Κρήτη: Συνελήφθη 53χρονος που είχε στο σπίτι του ρούχα με… διακριτικά της Αστυνομίας και του Πολεμικού Ναυτικού

  • Συνελήφθη 53χρονος σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά, στην Κρήτη, μετά από έρευνα στο σπίτι του όπου εντοπίστηκαν ρούχα με διακριτικά της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πολεμικού Ναυτικού.
  • Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.
  • Μεταξύ των κατασχεθέντων αντικειμένων περιλαμβάνονται 531 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων, μεταλλική ράβδος, γεμιστήρας πιστολιού και εξάρτημα γέμισης γεμιστήρα.
Ρούχα με διακριτικά και σήματα της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πολεμικού Ναυτικού εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι αστυνομικές αρχές στο σπίτι 53χρονου, σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά, στην Κρήτη.

Ο 53χρονος, συνελήφθη για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, το μεσημέρι της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, με τη συνδρομή του Αστυνομικού Τμήματος Πλατανιά.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας στο σπίτι του 53χρονου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν πλήθος αντικειμένων, μεταξύ των οποίων:

  • 531 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων
  • μεταλλική ράβδο
  • γεμιστήρα πιστολιού
  • εξάρτημα γέμισης γεμιστήρα
  • είδη ένδυσης με διακριτικά και σήματα της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πολεμικού Ναυτικού

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

