Don’t Forget The Lyrics: Δύο πολύ ενδιαφέροντα ζευγάρια θα τα δώσουν όλα για τη νίκη, απόψε στις 21:00 στον ΑΝΤ1

Το «Dont Forget The Lyrics» έρχεται απόψε στις 21:00 με νέο, πολύ δυνατό επεισόδιο!

Η εκρηκτική Έλλη Κοκκίνου υποδέχεται δύο πολύ ενδιαφέροντα ζευγάρια που θα τα δώσουν όλα για τη νίκη.

Στον 1ο γύρο διαγωνίζονται η Βασιλική, που κάνει είσοδο στο πλατό με Μαρινέλλα και το «Εγώ θα πάρω καπετάνιο», και ο Μιχάλης που μπαίνει τραγουδώντας την «Παράνοια» του Νίνο.

Ο Μιχάλης δεν σταματάει να φλερτάρει την Έλλη και η Βασιλική παίζει με πάρα πολύ κέφι. Ποιος θα περάσει στον Ημιτελικό;

Στον 2ο γύρο έρχονται η Κωνσταντίνα τραγουδώντας Josephine και ο Αλέξανδρος με Πάνο Κιάμο. Οι δυο τους αποκαλύπτουν ότι γνωρίζονται από παλιά, αλλά αυτό δεν τους εμποδίζει από το να δώσουν σκληρή μάχη για τη νίκη.

Στον Τελικό θα φτάσει μόνο ένας παίκτης, ο οποίος και είναι αγχωμένος και θα αποφασίσει να ρισκάρει. Θα τον βοηθήσει η τύχη να φτάσει ψηλά και να κερδίσει μέχρι και 15.000 ευρώ;

 Στο «Dont Forget The Lyrics», το πιο απολαυστικό τηλεοπτικό καραόκε, η σαρωτική Έλλη Κοκκίνου και οι παίκτες χαρίζουν κάθε Πέμπτη μοναδικές στιγμές!

 

