Κόπα Άφρικα: Τα ζευγάρια της φάσης των «16» και οι διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό

  • Η ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων στον Ε’ και ΣΤ’ όμιλο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής οριστικοποίησε την είσοδο του Σουδάν στη φάση των «16».
  • Το πιο «δυνατό» ζευγάρι είναι αυτό ανάμεσα στη Νότια Αφρική και το Καμερούν, ενώ το Μαρόκο που διοργανώνει την τελική φάση θα αντιμετωπίσει την Τανζανία.
  • Έχουν «κλειδώσει» και τα 8 ζευγάρια της πρώτης σειράς των νοκ-άουτ, αλλά και οι διασταυρώσεις ως τον τελικό.
Κόπα Άφρικα: Τα ζευγάρια της φάσης των «16» και οι διασταυρώσεις μέχρι τον τελικό
Morocco's Ayoub El Kaabi, left, celebrates with his teammate Neil Yoni El Aynaoui after scoring his side's first goal during the Africa Cup of Nations group A soccer match between Zambia and Morocco in Rabat, Morocco, Sunday, Dec. 28, 2025. (AP Photo/Themba Hadebe)

Η ολοκλήρωση των αγωνιστικών υποχρεώσεων στον Ε’ και ΣΤ’ όμιλο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, οριστικοποίησε την είσοδο (και) του Σουδάν στη φάση των «16», ενώ «κλείδωσε» και τα 8 ζευγάρια της πρώτης σειράς των νοκ-άουτ, αλλά και τις διασταυρώσεις ως τον τελικό.

Το πιο «δυνατό» ζευγάρι είναι αυτό ανάμεσα στη Νότια Αφρική και το Καμερούν, ενώ το Μαρόκο που διοργανώνει την τελική φάση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής θα αντιμετωπίσει την Τανζανία.

Αναλυτικά τα 8 ζευγάρια στη φάση των «16» του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής

Φάση των «16»

03/01/2026

1.Σενεγάλη – Σουδάν 18:00
2.Μάλι – Τυνησία 21:00

04/01/2026

3.Μαρόκο – Τανζανία 18:00
4.Νότια Αφρική – Καμερούν 21:00

05/01/2026

5.Αίγυπτος – Μπενίν 18:00
6.Νιγηρία – Μοζαμβίκη 21:00

06/01/2026

7.Αλγερία – ΛΔ Κονγκό 18:00
8.Ακτή Ελεφαντ. – Μπουρκίνα Φάσο 21:00

Προημιτελικοί

09/01/2026

Α.Νικητής 2 – Νικητής 1 18:00

Β.Νικητής 4 – Νικητής 3 21:00

10/01/2026

Γ.Νικητής 7 – Νικητής 6 18:00

Δ.Νικητής 5 – Νικητής 8 21:00

Ημιτελικοί

14/01/2026

α.Νικητής Α – Νικητής Δ 18:00

β.Νικητής Β – Νικητής Γ 21:00

Μικρός Τελικός

17/01/2026, 18:00

Τελικός

18/01/2026, 21:00

Στάδιο: Prince Moulay Abdellah, Ραμπάτ

