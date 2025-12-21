Ολυμπιακός και Μεντιλίμπαρ «έδωσαν τα χέρια» έως το 2027

  • Ο Ολυμπιακός και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ «έχουν δώσει τα χέρια» και θα πορευθούν μαζί μέχρι το καλοκαίρι του 2027, επεκτείνοντας το τρέχον συμβόλαιο του Ισπανού τεχνικού.
  • Ο 64χρονος Βάσκος ανέλαβε τα «ηνία» τον Φεβρουάριο του 2024, οδηγώντας τους «ερυθρολεύκους» στην κατάκτηση του Europa Conference League και σε 64 νίκες σε 97 αγώνες.
  • Ο Μεντιλίμπαρ θα διεκδικήσει τον τέταρτο τίτλο του ως προπονητής του Ολυμπιακού στις 3 Ιανουαρίου, αντιμετωπίζοντας τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο για το Σούπερ Καπ.
Ολυμπιακός και Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα πορευθούν μαζί μέχρι το καλοκαίρι του 2027… Και αυτό γιατί οι δύο πλευρές «έχουν δώσει τα χέρια», προκειμένου να επεκταθεί το τρέχον συμβόλαιο του Ισπανού τεχνικού, το οποίο λήγει το καλοκαίρι του 2026.

Ο 64χρονος Βάσκος ανέλαβε τα «ηνία» της πειραϊκής ομάδας τον Φεβρουάριο του 2024 και έχει καθοδηγήσει τους «ερυθρολεύκους» σε 97 αγώνες, με απολογισμό 64 νίκες, 19 ισοπαλίες και 14 ήττες.

Κορυφαία στιγμή της καριέρας του στο… λιμάνι είναι η κατάκτηση του Europa Conference League για την αγωνιστική περίοδο 2023-24, ενώ την παρελθούσα σεζόν πανηγύρισε το νταμπλ.

Πλέον ο Μεντιλίμπαρ θα διεκδικήσει στις 3 Ιανουαρίου τον τέταρτο τίτλο του ως προπονητής του Ολυμπιακού, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» θα αντιμετωπίσουν τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο για το Σούπερ Καπ.

