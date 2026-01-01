Μενίδι: Πρωτοχρονιά στο ΚΑΤ για τον υπάλληλο καθαριότητας που δέχτηκε επίθεση από ομάδα Ρομά – «Θα μπορούσαν να με είχαν σκοτώσει»

  • Υπάλληλος καθαριότητας έκανε Πρωτοχρονιά στο ΚΑΤ, αφού δέχτηκε άγρια επίθεση από ομάδα 15 Ρομά στο Μενίδι κατά την αποκομιδή των σκουπιδιών. Μεταφέρθηκε με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.
  • Ο τραυματίας δήλωσε σοκαρισμένος: «Θα μπορούσαν να με έχουν σκοτώσει με το χτύπημα στο κεφάλι καθώς ήταν πολύ βαρύ το αντικείμενο. Είχα ακατάσχετη αιμορραγία στο κεφάλι».
  • Ο ίδιος τόνισε ότι «Δεν έχω καταλάβει τον λόγο της επίθεσης», περιγράφοντας πώς οι δράστες του επιτέθηκαν λεκτικά και μετά άρχισαν να χειροδικούν, πετώντας του ένα βαρύ αντικείμενο στο κεφάλι κατά την αποχώρηση.
Μενίδι: Πρωτοχρονιά στο ΚΑΤ για τον υπάλληλο καθαριότητας που δέχτηκε επίθεση από ομάδα Ρομά – «Θα μπορούσαν να με είχαν σκοτώσει»

Πρωτοχρονιά στο ΚΑΤ έκανε ο υπάλληλος καθαριότητας που δέχτηκε άγρια επίθεση από ομάδα  15  Ρομά την ώρα της αποκομιδής των σκουπιδιών κοντά σε καταυλισμό στο Μενίδι.

«Θα μπορούσαν να με έχουν σκοτώσει με το χτύπημα στο κεφάλι καθώς ήταν πολύ βαρύ το αντικείμενο. Είχα ακατάσχετη αιμορραγία στο κεφάλι» τόνισε ο τραυματίας και πρόσθεσε:

«Δεν έχω καταλάβει τον λόγο της επίθεσης. Ήρθαν βρίζοντας να μου επιτεθούν στην αρχή δύο άτομα και κατάφερα να τους απωθήσω. Όταν πλησίασαν οι υπόλοιποι στην αρχή μου επιτέθηκαν λεκτικά και μετά άρχισαν να χειροδικούν. Την ώρα που πήγαμε να αποχωρήσουμε από το σημείο, μου πέταξαν το βαρύ αντικείμενο στο κεφάλι».

Ο υπάλληλος καθαριότητας μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

