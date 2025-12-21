ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Ο κυνισμός και η αλαζονεία του δεν πείθει κανέναν πια – Ούτε τους αγροτοσυνδικαλιστές της παράταξης του

  • Ο ΣΥΡΙΖΑ επικρίνει την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, υπογραμμίζοντας ότι “η πραγματικότητα είναι αμείλικτη” και πως το χριστουγεννιάτικο τραπέζι είναι φέτος “20% – 30% πιο ακριβό σε σχέση με το περσινό”.
  • Ο ΣΥΡΙΖΑ επισημαίνει την “ομολογημένη” αποτυχία της κυβέρνησης στη στεγαστική πολιτική, καθώς τα συνεχόμενα μέτρα αποδεικνύουν την αποτυχία των προηγούμενων. Το κόμμα τονίζει ότι ο κ. Μητσοτάκης “αντιμετωπίζει την στέγη ως εμπόρευμα και όχι ως αγαθό”.
  • Αναφορικά με τους αγρότες, ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορεί τον Πρωθυπουργό για “κοινωνικό αυτοματισμό” και “υποκρισία”, ενώ τονίζει ότι ιεράρχησε τα αγροτικά θέματα στη δέκατη θέση στην ανασκόπησή του.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ

«Όσο κι αν προσπαθεί ο κ. Μητσοτάκης, για ακόμα μία Κυριακή, να κρύψει την αποτυχία του φωτίζοντας δείκτες και αριθμούς από την πλευρά που τον συμφέρει η πραγματικότητα είναι αμείλικτη…» τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ,  σχολιάζοντας την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού.

«Φέτος το χριστουγεννιάτικο τραπέζι είναι 20% – 30% πιο ακριβό σε σχέση με το περσινό και 70% πιο ακριβό από το χριστουγεννιάτικο τραπέζι του 2020… Αυτή είναι η επιτυχία του κ. Μητσοτάκη σε ότι αφορά την «αύξηση» διαθέσιμου εισοδήματος: Όσα λίγα, σε σχέση με τα υπερπλεονάσματα, δίνει από τη μία τσέπη, τα παίρνει από την άλλη με την ακρίβεια στο πολλαπλάσιο.

Στη στεγαστική πολιτική η αποτυχία του είναι ομολογημένη από τον ίδιο. Όταν εξαγγέλλεις ξανά και ξανά μέτρα για έναν κλάδο της οικονομίας αυτό σημαίνει ότι απέτυχαν τα προηγούμενα. Γιατί συμβαίνει αυτό; Γιατί ο κ. Μητσοτάκης με τις πολιτικές του επιδοτεί την ακρίβεια, γιατί αντιμετωπίζει την στέγη ως εμπόρευμα και όχι ως αγαθό, γιατί θεωρεί ότι οι απλοί ενοικιαστές μισθωτοί ή συνταξιούχοι μπορούν σε μια ελεύθερη διαπραγμάτευση με τις εταιρείες του real estate να ρυθμίσουν την αγορά», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ και καταλήγει με ένα μήνυμα για τους αγρότες.

«Από τα έντεκα θέματα που έθιξε ο κ. Μητσοτάκης στην Κυριακάτικη του ανασκόπηση ιεράρχησε τα αγροτικά στη δέκατη θέση, λέγοντας ουσιαστικά ότι ο ίδιος έκανε ότι μπορούσε και στο εξής εκείνοι έχουν ευθύνη που ταλαιπωρούν την κοινωνία. Προς τι η έκκληση για διάλογο τότε; Να η απόδειξη του κοινωνικού αυτοματισμού, να η απόδειξη της υποκρισίας του κ. Μητσοτάκη. Δε ντρέπεται ο κ. Μητσοτάκης να στήνει στο μήνυμα του πριν τις γιορτές επιχειρήματα κοινωνικού αυτοματισμού ανάμεσα δήθεν στους αγρότες και άλλους επαγγελματικούς κλάδους;

Ο κυνισμός και η αλαζονεία του προκειμένου να μην αλλάξει τον πυρήνα της αποτυχημένης λογικής του δεν πείθει κανέναν πια. Ούτε τους αγροτοσυνδικαλιστές της παράταξης του», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.

 

12:23 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Τσουκαλάς: Η διακυβέρνηση Μητσοτάκη διαιρεί την κοινωνία σε δύο Ελλάδες – Mια των λίγων που καλοπερνούν και μια των πολλών που αγκομαχούν

«Ο Πρωθυπουργός δηλώνει περήφανος για τον προϋπολογισμό του 2026, ακόμα έναν προϋπολογισμό προ...
10:15 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Μητσοτάκης σε αγρότες: Είμαστε ανοιχτοί στον διάλογο, αλλά όχι στο παράλογο – Η διεκδίκηση αιτημάτων οφείλει να γίνεται με σεβασμό στο κοινωνικό σύνολο

Στις αγροτικές κινητοποιήσεις αναφέρεται, μεταξύ άλλων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία...
10:07 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

«Ενεργή Μάχη»: Τι αλλάζει με το νέο νομοσχέδιο της Πολιτικής Προστασίας – Τα 10 βασικά σημεία

Δέκα βασικές αλλαγές με έμφαση στην πρόληψη και τη διαχείριση κινδύνων, προωθεί το νέο νομοσχέ...
09:35 , Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

Κόντρα Τζάκρη – Μυλωνάκη: «Θα περίμενε κανείς να απολογείται για τον ΟΠΕΚΕΠΕ» – «Κάθε λέξη της και ένα νέο ψέμα, είναι γυρολόγος της πολιτικής»

Στην ανάρτηση του Γιώργου Μυλωνάκη ο οποίος την κάλεσε να ανασκευάσει όσα είπε για τον ίδιο στ...
