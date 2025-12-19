Γάζα: Ισραηλινό πλήγμα σε σχολείο που είχαν καταφύγει εκτοπισμένοι – Τουλάχιστον έξι νεκροί

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν μετά από ισραηλινή επίθεση σε σχολικό κτίριο στη συνοικία Τουφάχ της πόλης της Γάζας, όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την περιοχή, τη στιγμή της επίθεσης στο σχολείο βρίσκονταν και οικογένειες που είχαν συγκεντρωθεί εκεί για γάμο.

Όπως μετέδωσε το Al Jazeera, επικαλούμενο τοπικές πηγές, ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ με ριπές πυροβολικού, χτυπώντας τον δεύτερο όροφο του σχολείου που είχε μετατραπεί σε πρόχειρο καταφύγιο. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα και διασώστες, που μέχρι και αυτή την ώρα συνεχίζουν να επιχειρούν, ενώ ο αριθμός των θυμάτων παραμένει υπό επικαιροποίηση.

A Palestinian cries and collapses near the bodies of his loved ones who were killed after Israeli occupation artillery shelled a school sheltering displaced civilians in the al-Tuffah neighborhood, east of Gaza City. pic.twitter.com/zKIgTFqprE — Quds News Network (@QudsNen) December 19, 2025

Ο ισραηλινός στρατός, με επίσημη ανακοίνωσή του, επιβεβαίωσε ότι ευθύνεται για το χτύπημα, υποστηρίζοντας ότι άνοιξε πυρ εναντίον υπόπτων, χωρίς να ξεκαθαρίσει αν αυτοί ήταν οπλισμένοι ή αν αποτελούσαν άμεση απειλή. Στην ίδια ανακοίνωση, οι ισραηλινές δυνάμεις χαρακτήρισαν την ενέργεια ως κομμάτι «επιχειρησιακής δραστηριότητας» στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, κοντά στην περιοχή της Κίτρινης Γραμμής.

Breaking | Press Statement issued by Gaza’s Civil Defense: Civil Defense teams concluded today, after coordination with the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA), the recovery of five Palestinian bodies and wounded civilians from inside Gaza… pic.twitter.com/NvAFEuF8uM — Quds News Network (@QudsNen) December 19, 2025

Λίγη ώρα αργότερα, ο στρατός δήλωσε ότι οι μονάδες του εντόπισαν υπόπτους σε κτίρια και άνοιξαν πυρ, ενώ γνωστοποίησε πως βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για να διαπιστωθούν οι συνθήκες του συμβάντος. Την ίδια στιγμή, αναγνώρισε ότι υπήρξαν θύματα μεταξύ των αμάχων, αναφέροντας ότι χτυπήθηκαν και άνθρωποι που δεν είχαν καμία σχέση με το περιστατικό.

Στο τέλος της ανακοίνωσης, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις σημείωσαν: «Ο ισραηλινός στρατός εκφράζει τη λύπη του για τυχόν ζημιά που υπέστησαν αθώοι πολίτες και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις σε αυτούς». Πηγές από την περιοχή τονίζουν ότι το πλήγμα φαίνεται να παραβιάζει τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός που είχε τεθεί σε ισχύ τον Οκτώβριο.