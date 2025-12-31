Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας

  • Σε ισχύ έχουν τεθεί οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων που έχουν προγραμματιστεί τόσο στην Πλατεία Συντάγματος όσο και στο Πεδίον του Άρεως.
  • Οι ρυθμίσεις προβλέπουν προσωρινές και σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας σε συγκεκριμένους δρόμους της πρωτεύουσας, μέχρι και τη λήξη των εκδηλώσεων την 1η Ιανουαρίου 2026.
  • Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση από τις συγκεκριμένες οδούς, ώστε να διευκολυνθεί η ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων και η ασφάλεια των πολιτών.
Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Σε ισχύ οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας

Σε ισχύ έχουν τεθεί οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας, λόγω των εορταστικών εκδηλώσεων που έχουν προγραμματιστεί τόσο στην Πλατεία Συντάγματος όσο και στο Πεδίον του Άρεως.

Οι ρυθμίσεις προβλέπουν προσωρινές και σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας σε συγκεκριμένους δρόμους της πρωτεύουσας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή των εκδηλώσεων.

Μέχρι και τη λήξη των εκδηλώσεων την 1η Ιανουαρίου 2026, η κυκλοφορία στον Δήμο Αθηναίων θα διαμορφωθεί ως εξής:

  • Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, στο κομμάτι μεταξύ των οδών Σέκερη και Πανεπιστημίου.
  • Λεωφόρος Αλεξάνδρας, από την οδό Μουστοξύδη έως την Πατησίων, καθώς και στους κάθετους δρόμους έως την πρώτη παράλληλη προς το ρεύμα κυκλοφορίας προς Πατησίων.
  • Λεωφόρος Αμαλίας, σε όλο το μήκος της.
  • Λεωφόρος Συγγρού, από τη συμβολή της με τη Λεωφόρο Αμαλίας έως και την οδό Διονυσίου Αρεοπαγίτου.
  • Οδός Μαυρομματαίων, σε όλο το μήκος της.
  • Πλατεία Συντάγματος, σε όλη της την έκταση.
  • Οδός Σταδίου, από την οδό Αμερικής έως τη Βασιλέως Γεωργίου Α΄, καθώς και στις κάθετες έως την πρώτη παράλληλη οδό.
  • Οδός Φιλελλήνων, σε όλο το μήκος της και στους κάθετους δρόμους έως την πρώτη παράλληλη.

Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους οδηγούς να αποφύγουν τη διέλευση από τις συγκεκριμένες οδούς κατά τη διάρκεια των παραπάνω ωρών, ώστε να διευκολυνθεί η ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων αλλά και η ασφάλεια όλων των πολιτών που θα συμμετάσχουν σε αυτές.

