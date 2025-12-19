Μπαράκ Ομπάμα: Τα βιβλία, οι ταινίες και τα τραγούδια που ξεχώρισε το 2025 – Πλήρης λίστα

Σύνοψη από το

  • Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, αποκάλυψε για ακόμα μία χρονιά τη λίστα με τα αγαπημένα του βιβλία, ταινίες και μουσικά κομμάτια για το 2025, συνεχίζοντας την παράδοση που ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της θητείας του στον Λευκό Οίκο.
  • Στις μουσικές επιλογές του, ο Μπαράκ Ομπάμα επέλεξε -μεταξύ άλλων- κομμάτια των Drake και Kendrick Lamar, σε μια «διπλωματική» κίνηση μετά την πρόσφατη «κόντρα» τους, όπως σχολιάζει το Billboard.
  • Στις αγαπημένες του ταινίες περιλαμβάνονται τα «One Battle After Another», «Sinners» και «Hamnet», ενώ στα βιβλία ξεχωρίζουν τα «Paper Girl», «Flashlight» και «We The People».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Μπαράκ Ομπάμα: Τα βιβλία, οι ταινίες και τα τραγούδια που ξεχώρισε το 2025 – Πλήρης λίστα
Φωτογραφία: Reuters

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ (2009 – 2017), Μπαράκ Ομπάμα, αποκάλυψε για ακόμα μία χρονιά τη λίστα με τα αγαπημένα του βιβλία, ταινίες και μουσικά κομμάτια για το 2025, συνεχίζοντας την παράδοση που ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της θητείας του στον Λευκό Οίκο.

Ο ίδιος έγραψε: «Καθώς το 2025 φτάνει στο τέλος του, συνεχίζω μια παράδοση που ξεκίνησα κατά τη διάρκεια της θητείας μου στον Λευκό Οίκο: να μοιράζομαι τις ετήσιες λίστες μου με αγαπημένα βιβλία, ταινίες και μουσική. Ελπίζω να βρείτε κάτι καινούργιο για να απολαύσετε — και παρακαλώ στείλτε μου οποιεσδήποτε προτάσεις για να τις ελέγξω!»


Στις μουσικές επιλογές του φέτος περιλαμβάνονται τραγούδια όπως το «Everything Is Recorded» του Richard Russell, το «Nice to Each Other» της Olivia Dean, το «Abracadabra» της Lady Gaga, το «Silver Lining» της Laufey και το «Jump» των BLACKPINK, ενώ σε μια «διπλωματική» κίνηση, όπως σχολιάζει το Billboard, ο Ομπάμα επέλεξε επίσης από ένα κομμάτι των Drake και Kendrick Lamar – οι δύο καλλιτέχνες είχαν έναν από το πιο προβεβλημένα «beef» (κόντρα, διαμάχη) στη μουσική βιομηχανία τα τελευταία χρόνια.

Στις ταινίες που ξεχώρισε περιλαμβάνονται τα «One Battle After Another» του Πολ Τόμας ‘Αντερσον, «Sinners» του Ράιαν Κούγκλερ, «Hamnet» της Κλόι Ζάο κ.α.

Τα αγαπημένα βιβλία του για το 2025

  • «Paper Girl», Beth Macy
  • «Flashlight», Susan Choi
  • «We The People», Jill Lepore
  • «The Wilderness», Angela Flournoy
  • «There is no place for Us», Brian Goldstone
  • «North Sun», Ethan Rutherford
  • «1929», Andrew Ross Sorkin
  • «The Loneliness of Sonia and Sunny», Kiran Desai
  • «Dead and Alive», Zadie Smith
  • «What We Can Know», Ian McEwan
  • «The Look», Michelle Obama

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Barack Obama (@barackobama)

Οι αγαπημένες ταινίες του για το 2025

  • «One Battle After Another»
  • «Sinners»
  • «It Was Just an Accident»
  • «Hamnet»
  • «Sentimental Value»
  • «No Other Choice»
  • «The Secret Agent»
  • «Train Dreams»
  • «Jay Kelly»
  • «Good Fortune»
  • «Orwell: 2+2=5»
Πηγή: X / @BarackObama

Τα αγαπημένα τραγούδια του για το 2025

  • «Nice to Each Other», Olivia Dean
  • «Abracadabra», Lady Gaga
  • «Never Felt Better», Sampha & Florence Welch
  • «Luther», Kendrick Lamar & SZA
  • «Just Say Dat», Gunna
  • «In the Name of Love», Victoria Noelle
  • «Tatata», Burna Boy και Travis Scott
  • «The Giver», Chappell Roan
  • «Ancient Light», I’m With Her
  • «Jump», BLACKPINK
  • «Aurora», Mora και De La Rose
  • «Vitamina», Jombriel, DFZM και Jøtta
  • «Faithless», Bruce Springsteen
  • «Silver Lining», Laufey
  • «Float», Jay Som και Jim Adkins
  • «Pasayadan», Ganavya
  • «No More Old Men», Chance the Rapper και Jamila Woods
  • «Ordinary», Alex Warren
  • «99», Olamidé, Seyi Vibez, Asake και Young Jonn
  • «Bury Me», Jason Isbell
  • «Sycamore Tree», Khamari
  • «Pending», Lil Naay και Myke Towers
  • «I Wish I Could Go Travelling Again», Stacey Kent
  • «Nokia», Drake
  • «Sexo, Violencia y Llantas», Rosalía
  • «Please Don’t Cry», Kacy Hill
  • «En Privado», Xavi και Manuel Turizo
  • «Metal», The Beths
  • «Stay», ROE
  • «Not in Surrender», Obongjayar
Πηγή: X / @BarackObama

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το ΕΚΑΒ τιμήθηκε από την Ακαδημία Αθηνών για τα 40 χρόνια προσφοράς του

Έχετε πραγματικά μεγάλη καρδιά; 10 χαρακτηριστικά όσων έχουν καλοσύνη

Έρχονται νέες προσλήψεις σε Δήμο – Όλες οι λεπτομέρειες

Επίδομα παιδιού: Πότε ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
19:49 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Πούτιν: «Ναι, είμαι ερωτευμένος» – Βίντεο από τη σπάνια προσωπική παραδοχή του

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν παραδέχθηκε σήμερα ότι είναι «ερωτευμένος», αλλά δεν αποκάλυ...
19:44 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Γαλλία – Shein: Υποχρεωτικός έλεγχος ηλικίας των πελατών μετά τον σάλο με τις ερωτικές κούκλες

Δικαστήριο του Παρισιού διέταξε την πλατφόρμα Shein να εφαρμόσει μέτρα επαλήθευσης της ηλικίας...
17:21 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Γαλλία: Ξαφνική «επίσκεψη» των αγροτών στο σπίτι του Μακρόν – Πέταξαν κοπριά, λάχανα, λάστιχα και άφησαν ένα φέρετρο – ΒΙΝΤΕΟ

Μία μάλλον δυσάρεστη έκπληξη για τον πρόεδρο της Γαλίας, Εμανουέλ Μακρόν επεφύλαξαν αγρότες απ...
16:18 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Υπόθεση «Πελικό» στη Γερμανία: Επιστάτης σχολείου νάρκωνε, βίαζε και βιντεοσκοπούσε τη σύζυγό του για χρόνια

Ένας 61χρονος επιστάτης σχολείου στη Γερμανία κρίθηκε ένοχος για την κακοποίηση της συζύγου το...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα