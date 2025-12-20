Βασίλης Σπανούλης: Δεν εμφανίστηκε ούτε ένας δημοσιογράφος στην συνέντευξη Τύπου – «Καλησπέρα στον… κανέναν», δείτε βίντεο

Μια εικόνα που επαναλαμβάνεται και προκαλεί απορίες καταγράφηκε μετά τη νίκη της Μονακό επί της Μπάγερν, καθώς στη συνέντευξη Τύπου δεν υπήρχε ούτε ένας δημοσιογράφος. Ο Βασίλης Σπανούλης βρέθηκε μόνος του στην αίθουσα, σε ένα σκηνικό που είχε εμφανιστεί και στο Παρίσι, τόσο με τον Πέδρο Μαρτίνεθ όσο και με τον Εργκίν Άταμαν.

Ο Έλληνας τεχνικός μπήκε στην αίθουσα Τύπου μετά το τέλος του αγώνα και διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε κανένας εκπρόσωπος του Τύπου. Ο ίδιος αντιμετώπισε την κατάσταση με χιούμορ, αν και εμφανώς αμήχανος, και άνοιξε μόνος του τη διαδικασία της συνέντευξης.

Ο Βασίλης Σπανούλης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Καλησπέρα στον… κανέναν εδώ! Δεν μπορώ να το καταλάβω. Για πρώτη φορά στην ζωή μου να μην υπήρχε ούτε ένας δημοσιογράφος. Συγχαρητήρια στην ομάδα μου για τη νίκη. Ευχαριστώ».

Μετά τη σύντομη αυτή τοποθέτηση, ο προπονητής της Μονακό δεν προχώρησε σε κάποια άλλη δήλωση και αποχώρησε από την αίθουσα.

Δείτε το βίντεο