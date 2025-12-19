Χριστούγεννα στα μπλόκα: Επιμένουν στις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες – Ανοίγουν τα διόδια το Σαββατοκύριακο

Δεν κάνουν βήμα πίσω οι αγρότες και εντείνουν μέσω των κινητοποιήσεών τους την πίεση προς την κυβέρνηση. Οι τελευταίες τους κινήσεις είναι το κλείσιμο παρακαμπτήριων οδών σε διάφορα σημεία της χώρας. Δηλώνουν αποφασισμένοι να κάνουν Χριστούγεννα στα μπλόκα αλλά δεσμεύονται ότι τις ημέρες των εορτών θα ανοίξουν τους δρόμους για την ομαλή διέλευση των εκδρομέων.

Έχοντας ενιαία στάση, αγρότες και κτηνοτρόφοι επαναλαμβάνουν ότι δεν πρόκειται να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου «αν δεν υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την επίλυση των αιτημάτων τους». Από τα 27 αιτήματα των αγροτών, τα 16 ήδη έχουν ικανοποιηθεί ή αντιμετωπίζονται θετικά και 4 βρίσκονται υπό επεξεργασία ή συζήτηση προκειμένου να βρεθεί λύση, απάντησε η κυβέρνηση.

Το απόγευμα της Παρασκευής, οι αγρότες από το μπλόκο της Χαλκίδας έκλεισαν για τρεις ώρες τη νέα γέφυρα της Χαλκίδας και στα δύο ρεύματα. Οι αγρότες τόνισαν θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις και τις ημέρες των γιορτών, διατηρώντας όμως τα διόδια ανοικτά. Επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι έκλεισαν για μία ώρα με τα τρακτέρ τους την παρακαμπτήρια της Ιόνιας Οδού στη θέση Χαλίκι στην Αιτωλοακαρνανία.

Επίσης απέκλεισαν συμβολικά για κάποιες ώρες και τις παρακαμπτήριες οδούς στον κόμβο της Νίκαιας, όπως είχαν αποφασίσει, με την Τροχαία να προχωρά σε εκτροπή των οχημάτων που κινούνταν στον δρόμο. Να σημειωθεί ότι όποτε χρειάστηκε να περάσουν οχήματα με ανθρώπους που αντιμετώπιζαν κάποιο πρόβλημα ή οχήματα της Πυροσβεστικής ή ασθενοφόρα, ο δρόμος άνοιγε προκειμένου να διευκολυνθούν.

Απέκλεισαν τον κόμβο Πλατύκαμπου οι αγρότες της Νίκαιας

Στον κόμβο του Πλατύκαμπου έφτασαν λίγο μετά τις 16:00 της Παρασκευής τα τρακτέρ και οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας και απέκλεισαν την κυκλοφορία ενώ σε ένα ακόμα σημείο λίγα χιλιόμετρα πιο μακριά, στην παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου, στο ύψος του Αχιλλείου, με μηχανήματα και τρακτέρ απέκλεισαν την κυκλοφορία, με αποτέλεσμα να σχηματισθούν ουρές.

Ο αποκλεισμός κράτησε μέχρι το βράδυ. Η κινητοποίηση εντάσσεται στο πλαίσιο της απόφασης που ελήφθη στην πανελλαδική σύσκεψη για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων το Σάββατο.

Το Σάββατο έχει προγραμματιστεί παρέμβαση στα διόδια του Ευαγγελισμού, όπου οι αγρότες θα σηκώσουν τις μπάρες στο πλαίσιο της κινητοποίησης ενώ την Τρίτη θα υλοποιηθεί η απόφαση για διευκόλυνση των εκδρομέων, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Θήβα: Αμετακίνητοι στα μπλόκα

Παρατεταγμένα συνεχίζουν να είναι τα τρακτέρ στην Εθνική Οδό, όμως οι παρακαμπτήριοι οδοί παραμένουν ανοιχτές, στην περιοχή της Θήβας. Η Εθνική οδός είναι κλειστή από τον κόμβο της Ριτσώνας στο ρεύμα προς Λαμία, ενώ στο ρεύμα προς Αθήνα είναι κλειστή από τον κόμβο του Μαρτίνου. Οχήματα που μεταφέρουν φοιτητές και μαθητές περνούν ελεύθερα.

Κλειστό ξανά το ρεύμα εισόδου στα Μάλγαρα – Άνοιξαν τον κόμβο της Χαλκηδόνας

Εναλλάξ ανοίγουν οι αγρότες στη Θεσσαλονίκη τα σημεία όπου έχουν στήσει τα μπλόκα τους. Αν και έχουν αποφασίσει να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, σκοπεύουν να διευκολύνουν τη διέλευση των εκδρομέων, αφού επιθυμούν την κοινωνία στο πλευρό τους.

Έτσι, ενώ στα διόδια των Μαλγάρων απέκλεισαν ξανά το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, που άφησαν για μερικές ώρες ανοιχτό το απόγευμα της Παρασκευής, άνοιξαν τον κόμβο της Χαλκηδόνας για να μειώσουν την ταλαιπωρία των οδηγών, σύμφωνα με τη voria.gr.

Επίσης, άνοιξε τόσο ο Προμαχώνας για τα φορτηγά όσο όμως και ο Μεθοριακός σταθμός του Προμαχώνα, πάλι για νταλίκες και φορτηγά, όπως αποφάσισαν το απόγευμα της Παρασκευής οι αγρότες, οι οποίοι στις 13:00 είχαν προχωρήσει στον αποκλεισμό του Μεθοριακού σταθμού μόνο για τα φορτηγά.

Στη Δυτική Μακεδονία, αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει τον κόμβο της Μπάρας στην Εγνατία Οδό και διατηρούν ισχυρό μπλόκο στη Σιάτιστα, με ελεγχόμενους αποκλεισμούς και έμφαση στη διευκόλυνση Ι.Χ. και λεωφορείων κατά την εορταστική περίοδο.

Παράλληλα, έντονη είναι η παρουσία αγροτών και στα σύνορα. Στους Ευζώνους και στο Ορμένιο, έχει αποφασιστεί επ’ αόριστον αποκλεισμός εισόδου φορτηγών από τη Βουλγαρία, με εξαίρεση τα ευπαθή προϊόντα. Αντίστοιχα, στο τελωνείο των Κήπων, έχει διακοπεί η είσοδος φορτηγών από την Τουρκία προς την Ελλάδα.

Στα Πράσινα Φανάρια οι αγρότες αποφάσισαν να μην προβούν στο κλείσιμο του κόμβου της Θέρμης προς το αεροδρόμιο καθ’ όλη τη διάρκεια της τρέχουσας εβδομάδας και της επόμενης προς τα Χριστούγεννα. Μάλιστα, απηύθυναν έκκληση στην Αστυνομία να παραμερίσει τις κλούβες από την Τρίτη και μετά για να μπορούν να περάσουν τα αυτοκίνητα.

Στο Δερβένι σκέφτονται την Κυριακή να μοιράσουν τρόφιμα και παραγόμενα προϊόντα από την δική τους περιοχή στους οδηγούς, που θα κινούνται από τις παρακαμπτήριους.

Κοζάνη: Νέος κύκλος αγροτικών κινητοποιήσεων στη Σιάτιστα

Με δίωρο αποκλεισμό της Εγνατίας Οδού και της Εθνικής Οδού Κοζάνης–Ιωαννίνων, αποκλειστικά για τα εμπορικά φορτηγά, από τις 2 έως τις 4 το μεσημέρι, ξεκίνησε ο νέος κύκλος κινητοποιήσεων από το μπλόκο της Δυτικής Μακεδονίας στη Σιάτιστα. Η διέλευση των ΙΧ οχημάτων γινόταν κανονικά, με την καθοδήγηση της Αστυνομίας.

Οι κινητοποιήσεις αποφασίστηκαν στο πλαίσιο των αποφάσεων της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, που συνεδρίασε στον Λευκώνα Σερρών.

Παρά την ελεύθερη διέλευση των ΙΧ, σχηματίστηκαν ουρές χιλιομέτρων και στα δύο ρεύματα της Εγνατίας Οδού, ενώ αρκετά φορτηγά παρέμειναν ακινητοποιημένα τόσο στο παράπλευρο οδικό δίκτυο όσο και στην Εθνική Οδό.

«Θα μείνουμε στους δρόμους μέχρι να μας απαντήσει η κυβέρνηση», δηλώνουν οι αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας από το μπλόκο της Σιάτιστας, τονίζοντας, ότι συνεχώς ενισχύεται ενώ αναμένονται ακόμη 200 τρακτέρ, στα ήδη παρατεταγμένα επί της Εγνατίας Οδού.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι αγρότες προσανατολίζονται το Σάββατο στο άνοιγμα των διοδίων, ώστε τα οχήματα να διέρχονται ελεύθερα. Μάλιστα, εξετάζεται το ενδεχόμενο να παραμείνουν ανοιχτά και τα διόδια του Πολυμύλου. Όπως επισημαίνουν, στόχος τους είναι να μην προκληθούν προβλήματα τις ημέρες των εορτών και η κυκλοφορία να διεξάγεται κανονικά, χωρίς κλείσιμο δρόμων.

Ωστόσο, τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου προγραμματίζουν 24ωρο αποκλεισμό για τα φορτηγά στην Εγνατία και την Εθνική Οδό Κοζάνης–Ιωαννίνων, με κλείσιμο του κόμβου της Σιάτιστας.

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα και τα Χριστούγεννα και προειδοποιούν ότι θα σκληρύνουν τη στάση τους, εάν δεν υπάρξουν κυβερνητικές αποφάσεις, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο καθολικού κλεισίματος των δρόμων μετά τις γιορτές.

Στο μπλόκο του Φιλώτα για ένα τρίωρο κρατήθηκε κλειστή η Εθνική Οδός Πτολεμαϊδας-Φλώρινας, ενώ κοντά στους αγρότες βρέθηκαν σήμερα οι ιδιοκτήτες ταξί, από το Σωματείο Ράδιο ταξί «Πτολεμαίος».

Σάμος: Μαζικό μπλόκο αγροτών στο Κοκκάρι στην Εθνική Οδό

Στον “χορό” των κινητοποιήσεων μπήκε και η Σάμος, όπου ήταν μαζική η συμμετοχή των αγροτών από την Ανατολική και τη Δυτική Σάμο. Έστησαν μπλόκο στην Εθνική Οδό Σάμου – Καρλοβάσου, στο ύψος του Κοκκαρίου. Ο δρόμος παραμένει κλειστός από τις 3:00 το μεσημέρι, με εξαίρεση περίπου μία ώρα που άνοιξε προσωρινά για τη διέλευση οχημάτων.

Στο πλευρό των αγροτών βρέθηκαν το Εργατικό Κέντρο Σάμου, η Πανσαμιακή Επιτροπή Ειρήνης, ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Σάμου, το Παράρτημα Εθνικής Αντίστασης του νησιού, καθώς και πολίτες, εκφράζοντας την υποστήριξή τους στον αγώνα των παραγωγών, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Οι αγρότες ζητούν μέτρα στήριξης για την τοπική παραγωγή και υπογραμμίζουν τη σημασία της αναβάθμισης των υποδομών για την ασφαλή μεταφορά των προϊόντων τους. Η κινητοποίηση συνεχίζεται, με τις αρχές να παρακολουθούν την κατάσταση για την ασφαλή ροή της κυκλοφορίας.