Κρήτη: Υπό βροχή και με σόου πυροτεχνημάτων υποδέχτηκε το Ηράκλειο το 2026

Με φόντο τον βροχερό ουρανό και ένα εντυπωσιακό σόου πυροτεχνημάτων, το Ηράκλειο καλωσόρισε το 2026, προσφέροντας σε κατοίκους και επισκέπτες μια ξεχωριστή εμπειρία στο κέντρο της πόλης. Παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες, μικροί και μεγάλοι συγκεντρώθηκαν μπροστά από τα Λιοντάρια, το πιο αναγνωρίσιμο σημείο της πόλης, για να υποδεχθούν τη νέα χρονιά με χαμόγελα, ευχές για υγεία, αγάπη και ειρήνη.

Ο δήμαρχος Ηρακλείου, Αλέξης Καλοκαιρινός, πήρε το μικρόφωνο και μέτρησε αντίστροφα για την αλλαγή του χρόνου, την ώρα που η φιλαρμονική ορχήστρα του δήμου έδινε τον ρυθμό της γιορτής με πρωτοχρονιάτικες μελωδίες. Η ατμόσφαιρα, παρά τη βροχή, είχε εορταστικό χαρακτήρα και η διάθεση του κόσμου ήταν εμφανώς ανεβασμένη.

Μόλις ολοκληρώθηκε η τελετή, οι Ηρακλειώτες κινήθηκαν προς τα καταστήματα του κέντρου, προκειμένου να τηρήσουν ένα από τα πιο γλυκά έθιμα της πόλης: τη μπουγάτσα της Πρωτοχρονιάς, που σύμφωνα με την τοπική παράδοση φέρνει τύχη και ελπίδα για ένα καλό και γλυκό νέο έτος.