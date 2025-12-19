Ολυμπιακός – Βιλερμπάν 107-84: Επιστροφή στις νίκες με… προπόνηση

Ο Ολυμπιακός βρήκε το παιχνίδι που έψαχνε για να αντιδράσει και να επιστρέψει στις νίκες, επικρατώντας εύκολα της Βιλερμπάν με 107-84 στο ΣΕΦ, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της Euroleague, αφήνοντας πίσω την ήττα από τη Βαλένθια και γνωρίζοντας πως ακολουθεί ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα με συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια, ανάμεσά τους και το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό AKTOR στις 2 Ιανουαρίου.

Ο Ολυμπιακός μπήκε καλύτερα στο παιχνίδι, με τον Κώστα Παπανικολάου να ξεκινά δυναμικά, πριν τραυματιστεί σε μία άτυχη στιγμή απέναντι στον Βοτιέ, και τους «ερυθρόλευκους» να παίρνουν γρήγορα προβάδισμα πέντε πόντων (11-6), εκμεταλλευόμενοι την υπεροχή τους κοντά στο καλάθι. Ο αναγκαστικός ερχομός του Εβάν Φουρνιέ στο παρκέ άλλαξε άμεσα τον ρυθμό, με τον Γάλλο να δίνει λύσεις μαζί με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, την ώρα που οι φιλοξενούμενοι στηρίζονταν κυρίως στις εμπνεύσεις του Ερτέλ, ο οποίος ξεκίνησε βασικός λόγω της απουσίας του Ντε Κολό.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας διέκρινε προβλήματα στη δημιουργία και πέρασε στο παρκέ τον Νιλικίνα, ο οποίος βοήθησε άμεσα ώστε η διαφορά να φτάσει κοντά σε διψήφια επίπεδα, με τον Ολυμπιακό να κλείνει την πρώτη περίοδο στο 26-14, ελέγχοντας απόλυτα τον ρυθμό.

Στη δεύτερη περίοδο, ο Άλεκ Πίτερς βρήκε σουτ μέσα από τα συστήματα, χωρίς όμως να βρει στόχο, γεγονός που επέτρεψε στη Βιλερμπάν να μειώσει προσωρινά τη διαφορά στους επτά πόντους (30-23). Η επιστροφή του Σάσα Βεζένκοφ στο παρκέ, σε συνδυασμό με τον ασταμάτητο Φουρνιέ, έδωσε ξανά σταθερότητα στους Πειραιώτες, που ανέβασαν τη διαφορά στο +10 (39-29) λίγα λεπτά πριν από το ημίχρονο. Παρά τις αμυντικές αδυναμίες που ενόχλησαν τον Έλληνα τεχνικό, το σκορ παρέμεινε στο 44-34 στην ανάπαυλα.

Με την επιστροφή από τα αποδυτήρια, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ συνέχισε με τον ίδιο ρυθμό και με συνεχόμενα τρίποντα έδωσε χαρακτήρα παράστασης στο παιχνίδι, οδηγώντας τον Ολυμπιακό στο +17 (54-37) και αναγκάζοντας τον αντίπαλο προπονητή να καλέσει τάιμ άουτ. Ο Χάρισον προσπάθησε να κρατήσει τη Βιλερμπάν κοντά στο σκορ, όμως ο Νίκολα Μιλουτίνοφ πήρε τη σκυτάλη, κυριαρχώντας στα επιθετικά ριμπάουντ και ανεβάζοντας τη διαφορά στο 69-46, πριν περάσει στον πάγκο. Παρά τη μείωση στους 19 πόντους (75-56) στο τέλος της τρίτης περιόδου, ο Ολυμπιακός είχε απόλυτο έλεγχο του αγώνα.

Στην τελευταία περίοδο, ο Γιώργος Μπαρτζώκας κράτησε στο παρκέ βασικά του γρανάζια για να «καθαρίσει» οριστικά το ματς, με τον Φουρνιέ να σκοράρει και να δημιουργεί, ανεβάζοντας τη διαφορά στο 84-62. Ο Ντόντα Χολ πήρε επιθέσεις και ανταποκρίθηκε εντυπωσιακά, ξεσηκώνοντας το ΣΕΦ, ενώ το τρίποντο του Πίτερς πανηγυρίστηκε έντονα από όλους. Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε το παιχνίδι χωρίς προβλήματα, φτάνοντας στο τελικό 107-84, και πλέον στρέφει την προσοχή του στη δύσκολη συνέχεια της Euroleague μακριά από το ΣΕΦ.

Τα δεκάλεπτα: 26-14, 44-34, 75-56, 107-84