Συρία: Βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας στο Χαλέπι – Τουλάχιστον ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες

Βομβιστής αυτοκτονίας έβαλε στο στόχαστρό του μια αστυνομική περίπολο στο Χαλέπι της Συρίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν πολλά μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Sana.

Ο δράστης πυροδότησε τα εκρηκτικά που έφερε επάνω του όταν τον σταμάτησαν οι αστυνομικοί για έρευνα, αφού τους κίνησε τις υποψίες, είπε μια πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας στην κρατική τηλεόραση Ekhbariya TV.

🚨 Update Regional sources reported that the death toll among Hayat Tahrir al-Sham has risen to three. Meanwhile, local sources in Aleppo stated that the suicide attacker was attempting to reach one of the churches near the site of the explosion +18 https://t.co/NW1f5DCRcE pic.twitter.com/UjW8yuTXga — Judy Berxwedan (@Judy20255) December 31, 2025



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ