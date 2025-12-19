Ανδρέας Λυκουρέντζος: Υπέβαλε την παραίτησή του ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, αλλά δεν έγινε δεκτή – Όλο το παρασκήνιο

Την παραίτησή του στους Κώστα Τσιάρα και Κωστή Χατζηδάκη υπέβαλε ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρέντζος, σύμφωνα με τον ΑΝΤ1. Αιτία ήταν το θέμα που ανέκυψε με την εξόφληση της βασικής επιδότησης πριν από δύο ημέρες.

Ο δημοσιογράφος Τάσος Τέλλογλου αποκάλυψε στο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου τι συνέβη εκείνη τη μέρα με το μπλοκάρισμα των λογαριασμών των αγροτών, ήτοι το “τράβηγμα” χρημάτων πριν κατατεθεί η επιδότηση.

«Ο κ. Λυκουρέντζος είχε δεσμευτεί ότι θα στείλει το δικό του αρχείο στην τράπεζα εννιά ώρες αφότου του έστελνε το αρχείο του ο ΟΠΕΚΕΠΕ. Δηλαδή θα έμπαινε πρώτα η επιδότηση και μετά θα τραβάγαν τον ΕΛΓΑ. Όμως ο ΟΠΕΚΕΠΕ – από την κυβέρνηση λένε ο τεχνικός σύμβουλος όχι ο ΟΠΕΚΕΠΕ ο ίδιος – άργησε να στείλει 9 ώρες το αρχείο του. Με αποτέλεσμα ο κ. Λυκουρέντζος να έχει στείλει το δικό του αρχείο το οποίο σάρωσε όλους τους λογαριασμούς και να δουν όλοι οι παραγωγοί ότι τους παίρνουν από τα έτοιμα. Τότε ο κ. Λυκουρέντζος υπέβαλε την παραίτησή του».

Όπως επεσήμανε ο Νίκος Χατζηνικολάου: «ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ ήταν υποχρεωμένος από τον νόμο να πράξει αναλόγως αλλιώς θα υπήρξε εισαγγελική παρέμβαση για απιστία».

«Είχε μία συναισθηματική αντίδραση ο κ. Λυκουρέντζος και ο κ. Τσιάρας και ο κ. Χατζηδάκης του είπαν “ξέρουμε τι έχει γίνει”. Η υπόθεση διευθετήθηκε. Το Μέγαρο Μαξίμου θα αναζητήσει ακόμα τις ευθύνες γύρω από αυτό το πρόβλημα της πληρωμής που πήγε πιο πίσω την πληρωμή με τους αγρότες» συμπλήρωσε ο Τάσος Τέλλογλου.