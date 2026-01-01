Συρία: Βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας στο Χαλέπι – Τουλάχιστον ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες

  • Βομβιστής αυτοκτονίας έβαλε στο στόχαστρό του μια αστυνομική περίπολο στο Χαλέπι της Συρίας.
  • Από την επίθεση σκοτώθηκε ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν πολλά μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.
  • Ο δράστης πυροδότησε τα εκρηκτικά που έφερε επάνω του όταν τον σταμάτησαν οι αστυνομικοί για έρευνα, αφού τους κίνησε τις υποψίες.
Συρία: Βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας στο Χαλέπι – Τουλάχιστον ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες
Βομβιστής αυτοκτονίας έβαλε στο στόχαστρό του μια αστυνομική περίπολο στο Χαλέπι της Συρίας, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν πολλά μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Sana.

Ο δράστης πυροδότησε τα εκρηκτικά που έφερε επάνω του όταν τον σταμάτησαν οι αστυνομικοί για έρευνα, αφού τους κίνησε τις υποψίες, είπε μια πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας στην κρατική τηλεόραση Ekhbariya TV.


08:30 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

