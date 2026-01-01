2026: Το εορταστικό Doodle της Google για το νέο έτος

  • Η Google υποδέχτηκε το 2026 με ένα ξεχωριστό doodle, αποτυπώνοντας το εορταστικό κλίμα για την αλλαγή του χρόνου.
  • Το πρώτο Doodle κυκλοφόρησε ως μήνυμα «εκτός γραφείου», όταν οι ιδρυτές της Google, Larry και Sergey, πήγαν διακοπές.
  • Έχουν δημιουργηθεί περισσότερα από 5.000 Doodle, τα οποία δημιουργούνται από τη Google για να γιορτάσουν γεγονότα, επετείους και γενέθλια ξεχωριστών προσωπικοτήτων.
Με ένα ξεχωριστό doodle υποδέχτηκε η Google το 2026. Για τον εορτασμό της νέας χρονιάς η Google μας χάρισε ένα ξεχωριστό doodle που αποτυπώνει το εορταστικό κλίμα για την αλλαγή του χρόνου.

Το ήξερες;

Το πρώτο Doodle κυκλοφόρησε ως μήνυμα «εκτός γραφείου» όταν οι ιδρυτές της εταιρείας Larry και Sergey πήγαν διακοπές. Τα τελευταία 25 χρόνια τα Doodle έχουν εξελιχθεί σε ένα παγκόσμιο φαινόμενο που γιορτάζει ήρωες, γεγονότα, πολιτισμούς, μέρη και πολλά άλλα.

Η πρώτη σειρά Doodle αφηγήθηκε μια ιστορία εξωγήινων που συνάντησαν το λογότυπο της Google και το μετέφεραν στον Άρη.

Έχουν δημιουργηθεί περισσότερα από 5.000 Doodle κατά τη διάρκεια των δεκαετιών.

Τι είναι τα Google Doodle

Τα google doodle δημιουργούνται από τη Google για να γιορτάσουν γεγονότα, επετείους και γενέθλια καλλιτεχνών, επιστημόνων, μουσικών και άλλων ξεχωριστών προσωπικοτήτων.

Η ομάδα μηχανικών και σχεδιαστών doodle της Google (γνωστοί ως doodlers) ψάχνει πάντα για νέες και ενδιαφέρουσες ιδέες.

