμότητα, με σημαντική συνεισφορά στον αγώνα για τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων της ΕΡΤ και ως εκπρόσωπος των δημοσιογράφων στην ΕΣΗΕΑ.
Ξενοφών Ζηκίδης: Πέθανε ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ

Ο δημοσιογράφος, Ξενοφώντας Ζηκίδης, πέθανε τα ξημερώματα της Κυριακής σε ηλικία 67 ετών.

Η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ με θλίψη ανακοινώνει την απώλεια του συναδέλφου Ξενοφώντα Ζηκίδη, ο οποίος πέθανε σήμερα σε ηλικία 67 ετών. Ο Ξενοφών Ζηκίδης γεννήθηκε στον Πειραιά το 1958.

Τη δημοσιογραφική του σταδιοδρομία ξεκίνησε ως συντάκτης και εκφωνητής του δελτίου ειδήσεων στο ραδιόφωνο «Άστρα» της Κύπρου. Παράλληλα, και ως το 1966, υπήρξε πολιτικός συντάκτης της εφημ. «Φιλελεύθερος» και του περιοδικού «Κυπριακή Αγορά». Από το 1996 εως το 1999 εργάστηκε ως πολιτικός συντάκτης της εφημ. «Πρωινή της Νέας Υόρκης». Από το 2000 και έως τη συνταξιοδότησή του δούλεψε ως πολιτικός συντάκτης στην ΕΡΤ και τη ΝΕΤ.

Επίσης, διετέλεσε αρχισυντάκτης των δελτίων ειδήσεων της τηλεόρασης και αναπληρωτής Διευθυντής εκδόσεων. Ο Ξενοφών Ζηκίδης υπήρξε ένας δημοσιογράφος με επαγγελματική επάρκεια, εντιμότητα και άψογη συναδελφική συμπεριφορά. Εξαιτίας αυτών των χαρακτηριστικών του οι συνάδελφοι τον είχαν αναδείξει εκπρόσωπό τους επανειλημμένα ενώ είχε συνεισφορά στον αγώνα για τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων της ΕΡΤ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συλλυπείται τους οικείους του και ιδιαίτερα τα δυο του παιδιά και αποχαιρετά τον καλό συνάδελφο και φίλο. Τα στοιχεία της κηδείας του συναδέλφου θα γίνουν γνωστά με νεώτερη ανακοίνωση.

Το «αντίο» από την ΕΡΤ

Με αβάσταχτη θλίψη αποχαιρετάμε τον δημοσιογράφο Ξενοφώντα Ζηκίδη, έναν δικό μας άνθρωπο, εξαιρετικό συνάδελφο, συνεργάτη και φίλο, που έφυγε τα ξημερώματα της Κυριακής από τη ζωή, σε ηλικία 67 ετών.

Η συμβολή του όλα αυτά τα χρόνια στην ΕΡΤ υπήρξε υποδειγματική, με επαγγελματισμό, αφοσίωση και αξιοπρέπεια. Αφήνει ανεξίτηλο αποτύπωμα σε όσους συνεργαστήκαμε μαζί του τόσο στο ραδιόφωνο όσο και στην τηλεόραση.

Ο Ξενοφών Ζηκίδης τα τελευταία χρόνια προσέφερε τις υπηρεσίες στο ΕΡΤnewsradio, ως συντάκτης, αλλά και ως παραγωγός πολιτικών εκπομπών. Διετέλεσε εκπρόσωπος των δημοσιογράφων στην ΕΣΗΕΑ.

Εργάστηκε επίσης, ως πολιτικός συντάκτης και ως αρχισυντάκτης στην τηλεόραση της ΕΡΤ, ενώ είχε συνεργαστεί με αθηναϊκά, κυπριακά και ομογενειακά μέσα ενημέρωσης.

Η οικογένεια της ΕΡΤ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια της, στους δικούς του ανθρώπους, και σε όλους όσοι τον γνώριζαν και τον αγάπησαν.

Καλό του ταξίδι!

