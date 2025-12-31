Baby Boom: Διάσημες Ελληνίδες που έγιναν μητέρες το 2025

Μία από τις πιο όμορφες χρονιές ήταν το 2025 για αρκετές γνωστές Ελληνίδες, καθώς έζησαν τη μοναδική εμπειρία της μητρότητας. Κάποιες απέκτησαν για πρώτη φορά παιδί, ενώ άλλες είδαν την οικογένειά τους να μεγαλώνει ακόμα περισσότερο. Σε κάθε περίπτωση, όλες μοιράστηκαν τη χαρά της γέννησης, γεμίζοντας χαμόγελα και συγκίνηση τα σπίτια τους.

Η Πέννυ Μπαλτατζή έγινε για τρίτη φορά μητέρα, κάτι που ανακοίνωσε με ανάρτησή της στις αρχές Φεβρουαρίου. Η Ανθή Βούλγαρη έφερε στον κόσμο το πρώτο της παιδί, τον Μάριο, στις 11 Μαρτίου, ως καρπό του έρωτά της με τον Κώστα Κωνσταντινίδη. Στις 27 Μαρτίου, η Ελένη Τσολάκη κράτησε για πρώτη φορά στην αγκαλιά της την κόρη της, βιώνοντας ένα από τα σημαντικότερα ορόσημα της ζωής της.

Λίγο αργότερα, στις 27 Απριλίου, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής, Δόμνα Μιχαηλίδου, έγινε μητέρα, μαζί με τον σύζυγό της, Λεωνίδα Μαντωνάκη. Τον Μάιο, η Παυλίνα Βουλγαράκη καλωσόρισε το μωρό της, ενώ η Ολυμπιονίκης Κατερίνα Στεφανίδη γέννησε τον Ιούνιο. Στις 15 Μαΐου, η Μαριλού Κόζαρη, σύζυγος του Πάνου Μουζουράκη, έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί τους.

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη έφερε στη ζωή ένα υγιέστατο αγόρι στις 11 Ιουλίου, ενώ λίγες ημέρες μετά, στις 27 του ίδιου μήνα, γέννησε και η Δώρα Παντέλη, επίσης αγοράκι. Στις αρχές Αυγούστου έγινε μητέρα η Άριελ Κωνσταντινίδη, ενώ στα τέλη του ίδιου μήνα απέκτησαν παιδί η Σιμώνη Χριστοδούλου και ο Αντρέας Γεωργίου, που έγιναν γονείς για πρώτη φορά.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και ο Κίμωνας Κουρής απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, ενώ η Τζένη Θεωνά έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί της στις 4 Οκτωβρίου, μαζί με τον Δήμο Αναστασιάδη.