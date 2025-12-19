Χάρι και Μέγκαν: Η σπάνια οικογενειακή φωτογραφία με τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ – Τι σχεδιάζουν για τα Χριστούγεννα

Χάρι και Μέγκαν: Η σπάνια οικογενειακή φωτογραφία με τον Άρτσι και τη Λίλιμπετ – Τι σχεδιάζουν για τα Χριστούγεννα
Πηγή: Instagram / @meghan

Ο πρίγκιπας Άρτσι και η πριγκίπισσα Λίλιμπετ βρίσκονται στο επίκεντρο της πιο προσωπικής οικογενειακής φωτογραφίας που έχουν μοιραστεί μέχρι σήμερα ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ, στο πλαίσιο των ευχών για τις γιορτές.

Το σπάνιο στιγμιότυπο από τη ζωή τους, δημοσιεύτηκε την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου στον λογαριασμό της Μέγκαν στο Instagram και συνοδεύτηκε από τη λεζάντα: «Καλές γιορτές! Από την οικογένειά μας στη δική σας».

Στη φωτογραφία, η τετραμελής οικογένεια βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο, σε ένα μικρό γεφυράκι πάνω από ένα ρυάκι. Η Μέγκαν σκύβει και κρατά το χέρι της τετράχρονης κόρης τους, ενώ ο 6χρονος Άρτσι αγκαλιάζει τον πατέρα του, Χάρι.


Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί και το κόκκινο χρώμα των μαλλιών των δύο παιδιών, που έχουν κληρονομήσει από τον πατέρα τους. «Το γονίδιο του κοκκινομάλλη είναι πολύ δυνατό!» είχε αστειευτεί ο Χάρι το 2023.

Σύμφωνα με το περιοδικό People, η φωτογραφία τραβήχτηκε αυτόν τον μήνα στην οικογενειακή τους κατοικία στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνιας. Μάλιστα, ένα παλαιότερο στιγμιότυπο της Μέγκαν με τη μικρή Λίλιμπετ είχε ληφθεί στο ίδιο γεφυράκι.

Πηγή: Instagram / @meghan

Σε παρόμοιο σκηνικό είχε φωτογραφηθεί και η ίδια σε εικόνα που είχε δημοσιευτεί για το brand της, As ever.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by @aseverofficial

Την ίδια ημέρα, στις 19 Δεκεμβρίου, ο 41χρονος Χάρι και η 44χρονη Μέγκαν έδωσαν στη δημοσιότητα και ένα βίντεο με αποσπάσματα από τη δράση του ιδρύματος Archewell τα τελευταία χρόνια, το οποίο σύντομα θα μετονομαστεί σε Archewell Philanthropies.

Το βίντεο συνοδευόταν από εορταστικό μήνυμα, στο οποίο αναφερόταν: «Εκ μέρους του Γραφείου του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν, δούκα και δούκισσας του Σάσεξ, και του Archewell, σας ευχόμαστε μια πολύ χαρούμενη εορταστική περίοδο και ένα ευτυχισμένο νέο έτος».

Στο ίδιο βίντεο εμφανίζονται και τα δύο παιδιά του ζευγαριού, σε νέα πλάνα από τη συμμετοχή τους ως εθελοντές μαζί με τους γονείς τους στο Our Big Kitchen Los Angeles (OBKLA), λίγο πριν από την Ημέρα των Ευχαριστιών. Ο Άρτσι και η Λίλιμπετ φαίνονται να βοηθούν στην προετοιμασία φαγητού και να σπρώχνουν ένα καρότσι με τρόφιμα μαζί με τη Μέγκαν και τον Χάρι.

Πηγή: sussex.com

Παρότι ο πρίγκιπας Χάρι βρέθηκε αυτή την εβδομάδα στο Άσπεν του Κολοράντο για μια σύντομη χιονοδρομική απόδραση, η οικογένεια αναμένεται να περάσει τα Χριστούγεννα στο σπίτι της στην Καλιφόρνια.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις χριστουγεννιάτικες οικογενειακές τους παραδόσεις αποκάλυψε πρόσφατα η Μέγκαν μέσα από το ειδικό επεισόδιο του «Netflix, With Love, Meghan: Holiday Celebration», που έκανε πρεμιέρα νωρίτερα αυτόν τον μήνα.

Στο επεισόδιο, η Μαρκλ ετοιμάζει ημερολόγια αντίστροφης μέτρησης για τα παιδιά της, γεμίζοντας τις θήκες από λευκά και κόκκινα ημερολόγια που ήταν εξατομικευμένα με τα ονόματα «Archie» και «Lili».

«Γράφω: “Σ’ αγαπώ γιατί είσαι τόσο ευγενικός”, “Σ’ αγαπώ γιατί είσαι τόσο γενναία”», λέει, καθώς συμπληρώνει τα μηνύματα με την χαρακτηριστική καλλιγραφία της και γεμίζει τις θήκες με μικρά σημειώματα και δώρα.

Παράλληλα, η Μαρκλ αναφέρθηκε στη βρετανική παράδοση με τα χριστουγεννιάτικα crackers, ενώ αποκάλυψε ότι μαγείρεψε gumbo για την παραμονή των Χριστουγέννων, μια συνταγή της μητέρας της, Ντόρια Ράγκλαντ, συνδυάζοντας οικογενειακές μνήμες και παραδόσεις από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού.

