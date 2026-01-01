Ντόναλντ Τραμπ: Αποσύρει την Εθνοφρουρά από το Σικάγο, το Λος Άντζελες και το Πόρτλαντ

Σύνοψη από το

  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι αποσύρει την Εθνοφρουρά από το Σικάγο, το Λος Άντζελες και το Πόρτλαντ. – Ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οι ομοσπονδιακές δυνάμεις «θα επιστρέψουν» εάν αυξηθεί η εγκληματικότητα. – Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος πρόσθεσε ότι «θα επανέλθουμε, ενδεχομένως με πολύ διαφορετική και ισχυρότερη μορφή, όταν το έγκλημα αρχίσει να αυξάνεται πάλι».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ: Αποσύρει την Εθνοφρουρά από το Σικάγο, το Λος Άντζελες και το Πόρτλαντ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε απόψε ότι αποσύρει την Εθνοφρουρά από το Σικάγο, το Λος Άντζελες και το Πόρτλαντ, προειδοποιώντας ότι οι ομοσπονδιακές δυνάμεις «θα επιστρέψουν» εάν αυξηθεί η εγκληματικότητα.

«Αποσύρουμε την Εθνοφρουρά από το Σικάγο, το Λος Άντζελες και το Πόρτλαντ παρά το γεγονός ότι η εγκληματικότητα μειώθηκε σημαντικά έχοντας αυτούς τους μεγάλους πατριώτες σε αυτές τις πόλεις και μόνο για αυτό», έγραψε στις αναρτήσεις του.

«Θα επανέλθουμε, ενδεχομένως με πολύ διαφορετική και ισχυρότερη μορφή, όταν το έγκλημα αρχίσει να αυξάνεται πάλι – Είναι θέμα χρόνου», πρόσθεσε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, AFP

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η καλύτερη ώρα της ημέρας για σεξ, ανάλογα με την ηλικία σας

Το φιλί της πρωτοχρονιάς: Τι συμβολίζει – Πώς να το κάνετε σωστά απόψε

Χωρίς λαϊκές αγορές από τις 7 Ιανουαρίου: «Η ακρίβεια δεν ξεκινά από τον παραγωγό ή τον επαγγελματία πωλητή στον πάγκο»

ΕΒΕΑ: Επιστολή προς τις επιχειρήσεις για την ετήσια ανανέωση της εξαγωγικής επωνυμίας – Οι λεπτομέρειες για τη διαδικασία

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
01:29 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Ισραήλ: Τερμάτισε τη λειτουργία του το φόρουμ των οικογενειών των ομήρων

Το Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων, η ισχυρότερη φωνή που εκπροσωπούσε συγγενείς Ισραηλινών ...
00:16 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Γαλλία: Αμερικανός τουρίστας σκοτώθηκε κάνοντας σκι στις Άλπεις – Συνελήφθη ο εκπαιδευτής, που είχε πάρει ναρκωτικά

Ο εκπαιδευτής που συνόδευε έναν Αμερικανό τουρίστα, στην Γαλλία,  ο οποίος τραυματίστηκε θανάσ...
23:30 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Μακρόν: «Πρέπει να προστατέψουμε την ανεξαρτησία και τις ελευθερίες μας» – Το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα του Γάλλου προέδρου

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν στο καθιερωμένο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του προέδρου τη...
23:01 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Συρία: Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες ύστερα από βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας στο Χαλέπι

Αιματηρή επίθεση σημειώθηκε στο Χαλέπι της Συρίας, όταν βομβιστής αυτοκτονίας επιτέθηκε σε αστ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι