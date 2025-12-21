Κρήτη: Συνελήφθη 53χρονος που είχε στο σπίτι του ρούχα με… διακριτικά της Αστυνομίας και του Πολεμικού Ναυτικού

Ρούχα με διακριτικά και σήματα της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πολεμικού Ναυτικού εντοπίστηκαν, μεταξύ άλλων, σε έρευνα που πραγματοποίησαν οι αστυνομικές αρχές στο σπίτι 53χρονου, σε περιοχή του Δήμου Πλατανιά, στην Κρήτη.

Ο 53χρονος, συνελήφθη για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, το μεσημέρι της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, με τη συνδρομή του Αστυνομικού Τμήματος Πλατανιά.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας στο σπίτι του 53χρονου, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν πλήθος αντικειμένων, μεταξύ των οποίων:

531 φυσίγγια διαφόρων διαμετρημάτων

μεταλλική ράβδο

γεμιστήρα πιστολιού

εξάρτημα γέμισης γεμιστήρα

είδη ένδυσης με διακριτικά και σήματα της Ελληνικής Αστυνομίας και του Πολεμικού Ναυτικού

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ η προανάκριση για την υπόθεση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.