Γάζα: Ισραηλινό πλήγμα σε σχολείο που είχαν καταφύγει εκτοπισμένοι – Τουλάχιστον έξι νεκροί

Σύνοψη από το

  • Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν από ισραηλινή επίθεση σε σχολείο της Γάζας, όπου είχαν καταφύγιο εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι.
  • Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε την ευθύνη για το χτύπημα, υποστηρίζοντας ότι άνοιξε πυρ εναντίον υπόπτων, ενώ αναγνώρισε ότι υπήρξαν θύματα μεταξύ των αμάχων.
  • Ο στρατός δήλωσε πως βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τις συνθήκες του συμβάντος, ενώ πηγές από την περιοχή τονίζουν ότι το πλήγμα φαίνεται να παραβιάζει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Γάζα: Ισραηλινό πλήγμα σε σχολείο που είχαν καταφύγει εκτοπισμένοι – Τουλάχιστον έξι νεκροί
FILE - Palestinians look at the aftermath of the Israeli bombing in Nuseirat refugee camp, Gaza Strip, on June 8, 2024. The U.N. human rights office is citing possible war crimes by Israeli forces and Palestinian armed groups in connection with a deadly raid by Israeli forces that freed four hostages over the weekend. Office spokesman Jeremy Laurence expressed concerns about possible violations of rules of proportionality, distinction and precaution by the Israeli forces in Saturday’s raid at the urban Nuseirat refugee camp. (AP Photo/Jehad Alshrafi, File)

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν μετά από ισραηλινή επίθεση σε σχολικό κτίριο στη συνοικία Τουφάχ της πόλης της Γάζας, όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την περιοχή, τη στιγμή της επίθεσης στο σχολείο βρίσκονταν και οικογένειες που είχαν συγκεντρωθεί εκεί για γάμο.

Όπως μετέδωσε το Al Jazeera, επικαλούμενο τοπικές πηγές, ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ με ριπές πυροβολικού, χτυπώντας τον δεύτερο όροφο του σχολείου που είχε μετατραπεί σε πρόχειρο καταφύγιο. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα και διασώστες, που μέχρι και αυτή την ώρα συνεχίζουν να επιχειρούν, ενώ ο αριθμός των θυμάτων παραμένει υπό επικαιροποίηση.

Ο ισραηλινός στρατός, με επίσημη ανακοίνωσή του, επιβεβαίωσε ότι ευθύνεται για το χτύπημα, υποστηρίζοντας ότι άνοιξε πυρ εναντίον υπόπτων, χωρίς να ξεκαθαρίσει αν αυτοί ήταν οπλισμένοι ή αν αποτελούσαν άμεση απειλή. Στην ίδια ανακοίνωση, οι ισραηλινές δυνάμεις χαρακτήρισαν την ενέργεια ως κομμάτι «επιχειρησιακής δραστηριότητας» στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, κοντά στην περιοχή της Κίτρινης Γραμμής.

Λίγη ώρα αργότερα, ο στρατός δήλωσε ότι οι μονάδες του εντόπισαν υπόπτους σε κτίρια και άνοιξαν πυρ, ενώ γνωστοποίησε πως βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για να διαπιστωθούν οι συνθήκες του συμβάντος. Την ίδια στιγμή, αναγνώρισε ότι υπήρξαν θύματα μεταξύ των αμάχων, αναφέροντας ότι χτυπήθηκαν και άνθρωποι που δεν είχαν καμία σχέση με το περιστατικό.

Στο τέλος της ανακοίνωσης, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις σημείωσαν: «Ο ισραηλινός στρατός εκφράζει τη λύπη του για τυχόν ζημιά που υπέστησαν αθώοι πολίτες και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις σε αυτούς». Πηγές από την περιοχή τονίζουν ότι το πλήγμα φαίνεται να παραβιάζει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που είχε τεθεί σε ισχύ τον Οκτώβριο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το ΕΚΑΒ τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών για τα 40 χρόνια προσφοράς του

Έχετε πραγματικά μεγάλη καρδιά; 10 χαρακτηριστικά όσων έχουν καλοσύνη

Αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης για κτηνοτρόφους που πλήττονται από την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Πλήρης επάρκεια προϊόντων στις λαϊκές της Αττικής, παρά τις αγροτικές κινητοποιήσεις – Τι απαντούν οι πωλητές

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
00:57 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Ουκρανία: Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες με τους Αμερικανούς κι Ευρωπαίους διαπραγματευτές

Ολοκληρώθηκαν στις ΗΠΑ οι συνομιλίες ανάμεσα σε Αμερικανούς, Ευρωπαίους και Ουκρανούς διαπραγμ...
00:00 , Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Πόλεμος στην Ουκρανία: Εφτά νεκροί από ρωσική πυραυλική επίθεση στο λιμάνι της Οδησσού

Ρωσική πυραυλική επίθεση έπληξε εγκαταστάσεις του λιμανιού της Οδησσού, με αποτέλεσμα να χάσου...
23:57 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ άρχισε να δημοσιοποιεί τα αρχεία Έπσταϊν

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ άρχισε την Παρασκευή τη δημοσιοποίηση των πολυαναμενόμενων αρ...
23:01 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Πούτιν: Τα μηνύματα σε Ευρώπη και ΝΑΤΟ από το μαραθώνιο «σόου» του – Η απαίτηση για «σεβασμό» και η ειρήνη «με τους όρους» της Μόσχας

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν χρησιμοποίησε τη φετινή μαραθώνια συνέντευξη Τύπου και την τ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα