Γιώργος Γιαννόπουλος για “Το σόι σου”: “Είναι ευτυχία και ευλογία αυτή η σειρά”

«Είναι ευτυχία και ευλογία η συγκυρία αυτής της σειράς», θα πει ο Γιώργος Γιαννόπουλος -ο αγαπημένος Χαμπέας- στη Σταματίνα Τσιμτσιλή και την εκπομπή «Happy Day», όπου φιλοξενήθηκε σήμερα το πρωί.

Ασχολείται με το παιδικό θέατρο επί σειρά ετών και όπως λέει εισπράττει την αγάπη των μικρών θεατών όλα αυτά τα χρόνια… «ερχόντουσαν από όλη την Ελλάδα να δουν τον Χαμπέα.»

Αυτός ήταν και ο λόγος που πίστευε στην επιτυχημένη επιστροφή της σειράς.

«Η χημεία είναι μοναδική στη δουλειά μας. Μπορεί να μην βγαίνουμε κάθε μέρα και να κάνουμε παρέα, αλλά έχουμε φοβερή χημεία, λέω μια ατάκα εγώ, μια ο άλλος, κάνουμε διορθώσεις χωρίς ανταγωνισμό. Αυτό που θέλουμε είναι πώς θα βγει η ατάκα καλύτερη», λέει για τη συνεργασία τους.

Επισημαίνει ότι οι χαρακτήρες της σειράς που δημιούργησε πριν χρόνια ο Αποστόλης Τσαούσογλου είναι εξαιρετικοί επειδή είναι ολοκληρωμένοι «ο Χαμπέας δεν είναι ένας τύπος που φωνάζει μόνο, είναι και αγαπησιάρης, σέβεται τα γούστα της Λολομπριζίτας κόρης του, του χορτοφάγου γιού του. Και εκείνοι που έκαναν το casting έβαλαν τους κατάλληλους ηθοποιούς, δεν θα μπορούσε να είναι άλλη Αλεξάνδρα ή άλλη Χαρούλα. Και βέβαια το ζευγάρι που καθοδηγεί τη σειρά, ο Σάββας και η Λυδία, ο Μελέτης και η Βάσω, είναι εξαιρετικοί ως casting. Είναι δυο πρόσωπα της διπλανής πόρτας, δυο κανονικοί άνθρωποι και εξαιρετικοί ηθοποιοί.»

Αποκάλυψε ότι στο αποψινό επεισόδιο «κάποιον περιμένει η Αλεξάνδρα… επιστρέφει ο γιος της κι έχει πολλή συγκίνηση και κλάμα.»

Τονίζει πόσο υπερήφανος αισθάνεται για αυτή τη δουλειά, γιατί αναλύει τα προβλήματα μιας οικογένειας. «Αισθάνομαι ευγνώμων γιατί είναι από τα πιο ποιοτικά πράγματα που έχω κάνει στη ζωή μου. Ξέρεις τι είναι να δίνεις χαρά στον κόσμο και να σου λένε βαφτίσαμε το παιδί μας, Βαγγέλη, Λυδία ή Σάββα… φεύγει από τα όρια.»

Τελειώνοντας, δεν παρέλειψε να κάνει πρόβλεψη τηλεθέασης για το αποψινό επεισόδιο… 37%.

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη:

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

