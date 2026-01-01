Βουλγαρία: Εντάσσεται στην ζώνη του Ευρώ από σήμερα

Η Βουλγαρία περνά από σήμερα, 1η Ιανουαρίου 2026, σε μια νέα εποχή, καθώς υιοθετεί επίσημα το ευρώ ως το εθνικό της νόμισμα. Η ιστορική αυτή αλλαγή δεν αποτελεί μόνο ένα ορόσημο για τη Σόφια, αλλά και για την ευρύτερη πορεία της οικονομικής ενοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η απόφαση είναι το αποτέλεσμα μακρόχρονων μεταρρυθμίσεων και επίμονης προετοιμασίας από τη βουλγαρική πλευρά, η οποία εργάστηκε συστηματικά για να πληροί όλα τα απαραίτητα κριτήρια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στήριξε ενεργά την ένταξη της χώρας στη ζώνη του ευρώ, χαρακτηρίζοντας την κίνηση ως ένα σημαντικό βήμα για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Η μετάβαση στο κοινό νόμισμα φέρνει πρακτικά οφέλη στην καθημερινότητα των πολιτών και στην οικονομία. Οι συναλλαγές, τα ταξίδια και οι εμπορικές δραστηριότητες θα γίνονται πλέον πιο εύκολα, ενώ η χρήση του ευρώ ενισχύει τη διαφάνεια στις τιμές και την ανταγωνιστικότητα των αγορών. Από σήμερα, τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα του ευρώ είναι πλέον το επίσημο νόμισμα της χώρας και το πιο χειροπιαστό σύμβολο συμμετοχής της Βουλγαρίας στον σκληρό πυρήνα της Ευρώπης.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναγνώρισε τη σημασία της ένταξης, δηλώνοντας: «Η Βουλγαρία εντάσσεται στη ζώνη του ευρώ, ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ορόσημο αυτό αντανακλά χρόνια σκληρής δουλειάς και δέσμευσης, υπερνικώντας προκλήσεις. Το ευρώ θα φέρει οφέλη για τον βουλγαρικό λαό, διευκολύνοντας τις πληρωμές και τα ταξίδια. Θα ανοίξει νέες ευκαιρίες για τις βουλγαρικές επιχειρήσεις, ενισχύοντας τη θέση της χώρας στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Αυτό το βήμα είναι καλό για τη Βουλγαρία και ταυτόχρονα ενδυναμώνει την Ευρώπη συνολικά».

Με την ένταξη της Βουλγαρίας, τα κράτη-μέλη που χρησιμοποιούν το ευρώ φτάνουν πλέον τα 21 και εκπροσωπούν περισσότερους από 357 εκατομμύρια πολίτες της Ε.Ε. Σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες, η στήριξη των Ευρωπαίων στο κοινό νόμισμα παραμένει ισχυρή, καθώς οι περισσότεροι το βλέπουν θετικά, τόσο για την Ένωση όσο και για τις εθνικές οικονομίες. Η ένταξη της Βουλγαρίας στην ευρωζώνη ενισχύει τη σταθερότητα του ευρωπαϊκού μπλοκ και αναδεικνύει την τεχνοκρατική επιτυχία της χώρας, η οποία, μέσα από αυτό το βήμα, επιβεβαιώνει έμπρακτα την ευρωπαϊκή της πορεία.