Don’t Forget The Lyrics: Η Έλλη Κοκκίνου υποδέχεται 4 παίκτες που θα κάνουν τα πάντα για να μη χάσουν ούτε… μισή λέξη από τους στίχους

Νάντια Ρηγάτου

Media

Don’t Forget The Lyrics: Η Έλλη Κοκκίνου υποδέχεται 4 παίκτες που θα κάνουν τα πάντα για να μη χάσουν ούτε… μισή λέξη από τους στίχους

Το «Don’t Forget The Lyrics» επιστρέφει απόψε, Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, στις 21:00 με νέο επεισόδιο και party διάθεση.

Η Έλλη Κοκκίνου υποδέχεται τέσσερις παίκτες με ενδιαφέρουσες ιστορίες, εκρηκτική ενέργεια και φωνές για… ρεσιτάλ που θα κάνουν τα πάντα για να μη χάσουν ούτε… μισή λέξη από τους στίχους!

Στον 1ο γύρο, η Έλενα και ο Κωνσταντίνος μπαίνουν στη σκηνή με άγριες διαθέσεις. Και οι δύο θα διεκδικήσουν μια θέση στον Ημιτελικό και είναι αποφασισμένοι να τραγουδήσουν μέχρι τελικής πτώσεως!

Στον 2ο γύρο, τη σκυτάλη παίρνουν η Κέλλυ και ο Θοδωρής και η αναμέτρησή τους δεν θα είναι… περίπατος.

Στον Τελικό θα φτάσει -όπως πάντα- μόνο ένας παίκτης, ο οποίος θα προχωρήσει αρκετά… μέχρι που θα διαλέξει λάθος βοήθεια.

Το «Don’t Forget The Lyrics» έρχεται απόψε στις 21:00 με ένα μοναδικά παιχνιδιάρικο επεισόδιο!

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το ΕΚΑΒ τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών για τα 40 χρόνια προσφοράς του

Έχετε πραγματικά μεγάλη καρδιά; 10 χαρακτηριστικά όσων έχουν καλοσύνη

Έρχονται νέες προσλήψεις σε Δήμο – Όλες οι λεπτομέρειες

Επίδομα παιδιού: Πότε ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
19:31 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

GNTM: Απόψε ο μεγάλος τελικός για τους 4 φιναλίστ

Έπειτα από μήνες γεμάτους μόδα, δημιουργία και έντονες αναμετρήσεις, το GNTM 2025 κορυφώνεται,...
18:11 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Το σόι σου: Ο Άρης έρχεται στην Ελλάδα για τις γιορτές των Χριστουγέννων – Τι θα δούμε στο αποψινό εορταστικό επεισόδιο

Ένα απολαυστικό, εορταστικό επεισόδιο της σειράς “Το σόι σου”, γεμάτο ευτράπελα αλ...
15:15 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Την Κυριακή με τη Realnews: Ό,τι και αν αγοράσεις, σκανάρεις και κερδίζεις!

Την Κυριακή με τη Realnews: Ό,τι και αν αγοράσεις, σκανάρεις και κερδίζεις! Με το PADU app, το...
08:00 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Την Κυριακή με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€

Δωροεπιταγή αξίας 10€ για αγορές άνω των 60€ από τα πολυκαταστήματα FactoryOutlet H προσφορά ι...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα