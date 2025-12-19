Ηράκλειο: «Ιπτάμενοι» Άγιοι Βασίληδες μοίρασαν δώρα και χαμόγελα στα παιδιά στο ΠΑΓΝΗ – Δείτε βίντεο

Για ακόμη μία χρονιά, το ΠΑΓΝΗ γέμισε παιδικά χαμόγελα και χριστουγεννιάτικη ζεστασιά, με τους πυροσβέστες του Ηρακλείου να μεταμορφώνονται σε Άγιους Βασίληδες και να στέκονται δίπλα στα παιδιά που νοσηλεύονται στην Κλινική Αιματολογίας – Ογκολογίας Παιδιών και Εφήβων.

Η 3η ΕΜΑΚ, η 3η ΕΜΟΔΕ, η Πυροσβεστική Υπηρεσία Νομού Ηρακλείου και το Σωματείο Πυροσβεστών Ν. Ηρακλείου «Τρεις Παίδες εν Καμίνω», ανταποκρίθηκαν με προθυμία στο κάλεσμα της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, αποδεικνύοντας για ακόμη μία φορά ότι η προσφορά τους δεν περιορίζεται μόνο στην προστασία της ζωής, αλλά αγκαλιάζει και την ανθρώπινη ψυχή.

Στο ΠΑΓΝΗ, άνδρες των υπηρεσιών κατέβηκαν εντυπωσιακά από το 3ο κτήριο του νοσοκομείου, μεταμορφωμένοι σε «ιπτάμενους» Άγιους Βασίληδες, χαρίζοντας μοναδικές στιγμές ενθουσιασμού στα παιδιά της Κλινικής Αιματολογίας – Ογκολογίας Παιδιών και Εφήβων, στις οικογένειές τους, αλλά και στο προσωπικό του νοσοκομείου, σύμφωνα με το neakriti.gr.

Την ξεχωριστή αυτή στιγμή έντυσε μουσικά η ομάδα βραζιλιάνικων κρουστών Batala Creta, με έδρα το Ηράκλειο, η οποία για ακόμη μία χρονιά στάθηκε πολύτιμος αρωγός της εκδήλωσης, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα γιορτής που απλώθηκε σε κάθε γωνιά του νοσοκομείου.

Τους «ιπτάμενους» Άγιους Βασίληδες υποδέχθηκαν τα παιδιά μαζί με τις οικογένειές τους, παρουσία του Διοικητή της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, της Διοίκησης του ΠΑΓΝΗ, της Διεύθυνσης της Κλινικής και της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, εργαζομένων του νοσοκομείου, καθώς και εθελοντών του Συλλόγου «Η Παρέα της Αγάπης».

Η γιορτή συνεχίστηκε στον παιδότοπο της κλινικής, όπου η χορωδία Παραδοσιακής Μουσικής Επισκοπής Πεδιάδος «Ο Άγιος Μηνάς», υπό τη διεύθυνση του κ. Γρηγορίου Γιακουμάκη, τραγούδησε μαζί με τα παιδιά και τους παρευρισκόμενους χριστουγεννιάτικα κάλαντα, γεμίζοντας τον χώρο με φωνές, χαμόγελα και συγκίνηση.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, άνδρες της ΕΜΑΚ και τα μέλη του Σωματείου Πυροσβεστών Ηρακλείου «Τρεις Παίδες εν Καμίνω» μοίρασαν δώρα και ευχές σε όλα τα νοσηλευόμενα παιδιά, μεταφέροντας το πιο δυνατό μήνυμα των ημερών: ότι κανένα παιδί δεν είναι μόνο του, ακόμη και μέσα στο νοσοκομείο.

Θερμές ευχαριστίες απευθύνονται στον Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Περιφέρειας Κρήτης Αρχιπύραρχο κ. Μιχαήλ Σεληνιωτάκη, στον Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Ηρακλείου Πύραρχο κ. Παύλο Καπετανάκη, στον Διοικητή της 3ης ΕΜΑΚ Αντιπύραρχο κ. Νικόλαο Παπαλεωνίδα, στον Διοικητή της 3ης ΕΜΟΔΕ Αντιπύραρχο κ. Εμμανουήλ Ροβυθάκη, καθώς και στον Πρόεδρο κ. Βασίλη Ανδρεαδάκη και τα μέλη του Σωματείου «Τρεις Παίδες εν Καμίνω», για τη σταθερή και ουσιαστική συνεργασία με την 7η ΥΠΕ Κρήτης.