e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται μέχρι αύριο

Σύνοψη από το

  • Το χρηματικό ποσό των 26.885.193,93 ευρώ θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 30.450 δικαιούχων έως και την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).
  • Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν 11.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα, καθώς και 12.000.000 ευρώ σε 11.000 δικαιούχους για επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.
  • Επιπλέον, 500.000 ευρώ θα δοθούν σε 80 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας και 1.300.000 ευρώ σε 70 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

πληρωμές

Το χρηματικό ποσό των 26.885.193,93 ευρώ, θα κατατεθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς 30.450 δικαιούχων έως και την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 11.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
  • 500.000 ευρώ σε 80 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 12.000.000 ευρώ σε 11.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 1.300.000 ευρώ σε 70 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Δεν είναι ούτε η ζάχαρη ούτε το στρες – Αυτή είναι η Νο1 συνήθεια που μας γερνά πιο γρήγορα

Βασιλιάς Κάρολος: Ο απαράβατος και περίεργος κανόνας για τις γιορτές που η οικογένειά του συνεχίζει να τηρεί μέχρι σήμερα

Δήμος Δυτικής Λέσβου: Μειώνονται κατά 90% τα δημοτικά τέλη σε εγκαταστάσεις αγροτών και κτηνοτρόφων

Επίδομα παιδιού: Μέχρι πότε θα είναι ανοιχτή η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΑ για τις αιτήσεις – Προσοχή σε τρία σημεία

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
08:46 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Λουτράκι: Καρχαρίας «κόβει βόλτες» σε ρηχά νερά στην παραλία – Δείτε βίντεο

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι επισκέπτες στο Λουτράκι, όταν αντίκρισαν έναν μεγάλο καρχαρία ν...
08:38 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Καιρός: 9 στους 12 μήνες του 2025 με θερμοκρασίες υψηλότερες από το κανονικό – Οι περιοχές με τα υψηλότερα και τα χαμηλότερα ύψη βροχής

Πολύ υψηλές θερμοκρασίες, καύσωνα διαρκείας τον Ιούλιο, αλλά και μεγάλα ύψη βροχής στη Δυτική ...
08:21 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Μενίδι: Πρωτοχρονιά στο ΚΑΤ για τον υπάλληλο καθαριότητας που δέχτηκε επίθεση από ομάδα Ρομά – «Θα μπορούσαν να με είχαν σκοτώσει»

Πρωτοχρονιά στο ΚΑΤ έκανε ο υπάλληλος καθαριότητας που δέχτηκε άγρια επίθεση από ομάδα  15  Ρο...
07:40 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Καιρός: Με τσουχτερό κρύο και ήλιο με… δόντια κάνει ποδαρικό το 2026 – Πού θα χιονίσει

Με τσουχτερό κρύο, παγετό και κατά τόπους χιονοπτώσεις, υποδέχεται η χώρα το 2026, καθώς η σημ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι