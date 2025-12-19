Σοκ στις Σέρρες: 62χρονος καθηγητής παρενόχλησε σεξουαλικά 16χρονη μαθήτριά του μέσα σε σχολείο – Η καταγγελία

Enikos Newsroom

κοινωνία

ανήλικη

Ένας 62χρονος καθηγητής Λυκείου συνελήφθη στις Σέρρες, καθώς κατηγορείται πως παρενόχλησε σεξουαλικά μία 16χρονη μαθήτριά του, μέσα στην τάξη.

Όλα φέρεται πως συνέβησαν τις προηγούμενες ημέρες, όταν ο καθηγητής κάλεσε τη μαθήτρια στην τάξη την ώρα που αυτή ήταν άδεια και στη συνέχεια, σύμφωνα με την καταγγελία της ανήλικης μαθήτριας, ξεκίνησε να την θωπεύει σε πολύ προσωπικά σημεία, όπως μεταδίδει το lionnews.gr.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ίδιου μέσου, η ανήλικη κατήγγειλε πως ο καθηγητής έβαλε το χέρι του στην πλάτη της για να την χαϊδέψει φτάνοντας να ακουμπήσει ακόμη και το εσώρουχό της. Η 16χρονη, σε κατάσταση σοκ, αποχώρησε απο την αίθουσα και από το σχολείο, ενώ όταν έφτασε στο σπίτι της εξιστόρησε τα όσα της συνέβησαν στην οικογένειά της.

Η υπόθεση παραπέμφθηκε στην Ανακρίτρια Σερρών, ενώ ο 62χρονος παραμένει στα κρατητήρια του τμήματος Μεταγωγών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Σερρών μέχρι και τη Δευτέρα που θα περάσει την πόρτα του Δικαστικού Μεγάρου για να καταθέσει.

Ο 62χρονος καθηγητής Λυκείου παραπέμφθηκε με την κατηγορία της κατάχρησης Ανηλίκων σε ασέλγεια κατά τη διάταξη του άρθρου 342 του Ποινικού Κώδικα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

«Η σούπερ» γρίπη εξαπλώνεται στην Ευρώπη-Στοιχεία από το ECDC για την αποτελεσματικότητα του εμβολίου

ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση κατά 1,7% των επαγγελματιών υγείας το 2024

Η απάντηση της κυβέρνησης στα αιτήματα των αγροτών: 16 έχουν ικανοποιηθεί, 4 βρίσκονται υπό επεξεργασία και 7 δεν είναι εφι...

Μισθολογική διαφάνεια: Το 68% των εργαζομένων αγνοεί τη νέα οδηγία – Αναλυτικά τα στοιχεία έρευνας

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
18:54 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Λάρισα: Ασθενοφόρο έπεσε πάνω σε κλούβα της ΕΛ.ΑΣ στον Πλατύκαμπο – Τραυματίστηκε ο συνοδηγός – ΒΙΝΤΕΟ

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (19/12), στον Πλατύκαμπο Λάρισας, όταν ι...
18:48 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Τέμπη: Διεκόπη για τις 9 Ιανουαρίου η δίκη για τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας – «Απαιτούμε να μας σέβονται»

Ορισμένοι μόνο συγγενείς, και για συγκεκριμένα αδικήματα, θα μπορούν να παρασταθούν ως πολιτικ...
18:43 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Hellenic Train: Αλλαγές και καταργήσεις δρομολογίων λεωφορείων λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων

Δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια των λεωφορείων C2571 και C2572 στη διαδρομή Βόλος-Λάρισα...
18:15 , Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Κερατσίνι: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας απέτρεψε κλοπή μηχανών – Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι

Συνελήφθησαν το απόγευμα της Πέμπτης (18/2) στο Κερατσίνι, τρεις ανήλικοι 15 και 16 ετών, κατη...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα