Ολυμπιακός – Βιλερμπάν 107-84: Επιστροφή στις νίκες με… προπόνηση

Σύνοψη από το

  • Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας εύκολα της Βιλερμπάν με 107-84 στο ΣΕΦ, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Euroleague.
  • Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με συνεχόμενα τρίποντα και ο Νίκολα Μιλουτίνοφ κυριαρχώντας στα επιθετικά ριμπάουντ οδήγησαν τους «ερυθρόλευκους» σε διψήφια διαφορά.
  • Οι Πειραιώτες είχαν τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα από την αρχή, φτάνοντας στο τελικό 107-84, και πλέον στρέφουν την προσοχή τους στη δύσκολη συνέχεια της Euroleague.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Ολυμπιακός – Βιλερμπάν 107-84: Επιστροφή στις νίκες με… προπόνηση

Ο Ολυμπιακός βρήκε το παιχνίδι που έψαχνε για να αντιδράσει και να επιστρέψει στις νίκες, επικρατώντας εύκολα της Βιλερμπάν με 107-84 στο ΣΕΦ, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Euroleague, αφήνοντας πίσω την ήττα από τη Βαλένθια και γνωρίζοντας πως ακολουθεί ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα με συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια, ανάμεσά τους και το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό AKTOR στις 2 Ιανουαρίου.

Ο Ολυμπιακός μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι, με τον Κώστα Παπανικολάου να ξεκινά δυναμικά, πριν τραυματιστεί σε μία άτυχη στιγμή απέναντι στον Βοτιέ, και τους «ερυθρόλευκους» να παίρνουν γρήγορα προβάδισμα πέντε πόντων (11-6), εκμεταλλευόμενοι την υπεροχή τους κοντά στο καλάθι. Ο αναγκαστικός ερχομός του Εβάν Φουρνιέ στο παρκέ άλλαξε άμεσα τον ρυθμό, με τον Γάλλο να δίνει λύσεις μαζί με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, την ώρα που οι φιλοξενούμενοι στηρίζονταν κυρίως στις εμπνεύσεις του Ερτέλ, ο οποίος ξεκίνησε βασικός λόγω της απουσίας του Ντε Κολό.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας διέκρινε προβλήματα στη δημιουργία και πέρασε στο παρκέ τον Νιλικίνα, ο οποίος βοήθησε άμεσα ώστε η διαφορά να φτάσει κοντά σε διψήφια επίπεδα, με τον Ολυμπιακό να κλείνει την πρώτη περίοδο στο 26-14, ελέγχοντας απόλυτα τον ρυθμό.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Άλεκ Πίτερς βρήκε σουτ μέσα από τα συστήματα, χωρίς όμως να βρει στόχο, γεγονός που επέτρεψε στη Βιλερμπάν να μειώσει προσωρινά τη διαφορά στους επτά πόντους (30-23). Η επιστροφή του Σάσα Βεζένκοφ στο παρκέ, σε συνδυασμό με τον ασταμάτητο Φουρνιέ, έδωσε ξανά σταθερότητα στους Πειραιώτες, που ανέβασαν τη διαφορά στο +10 (39-29) λίγα λεπτά πριν από το ημίχρονο. Παρά τις αμυντικές αδυναμίες που ενόχλησαν τον Έλληνα τεχνικό, το σκορ παρέμεινε στο 44-34 στην ανάπαυλα.

Με την επιστροφή από τα αποδυτήρια, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ συνέχισε με τον ίδιο ρυθμό και με συνεχόμενα τρίποντα έδωσε χαρακτήρα παράστασης στο παιχνίδι, οδηγώντας τον Ολυμπιακό στο +17 (54-37) και αναγκάζοντας τον αντίπαλο προπονητή να καλέσει τάιμ άουτ. Ο Χάρισον προσπάθησε να κρατήσει τη Βιλερμπάν κοντά στο σκορ, όμως ο Νίκολα Μιλουτίνοφ πήρε τη σκυτάλη, κυριαρχώντας στα επιθετικά ριμπάουντ και ανεβάζοντας τη διαφορά στο 69-46, πριν περάσει στον πάγκο. Παρά τη μείωση στους 19 πόντους (75-56) στο τέλος της τρίτης περιόδου, ο Ολυμπιακός είχε απόλυτο έλεγχο του αγώνα.

Στην τελευταία περίοδο, ο Γιώργος Μπαρτζώκας κράτησε στο παρκέ βασικά του γρανάζια για να «καθαρίσει» οριστικά το ματς, με τον Φουρνιέ να σκοράρει και να δημιουργεί, ανεβάζοντας τη διαφορά στο 84-62. Ο Ντόντα Χολ πήρε επιθέσεις και ανταποκρίθηκε εντυπωσιακά, ξεσηκώνοντας το ΣΕΦ, ενώ το τρίποντο του Πίτερς πανηγυρίστηκε έντονα από όλους. Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε το παιχνίδι χωρίς προβλήματα, φτάνοντας στο τελικό 107-84, και πλέον στρέφει την προσοχή του στη δύσκολη συνέχεια της Euroleague μακριά από το ΣΕΦ.

Τα δεκάλεπτα: 26-14, 44-34, 75-56, 107-84

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το ΕΚΑΒ τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών για τα 40 χρόνια προσφοράς του

Έχετε πραγματικά μεγάλη καρδιά; 10 χαρακτηριστικά όσων έχουν καλοσύνη

Αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης για κτηνοτρόφους που πλήττονται από την ευλογιά των αιγοπροβάτων

Πλήρης επάρκεια προϊόντων στις λαϊκές της Αττικής, παρά τις αγροτικές κινητοποιήσεις – Τι απαντούν οι πωλητές

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
21:38 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Ολυμπιακός – Βιλερμπάν: Μάτωσε στο πρόσωπο ο Παπανικολάου έπειτα από αγκωνιά του Βοτιέ – ΦΩΤΟ

Τρία λεπτά μετά την έναρξη του αγώνα «Ολυμπιακός – Βιλερμπάν» για τη 17η αγωνιστική της ...
20:31 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Πλεύρης στον ΑΝΤ1: Η βασική πολιτική που ψηφίστηκε από τους υπουργούς Μετανάστευσης είναι η δημιουργία κέντρων κράτησης μεταναστών στην Αφρική – ΒΙΝΤΕΟ

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝ...
18:26 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Επίσημη η «βόμβα»: Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Πάτρικ Μπέβερλι

Στην οικογένεια του ΠΑΟΚ ανήκει επίσημα από σήμερα ο Πάτρικ Μπέβερλι. Ο πολύπειρος Αμερικανός ...
17:42 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

ΑΕΚ: Τα συγχαρητήρια της ΕΠΟ θα γίνουν αποδεκτά όταν καθαρίσουν τα «ακάθαρτα»

«Τα υποκριτικά, τυπικά κλισέ – συγχαρητήρια- της ΕΠΟ δεν τα χρειαζόμαστε, δεν τα θέλουμε...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα