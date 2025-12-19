Ρύθμιση του ΥΠΑΑΤ για τους αγρότες που δεν έλαβαν τη βασική ενίσχυση λόγω εκκρεμοτήτων στο Κτηματολόγιο

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

αγρότες Νίκαια

Πρωτοβουλία για την αποκατάσταση αδικιών σε βάρος ενεργών γεωργών οι οποίοι δεν έλαβαν τη βασική ενίσχυση λόγω μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρισης των δικαιωμάτων τους στο Κτηματολόγιο αναλαμβάνει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Όπως ανακοινώθηκε, η ρύθμιση αφορά παραγωγούς που καλλιεργούν γεωργικές εκτάσεις και πληρούν τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, ωστόσο δεν έλαβαν ενίσχυση επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των δικαιωμάτων τους στο Κτηματολόγιο. Στόχος, όπως τονίζεται, είναι να διασφαλιστεί ότι δεν θα αποκλείονται από τις ενισχύσεις αποκλειστικά και μόνο εξαιτίας διοικητικών εκκρεμοτήτων.

Συγκεκριμένα, η πρωτοβουλία καλύπτει περιπτώσεις όπου δεν έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση τίτλων κυριότητας, όπως παραχωρητήρια από αναδασμούς ή διανομές, εκκρεμεί η μεταγραφή ή η κύρωση και έκδοση διοικητικής μεταβίβασης κυριότητας από το Δημόσιο, καθώς και περιπτώσεις στις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων στο πλαίσιο της κτηματογράφησης που αναγνωρίζει εμπράγματο δικαίωμα υπέρ του παραγωγού, χωρίς όμως αυτή να έχει ενσωματωθεί ακόμη στα στοιχεία του Κτηματολογίου λόγω μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας ανάρτησης των αρχικών εγγραφών.

Η ρύθμιση προβλέπει επιπλέον την εισαγωγή μεταβατικού μηχανισμού τεκμαιρόμενης επιλεξιμότητας, ο οποίος θα βασίζεται σε διοικητικά ή συμβολαιογραφικά έγγραφα, τίτλους και πράξεις, σε αποδοχή ένστασης ή αντίρρησης από την αρμόδια Επιτροπή του Κτηματολογίου, καθώς και σε στοιχεία από τις δηλώσεις ΟΣΔΕ και λοιπές αποδείξεις πραγματικής καλλιέργειας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το ΕΚΑΒ τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών για τα 40 χρόνια προσφοράς του

Έχετε πραγματικά μεγάλη καρδιά; 10 χαρακτηριστικά όσων έχουν καλοσύνη

Όμιλος ΔΕΗ: Νέα ορόσημα και ενισχυμένη διαφάνεια στην ετήσια Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης

Έρχονται νέες προσλήψεις σε Δήμο – Όλες οι λεπτομέρειες

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
21:14 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Έκλεισαν για μία ώρα την παρακαμπτήρια της Ιόνιας Οδού στη θέση Χαλίκι

Αγρότες και κτηνοτρόφοι έκλεισαν με τα τρακτέρ τους την παρακαμπτήρια της Ιόνιας Οδού στη θέση...
20:16 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Νίκος Γιαννόπουλος: «Μου επιτέθηκε ο Παππάς – Ήμουν νηφάλιος, δεν τον προκάλεσα» – ΒΙΝΤΕΟ

Ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος, θύμα της επίθεσης του Νίκου Παππά στο Στρασβούργο μίλησε γ...
20:08 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Γιώργος Τράγκας: Ανατροπή από το Πριγκιπάτο του Μονακό για την υπόθεση της κληρονομιάς – Η ανακοίνωση της δικηγόρου της Μαρίας Καρρά

Εξελίξεις στην υπόθεση της κληρονομιάς του Γιώργου Τράγκα, καθώς όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή τ...
19:59 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Αγρότες: Έκλεισαν την υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας – ΒΙΝΤΕΟ

Έκλεισαν την υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας, οι αγρότες, λίγο μετά τις 19:00 το απόγευμα της Παρασκ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα