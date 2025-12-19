Don’t Forget The Lyrics: Η Έλλη Κοκκίνου υποδέχεται 4 παίκτες που θα κάνουν τα πάντα για να μη χάσουν ούτε… μισή λέξη από τους στίχους

Το «Don’t Forget The Lyrics» επιστρέφει απόψε, Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, στις 21:00 με νέο επεισόδιο και party διάθεση.

Η Έλλη Κοκκίνου υποδέχεται τέσσερις παίκτες με ενδιαφέρουσες ιστορίες, εκρηκτική ενέργεια και φωνές για… ρεσιτάλ που θα κάνουν τα πάντα για να μη χάσουν ούτε… μισή λέξη από τους στίχους!

Στον 1ο γύρο, η Έλενα και ο Κωνσταντίνος μπαίνουν στη σκηνή με άγριες διαθέσεις. Και οι δύο θα διεκδικήσουν μια θέση στον Ημιτελικό και είναι αποφασισμένοι να τραγουδήσουν μέχρι τελικής πτώσεως!

Στον 2ο γύρο, τη σκυτάλη παίρνουν η Κέλλυ και ο Θοδωρής και η αναμέτρησή τους δεν θα είναι… περίπατος.

Στον Τελικό θα φτάσει -όπως πάντα- μόνο ένας παίκτης, ο οποίος θα προχωρήσει αρκετά… μέχρι που θα διαλέξει λάθος βοήθεια.

Το «Don’t Forget The Lyrics» έρχεται απόψε στις 21:00 με ένα μοναδικά παιχνιδιάρικο επεισόδιο!