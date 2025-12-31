Baby Boom: Διάσημες Ελληνίδες που έγιναν μητέρες το 2025

Σύνοψη από το

  • Το 2025 αναδείχθηκε σε μία από τις πιο όμορφες χρονιές για πολλές γνωστές Ελληνίδες, καθώς έζησαν τη μοναδική εμπειρία της μητρότητας, με κάποιες να γίνονται μητέρες για πρώτη φορά.
  • Μεταξύ αυτών που απέκτησαν παιδί είναι η Πέννυ Μπαλτατζή για τρίτη φορά, η Ανθή Βούλγαρη που γέννησε τον Μάριο, και η Ελένη Τσολάκη που κράτησε για πρώτη φορά την κόρη της.
  • Τη λίστα συμπληρώνουν η Υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου, η Παυλίνα Βουλγαράκη, η Ολυμπιονίκης Κατερίνα Στεφανίδη και η Μαριλού Κόζαρη, που έγιναν επίσης μητέρες μέσα στο 2025.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

lifestyle

Baby Boom: Διάσημες Ελληνίδες που έγιναν μητέρες το 2025

Μία από τις πιο όμορφες χρονιές ήταν το 2025 για αρκετές γνωστές Ελληνίδες, καθώς έζησαν τη μοναδική εμπειρία της μητρότητας. Κάποιες απέκτησαν για πρώτη φορά παιδί, ενώ άλλες είδαν την οικογένειά τους να μεγαλώνει ακόμα περισσότερο. Σε κάθε περίπτωση, όλες μοιράστηκαν τη χαρά της γέννησης, γεμίζοντας χαμόγελα και συγκίνηση τα σπίτια τους.

Η Πέννυ Μπαλτατζή έγινε για τρίτη φορά μητέρα, κάτι που ανακοίνωσε με ανάρτησή της στις αρχές Φεβρουαρίου. Η Ανθή Βούλγαρη έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί, τον Μάριο, στις 11 Μαρτίου, ως καρπό του έρωτά της με τον Κώστα Κωνσταντινίδη. Στις 27 Μαρτίου, η Ελένη Τσολάκη κράτησε για πρώτη φορά στην αγκαλιά της την κόρη της, βιώνοντας ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα της ζωής της.

Λίγο αργότερα, στις 27 Απριλίου, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής, Δόμνα Μιχαηλίδου, έγινε μητέρα, μαζί με τον σύζυγό της, Λεωνίδα Μαντωνάκη. Τον Μάιο, η Παυλίνα Βουλγαράκη καλωσόρισε το μωρό της, ενώ η Ολυμπιονίκης Κατερίνα Στεφανίδη γέννησε τον Ιούνιο. Στις 15 Μαΐου, η Μαριλού Κόζαρη, σύζυγος του Πάνου Μουζουράκη, έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί τους.

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη έφερε στη ζωή ένα υγιέστατο αγόρι στις 11 Ιουλίου, ενώ λίγες ημέρες μετά, στις 27 του ίδιου μήνα, γέννησε και η Δώρα Παντέλη, επίσης αγοράκι. Στις αρχές Αυγούστου έγινε μητέρα η Άριελ Κωνσταντινίδη, ενώ στα τέλη του ίδιου μήνα απέκτησαν παιδί η Σιμώνη Χριστοδούλου και ο Αντρέας Γεωργίου, που έγιναν γονείς για πρώτη φορά.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και ο Κίμωνας Κουρής απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, ενώ η Τζένη Θεωνά έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί της στις 4 Οκτωβρίου, μαζί με τον Δήμο Αναστασιάδη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η καλύτερη ώρα της ημέρας για σεξ, ανάλογα με την ηλικία σας

Το φιλί της πρωτοχρονιάς: Τι συμβολίζει – Πώς να το κάνετε σωστά απόψε

Χωρίς λαϊκές αγορές από τις 7 Ιανουαρίου: «Η ακρίβεια δεν ξεκινά από τον παραγωγό ή τον επαγγελματία πωλητή στον πάγκο»

ΕΒΕΑ: Επιστολή προς τις επιχειρήσεις για την ετήσια ανανέωση της εξαγωγικής επωνυμίας – Οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
23:15 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Άντζελα Δημητρίου: Η συγκινητική ιστορία πίσω από το τραγούδι «Ποια θυσία» – «Είναι γραμμένο για…»

Η Άντζελα Δημητρίου μίλησε στο πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν του Open το βράδυ της Τετάρτης και ανα...
19:50 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης θα γίνουν γονείς για πρώτη φορά – Το τρυφερό βίντεο που δημοσίευσαν

Γονείς για πρώτη φορά θα γίνουν η Μαριαλένα Ρουμελιώτη και ο Σάκης Κατσούλης, οι οποίοι πλέουν...
11:34 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Δέσποινα Βανδή – Βασίλης Μπισμπίκης: Το φιλί που αντάλλαξαν σε νυχτερινό κέντρο στη Θεσσαλονίκη – Δείτε βίντεο

Πιο ερωτευμένοι από ποτέ είναι η Δέσποινα Βανδή και ο Βασίλης Μπισμπίκης και δεν διστάζουν να ...
09:23 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Ματίνα Ζάρα: «Βίωσα ψυχολογικό πόλεμο, ήμουν σε τοξική σχέση για περισσότερο από έναν χρόνο»

Την Ματίνα Ζάρα συνάντησε η κάμερα της εκπομπής Happy Day στον Alpha και η Όλγα Λαφαζάνη. «Μου...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι