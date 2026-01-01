Με φαντασμαγορικά σόου και πυροτεχνήματα υποδέχτηκε ο πλανήτης το 2026 – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Ο πλανήτης υποδέχθηκε το 2026 σταδιακά, καθώς το πέρασμα στη νέα χρονιά ξεκίνησε από τον Ειρηνικό Ωκεανό και κινήθηκε προς τα δυτικά. Πόλεις και χώρες σε κάθε ζώνη ώρας γιόρτασαν την αλλαγή του χρόνου με λαμπερές εκδηλώσεις, πυροτεχνήματα και πολιτιστικές δράσεις, με διαφορετικό τόνο και διαφορετικές εικόνες από περιοχή σε περιοχή.

Έτσι υποδέχτηκαν το 2026 Λονδίνο και Εδιμβούργο

Το νέο έτος έκανε «ποδαρικό» στο Ηνωμένο Βασίλειο με τον πιο εμβληματικό τρόπο, καθώς οι καμπάνες του Big Ben ήχησαν ξανά, σηματοδοτώντας και επίσημα την έναρξη του 2026. Οι εικόνες από το εντυπωσιακό σόου πυροτεχνημάτων στον Τάμεση ταξίδεψαν σε όλο τον κόσμο, ενώ οι πολίτες που βρέθηκαν στο κέντρο του Λονδίνου παρακολούθησαν την έναρξη της χρονιάς μέσα σε κλίμα γιορτής και ενθουσιασμού.

Το Εδιμβούργο φόρεσε τα γιορτινά του για να υποδεχτεί το 2026, με δεκάδες χιλιάδες κατοίκους και επισκέπτες να συγκεντρώνονται στο ιστορικό κέντρο της σκωτσέζικης πρωτεύουσας. Το παραδοσιακό μεταμεσονύχτιο σόου πυροτεχνημάτων πάνω από το Κάστρο του Εδιμβούργου εντυπωσίασε το κοινό, σηματοδοτώντας δυναμικά την επιστροφή μιας από τις πιο αγαπημένες γιορτές της πόλης.

Η εκδήλωση είχε ακυρωθεί την περσινή χρονιά λόγω της κακοκαιρίας, ωστόσο φέτος η πόλη ζωντάνεψε ξανά με ένα μεγάλο πάρτι δρόμου που κράτησε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Σκηνές στήθηκαν σε κομβικά σημεία της πόλης, με ζωντανή μουσική, παραστάσεις δρόμου και DJs, που ξεσήκωσαν το πλήθος.

Εορταστικό κλίμα επικράτησε και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας. Από το Κάρντιφ μέχρι το Νιούκασλ, ο κόσμος βγήκε στους δρόμους, παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες, για να καλωσορίσει το νέο έτος με τραγούδια, χορό και αισιοδοξία.

Εορταστική σέλφι στο Άμστερνταμ

Εντυπωσιακό το σόου σε Παρίσι και Ρώμη

Happy New Year France and Italy! 🎉 Watch as fireworks fill the sky across Europe to welcome in 2026. Follow live 🔗 https://t.co/DP0mlQ1r19 📺 Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/X3BgPTUPbe — Sky News (@SkyNews) December 31, 2025

Γροιλανδία, το νησί που γιόρτασε την αλλαγή του χρόνου δύο φορές

Η Γροιλανδία – το μεγαλύτερο νησί στον κόσμο – υποδέχτηκε τη νέα χρονιά στις 04:00. Είναι μια αυτόνομη περιοχή που εξαρτάται από τη Δανία με το δικό της κοινοβούλιο. Πολλοί στη Γροιλανδία υποδέχονται τη νέα χρονιά δύο φορές. Μία φορά όταν μπήκε η νέα χρονιά στη Δανία (τέσσερις ώρες νωρίτερα) και ξανά τα μεσάνυχτα τοπική ώρα.

Έτσι άλλαξε χρόνο το Βερολίνο

Οι νησιωτικοί προορισμοί του Ειρηνικού υποδέχθηκαν πρώτοι την Πρωτοχρονιά, με τη Δημοκρατία του Κιριμπάτι να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της αλλαγής του ημερολογίου.

Η ατόλη Κιριτιμάτι, που είναι γνωστή και ως Νήσος των Χριστουγέννων, έγινε το πρώτο μέρος στον πλανήτη που υποδέχθηκε επίσημα το νέο έτος, καθώς οι κάτοικοι γιόρτασαν αρκετές ώρες πριν από οποιαδήποτε άλλη περιοχή. Η Κιριτιμάτι αποτελεί τμήμα του κράτους του Κιριμπάτι στον Ειρηνικό Ωκεανό και βρίσκεται νότια της Χαβάης και βορειοανατολικά της Αυστραλίας, σε ένα αρχιπέλαγος που εκτείνεται σε σχεδόν 4.000 χιλιόμετρα από ανατολή προς δύση.

Η χώρα αποτελείται από δεκάδες ατόλες, δηλαδή δακτυλιοειδείς κοραλλιογενείς υφάλους, πολλές από τις οποίες κατοικούνται, ενώ στην ίδια «πρώτη ζώνη» της αλλαγής του χρόνου βρέθηκε και η Σαμόα.

Τη σκυτάλη πήραν στη συνέχεια η Νέα Ζηλανδία και η Αυστραλία, με χιλιάδες πολίτες και επισκέπτες να συγκεντρώνονται σε ανοιχτούς χώρους για να παρακολουθήσουν φωταγωγήσεις και εορτασμούς σε εμβληματικά τοπόσημα.

Πυροτεχνήματα στο Πακιστάν

Οι ασιατικές χώρες υποδέχτηκαν το νέο έτος με εορταστικές εκδηλώσεις, πυροτεχνήματα και εντυπωσιακές επιδείξεις με drones. Το Πακιστάν και Αφγανιστάν είναι οι επόμενες χώρες που υποδέχτηκαν το 2026, μετά τις Φιλιππίνες και το Βιετνάμ. Ακολούθησαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η Αρμενία και το Αζερμπαϊτζάν.

Το θέαμα στο Ντουμπάι

Στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, οι κάτοικοι απόλαυσαν το θέαμα των πυροτεχνημάτων από το ψηλότερο κτίριο του κόσμου, μετά από μια παράσταση με φωτιστικά εφέ, μουσική και πίδακες νερού – ένα πραγματικά εντυπωσιακό θέαμα.

Happy New Year 2026 Dubai pic.twitter.com/uxOSVbFwx0 — Unsa Ramzan (@UnsaKiani1) December 31, 2025

Ινδία, Ταϊλάνδη και Βιετνάμ καλωσόρισαν το 2026

Η αλλαγή του χρόνου συνεχίζεται στην Ασία, με ολοένα και περισσότερες χώρες να περνούν στο 2026. Η Ινδία, η πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου με πληθυσμό που αγγίζει το 1,5 δισ. ανθρώπους, υποδέχτηκε το νέο έτος μαζί με τη γειτονική Σρι Λάνκα.

#WATCH | Delhi | Devotees arrive at Gurudwara Sri Bangla Sahib ahead of #NewYear2026 pic.twitter.com/HHJ7PHrkrc — ANI (@ANI) December 31, 2025



Λίγο αργότερα, στο 2026 πέρασε και το Νεπάλ, ακολουθώντας τον ρυθμό των υπόλοιπων ασιατικών κρατών.

Τα μεσάνυχτα σήμαναν και στο Μπανγκλαντές, σηματοδοτώντας και εκεί την έναρξη της νέας χρονιάς. Παράλληλα, και άλλες χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας μπήκαν επισήμως στο 2026, καθώς η αλλαγή του χρόνου καταγράφηκε σε χώρες όπως η Ταϊλάνδη, το Βιετνάμ, η Καμπότζη και το Λάος.

Vietnam 🇻🇳 Happy New Year 2026 pic.twitter.com/aUT6b4sT3o — HuyElliott (@nguyenhuyjapan) December 31, 2025



Στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, την Μπανγκόκ, η Πρωτοχρονιά γιορτάζεται βέβαια και τον Απρίλιο, κατά τον εορτασμό του Σονγκκράν, όταν ο ήλιος εισέρχεται στον αστερισμό του Κριού.

Αντίστοιχα, στο Βιετνάμ η σημαντικότερη γιορτή του χρόνου είναι το Σεληνιακό Νέο Έτος, που πέφτει τον Φεβρουάριο και συνδέεται κάθε φορά με ένα ζώδιο του κινεζικού κύκλου. Το 2026 θα είναι αφιερωμένο στο άλογο.

Welcoming 2026 in Da Nang, central Vietnam 🎇 pic.twitter.com/8dlkDXjwzg — resulbandirma (@resulbandirma) December 31, 2025

Πυροτεχνήματα στην Κίνα

Η Κίνα και οι περίπου 1,4 δισεκατομμύρια κάτοικοί της υποδέχθηκαν το νέο έτος, μαζί με τις Φιλιππίνες, τη Μαλαισία και ορισμένες περιοχές της Ινδονησίας.

WATCH LIVE: Beijing, Hong Kong and Taipei ring in 2026https://t.co/gc73LkUUMA — Marc Nixon (@MarcNixon24) December 31, 2025



Το νέο έτος υποδέχθηκαν επίσης η Μογγολία, η Ταϊβάν, το Μπρουνέι, το Ιρκούτσκ στη Ρωσία, το Περθ στη Δυτική Αυστραλία, το Χονγκ Κονγκ, η Σιγκαπούρη, το Μακάο και ορισμένες περιοχές της Ανταρκτικής.

Για πολλούς στην Κίνα και σε άλλες περιοχές της Ασίας, το Κινέζικο Νέο Έτος αποτελεί την κύρια γιορτή της χρονιάς και το υποδέχονται στις 17 Φεβρουαρίου.

Το Χονγκ Κονγκ επέλεξε φέτος μια πιο συγκρατημένη εκδοχή των εορτασμών για να σηματοδοτήσει την αρχή του νέου έτους. Η παραδοσιακή επίδειξη πυροτεχνημάτων στον κόλπο Βικτόρια ακυρώθηκε, μετά τη φονική πυρκαγιά του Νοεμβρίου που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 161 ανθρώπους.

Hong Kong will ring in 2026 without fireworks over its iconic Victoria Harbor after a massive fire in November that killed at least 161 people. Read more: https://t.co/jS0mVlJ5If pic.twitter.com/zqz5ZHUGkI — ABC News (@ABC) December 31, 2025



Αντί γι’ αυτό, διοργανώθηκε μουσικό σόου με τη συμμετοχή του soft rock ντουέτου Air Supply και άλλων καλλιτεχνών, ενώ οι προσόψεις οκτώ σημαντικών κτιρίων μετατράπηκαν σε τεράστια «ρολόγια αντίστροφης μέτρησης».

Στη Μαλαισία, οι Πύργοι Petronas έγιναν το επίκεντρο των εορτασμών, φωτιζόμενοι από πυροτεχνήματα που φώτισαν τον νυχτερινό ουρανό.

The Petronas Towers in Kuala Lumpur, Malaysia, are set to welcome 2026. 🔴 EN VIVO: https://t.co/QoWVcm7R9P #KualaLumpur 🏙️ — MiloX News (@MiloX_Viral) December 31, 2025

2026 στη Δυτική Αυστραλία

Το 2026 έφτασε επίσης στη Δυτική Αυστραλία, με ευχές για καλή χρονιά στους κατοίκους του Ευκλά, ενός χωριού που θεωρείται το ανατολικότερο σημείο της περιοχής. Στην πρωτεύουσα της πολιτείας, το Περθ, απομένουν ακόμη περίπου 45 λεπτά μέχρι να σημάνει η αλλαγή του χρόνου.

Εορτασμοί σε Νότια Κορέα, Βόρεια Κορέα και Ιαπωνία

Το 2026 υποδεχτήκαν η Νότια Κορέα, η Βόρεια Κορέα και η Ιαπωνία, με τις χώρες να γιορτάζουν την έναρξη του νέου έτους με διαφορετικούς τρόπους.

Στην Ιαπωνία, αν και οι ανησυχίες για την ασφάλεια οδήγησαν στην ακύρωση της καθιερωμένης αντίστροφης μέτρησης σε μεγάλο σιδηροδρομικό σταθμό της συνοικίας Σιμπούγια του Τόκιο, οι πολίτες βρήκαν εναλλακτικούς τρόπους να γιορτάσουν. Στο ναό Tokudai-ji, για παράδειγμα, συγκεντρώθηκαν για να συμμετάσχουν στο χτύπημα των καμπανών και να υποδεχτούν το 2026.

Στην Σεούλ, η λήξη του 2025 σηματοδοτήθηκε με τελετή χτυπήματος καμπάνας και αντίστροφης μέτρησης στο Bosingak, ενώ στη Βόρεια Κορέα, η νέα χρονιά καλωσορίστηκε με εντυπωσιακά πυροτεχνήματα στην πλατεία Kim II Sung της πρωτεύουσας Πιονγκγιάνγκ.

Το Γκουάμ γέμισε μπάρμπεκιου

Το νησί Γκουάμ στον Ειρηνικό υποδέχτηκε μόλις, το 2026, με κόκκινο ρύζι και «ένα σωρό μπάρμπεκιου», όπως είπε ένας αξιωματούχος, σύμφωνα με το BBC. «Είναι σαν το εθνικό μας άθλημα», δήλωσε ο Μέλβιν Γουόν Πατ-Μπόρτζα, ένας ποιητής που τώρα διευθύνει το Τμήμα Υποθέσεων των Χαμόρο στο αμερικανικό έδαφος.

Στο Chamorro Village, μια νυχτερινή αγορά που σερβίρει παραδοσιακά φαγητά και φιλοξενεί το ένα από τα δύο κέντρα εκτόξευσης πυροτεχνήματα του νησιού.

Ο επιχειρηματίας Μαρκ Μπαλντίγκα, 60 ετών έχει οργανώσει μεγάλη γιορτή στο εστιατόριό του. Όπως είπε στο BBC ονόμασε το εστιατόριο Anemos, από την ελληνική λέξη για τον άνεμο, λόγω του μεγάλου αριθμού υπερτυφώνων που πλήττουν το νησί.

Έφτασε για πρώτη φορά στο Γκουάμ πριν από 30 χρόνια, όταν ταξίδεψε εκεί για να εργαστεί ως πιανίστας σε ένα από τα ξενοδοχεία. Είχε προγραμματίσει να μείνει μόνο για ένα καλοκαίρι, αλλά «Έχει τα καλύτερα ηλιοβασιλέματα που έχω δει στη ζωή μου», λέει. «Θα νόμιζες ότι είναι φτιαγμένα με Photoshop». Κι έμεινε.

Την ίδια ώρα, κι άλλες περιοχές της Αυστραλίας υποδέχονται το 2026. Μεταξύ αυτών είναι το Κουίνσλαντ, η πολιτεία όπου βρίσκονται το Μπρίσμπεϊν και ο Μεγάλος Κοραλλιογενής Ύφαλος. Σε αυτές τις περιοχές ο χρόνος αλλάζει στις 14.00 ώρα Γκρίνουιτς, όπως και στο Γκουάμ. Πυροτεχνήματα στο Ώκλαντ καθώς η Νέα Ζηλανδία είναι μεταξύ εκείνων που υποδέχονται τη νέα χρονιά

Το Ώκλαντ υποδέχτηκε τη νέα χρονιά με μια πολύχρωμη επίδειξη πυροτεχνημάτων πάνω από τον Πύργο Sky .

Η πεντάλεπτη επίδειξη περιελάμβανε 3.500 πυροτεχνήματα που εκτοξεύτηκαν από διάφορους ορόφους του πύργου ύψους 240 μέτρων, του ψηλότερου κτιρίου της Νέας Ζηλανδίας.

Happy New Year New Zealand! 🎉 Auckland welcomes in the new year with a fireworks display over its tallest building – the Sky Tower. Latest updates 👉 https://t.co/DP0mlQ1r19 pic.twitter.com/GMg9UnKboU — Sky News (@SkyNews) December 31, 2025

Τα νησιωτικά έθνη του Ειρηνικού, η Σαμόα, η Τόνγκα μαζί με το Τοκελάου – μια εξαρτώμενη περιοχή της Νέας Ζηλανδίας περίπου 3.500 χιλιόμετρα βόρεια του Ώκλαντ – έχουν επίσης υποδεχτεί το 2026 με εορτασμούς.

Εντυπωσιακά πυροτεχνήματα στην Αυστραλία

Οι κάτοικοι του Σίδνεϊ και οι τουρίστες άρπαξαν κάθε πλεονεκτική θέση για να δουν την εντυπωσιακή επίδειξη με τα πυροτεχνήματα πάνω από το πιο διάσημο λιμάνι της Αυστραλίας.

Σφοδρές καταιγίδες απείλησαν να επιβραδύνουν τους εορτασμούς της παραμονής της Πρωτοχρονιάς στην Καμπέρα, αλλά τα σκοτεινά σύννεφα διαλύθηκαν για να επικρατήσει ως επί το πλείστον καθαρός ουρανός.

Δείτε LIVE

Στο Σίδνεϊ, την «παγκόσμια πρωτεύουσα του Νέου Ετους», οι προετοιμασίες για τους φετινούς εορτασμούς επισκιάσθηκαν από την αντισημιτική επίθεση στο Μπόνταϊ Μπιτς. Στην πόλη τηρήθηκε ένα λεπτό σιγής στις 23.00 τοπική ώρα στην διάσημη γέφυρα του λιμανιού που στην συνέχεια φωτίστηκε με λευκό φως, σύμβολο της ειρήνης. Το πανηγύρι συνεχίζεται στην μεγάλη πόλη της Αυστραλίας.