Σοκ στις Σέρρες: 62χρονος καθηγητής παρενόχλησε σεξουαλικά 16χρονη μαθήτριά του μέσα σε σχολείο – Η καταγγελία

Ένας 62χρονος καθηγητής Λυκείου συνελήφθη στις Σέρρες, καθώς κατηγορείται πως παρενόχλησε σεξουαλικά μία 16χρονη μαθήτριά του, μέσα στην τάξη.

Όλα φέρεται πως συνέβησαν τις προηγούμενες ημέρες, όταν ο καθηγητής κάλεσε τη μαθήτρια στην τάξη την ώρα που αυτή ήταν άδεια και στη συνέχεια, σύμφωνα με την καταγγελία της ανήλικης μαθήτριας, ξεκίνησε να την θωπεύει σε πολύ προσωπικά σημεία, όπως μεταδίδει το lionnews.gr.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ίδιου μέσου, η ανήλικη κατήγγειλε πως ο καθηγητής έβαλε το χέρι του στην πλάτη της για να την χαϊδέψει φτάνοντας να ακουμπήσει ακόμη και το εσώρουχό της. Η 16χρονη, σε κατάσταση σοκ, αποχώρησε απο την αίθουσα και από το σχολείο, ενώ όταν έφτασε στο σπίτι της εξιστόρησε τα όσα της συνέβησαν στην οικογένειά της.

Η υπόθεση παραπέμφθηκε στην Ανακρίτρια Σερρών, ενώ ο 62χρονος παραμένει στα κρατητήρια του τμήματος Μεταγωγών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Σερρών μέχρι και τη Δευτέρα που θα περάσει την πόρτα του Δικαστικού Μεγάρου για να καταθέσει.

Ο 62χρονος καθηγητής Λυκείου παραπέμφθηκε με την κατηγορία της κατάχρησης Ανηλίκων σε ασέλγεια κατά τη διάταξη του άρθρου 342 του Ποινικού Κώδικα.