Μπαράκ Ομπάμα: Τα βιβλία, οι ταινίες και τα τραγούδια που ξεχώρισε το 2025 – Πλήρης λίστα

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ (2009 – 2017), Μπαράκ Ομπάμα, αποκάλυψε για ακόμα μία χρονιά τη λίστα με τα αγαπημένα του βιβλία, ταινίες και μουσικά κομμάτια για το 2025, συνεχίζοντας την παράδοση που ξεκίνησε κατά τη διάρκεια της θητείας του στον Λευκό Οίκο.

Ο ίδιος έγραψε: «Καθώς το 2025 φτάνει στο τέλος του, συνεχίζω μια παράδοση που ξεκίνησα κατά τη διάρκεια της θητείας μου στον Λευκό Οίκο: να μοιράζομαι τις ετήσιες λίστες μου με αγαπημένα βιβλία, ταινίες και μουσική. Ελπίζω να βρείτε κάτι καινούργιο για να απολαύσετε — και παρακαλώ στείλτε μου οποιεσδήποτε προτάσεις για να τις ελέγξω!»

Στις μουσικές επιλογές του φέτος περιλαμβάνονται τραγούδια όπως το «Everything Is Recorded» του Richard Russell, το «Nice to Each Other» της Olivia Dean, το «Abracadabra» της Lady Gaga, το «Silver Lining» της Laufey και το «Jump» των BLACKPINK, ενώ σε μια «διπλωματική» κίνηση, όπως σχολιάζει το Billboard, ο Ομπάμα επέλεξε επίσης από ένα κομμάτι των Drake και Kendrick Lamar – οι δύο καλλιτέχνες είχαν έναν από το πιο προβεβλημένα «beef» (κόντρα, διαμάχη) στη μουσική βιομηχανία τα τελευταία χρόνια.

Στις ταινίες που ξεχώρισε περιλαμβάνονται τα «One Battle After Another» του Πολ Τόμας ‘Αντερσον, «Sinners» του Ράιαν Κούγκλερ, «Hamnet» της Κλόι Ζάο κ.α.

Τα αγαπημένα βιβλία του για το 2025

«Paper Girl», Beth Macy

«Flashlight», Susan Choi

«We The People», Jill Lepore

«The Wilderness», Angela Flournoy

«There is no place for Us», Brian Goldstone

«North Sun», Ethan Rutherford

«1929», Andrew Ross Sorkin

«The Loneliness of Sonia and Sunny», Kiran Desai

«Dead and Alive», Zadie Smith

«What We Can Know», Ian McEwan

«The Look», Michelle Obama

Οι αγαπημένες ταινίες του για το 2025

«One Battle After Another»

«Sinners»

«It Was Just an Accident»

«Hamnet»

«Sentimental Value»

«No Other Choice»

«The Secret Agent»

«Train Dreams»

«Jay Kelly»

«Good Fortune»

«Orwell: 2+2=5»

Τα αγαπημένα τραγούδια του για το 2025