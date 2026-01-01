Έλον Μασκ: Η Neuralink σχεδιάζει τη «μαζική παραγωγή» εμφυτευμάτων εγκεφάλου το 2026

  • Η Neuralink του Έλον Μασκ ανακοίνωσε ότι το 2026 ξεκινά η μαζική παραγωγή εμφυτευμάτων εγκεφάλου, τα οποία επιτρέπουν την αλληλεπίδραση με υπολογιστές. Παράλληλα, θα εφαρμοστεί μια πλήρως αυτοματοποιημένη χειρουργική διαδικασία για την τοποθέτησή τους.
  • Σκοπός της συσκευής είναι να βοηθήσει άτομα με σοβαρές παθήσεις να αλληλεπιδρούν με συσκευές μόνο με τη σκέψη. Σημαντική τεχνική εξέλιξη είναι ότι το εμφύτευμα δεν απαιτεί την αφαίρεση της σκληρής μήνιγγας κατά την εισαγωγή του στον εγκέφαλο.
  • Οι δοκιμές σε ανθρώπους ξεκίνησαν το 2024, με τον πρώτο ασθενή να χρησιμοποιεί τον εγκέφαλό του για να παίξει βιντεοπαιχνίδια και να σερφάρει στο διαδίκτυο. Μέχρι τον περασμένο Σεπτέμβριο, 12 άτομα με σοβαρή παράλυση είχαν λάβει τα εμφυτεύματα.
Σημαντική εξέλιξη στον τομέα της νευροτεχνολογίας φέρνει η Neuralink, η εταιρεία του Έλον Μασκ, καθώς όπως ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ, μέσα στο 2026 ξεκινά η μαζική παραγωγή των εμφυτευμάτων που επιτρέπουν την αλληλεπίδραση του ανθρώπινου εγκεφάλου με υπολογιστές. Παράλληλα, όπως γνωστοποίησε, θα εφαρμοστεί μια πλήρως αυτοματοποιημένη χειρουργική διαδικασία για την τοποθέτησή τους.

Το εμφύτευμα, όπως εξήγησε ο Έλον Μασκ, δεν απαιτεί την αφαίρεση της σκληρής μήνιγγας κατά την εισαγωγή του στον εγκέφαλο, κάτι που θεωρείται σημαντική τεχνική εξέλιξη. Σκοπός της συσκευής είναι να προσφέρει βοήθεια σε άτομα με σοβαρές παθήσεις, όπως τραυματισμοί στον νωτιαίο μυελό, καθώς τους δίνει τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν με συσκευές και εφαρμογές μόνο με τη σκέψη.

Η χρήση της τεχνολογίας έχει ήδη ξεκινήσει. Ο πρώτος άνθρωπος που έλαβε το εμφύτευμα, κατάφερε να χρησιμοποιήσει τον εγκέφαλό του για να παίξει βιντεοπαιχνίδια, να σερφάρει στο διαδίκτυο, να ανεβάσει αναρτήσεις στα social media και να χειριστεί τον κέρσορα σε λάπτοπ, χωρίς καμία άλλη φυσική παρέμβαση.

Οι δοκιμές σε ανθρώπους ξεκίνησαν το 2024, αφού πρώτα η Neuralink αντιμετώπισε τα θέματα ασφάλειας που είχε θέσει ο Οργανισμός Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA), ο οποίος είχε απορρίψει το αρχικό αίτημα της εταιρείας το 2022. Μετά τις απαιτούμενες τροποποιήσεις, η εταιρεία πήρε το «πράσινο φως» και προχώρησε στην υλοποίηση του προγράμματος.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι 12 άτομα σε όλο τον κόσμο που αντιμετωπίζουν σοβαρή παράλυση, έχουν λάβει τα εμφυτεύματα και πλέον μπορούν να ελέγχουν ψηφιακά και φυσικά εργαλεία μέσω της σκέψης τους. Την ίδια στιγμή, η Neuralink εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 650 εκατομμυρίων δολαρίων, σε γύρο επενδύσεων που πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο.

Πηγή: Reuters

