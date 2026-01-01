Ντόναλντ Τραμπ κατά Τζορτζ και Αμάλ Κλούνεϊ για τη γαλλική υπηκοότητα: Καλά νέα, πάνε σε μια χώρα με μεγάλο πρόβλημα μετανάστευσης

  • Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση τόσο εναντίον των Τζορτζ και Άμαλ Κλούνεϊ όσο και κατά των γαλλικών Αρχών, με αφορμή τη χορήγηση γαλλικής υπηκοότητας στο ζευγάρι, συνδέοντας το θέμα με την «απόλυτα καταστροφική» πολιτική μετανάστευσης της Γαλλίας.
  • Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ σχολίασε ειρωνικά: «Καλά νέα! Ο Τζορτζ και η Άμαλ Κλούνι… έγιναν επίσημα Γάλλοι πολίτες», ενώ κατηγόρησε τις γαλλικές αρχές για «καταστροφική διαχείριση της μετανάστευσης» που έχει δημιουργήσει «σοβαρό πρόβλημα εγκληματικότητας».
  • Η είδηση της υπηκοότητας των Κλούνι πυροδότησε έντονη πολιτική συζήτηση στη Γαλλία, ενώ η Άμαλ Κλούνι συμμετείχε πρόσφατα σε ομάδα ειδικών που συμβούλεψε τον εισαγγελέα του ΔΠΔ για εντάλματα σύλληψης.
Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση τόσο εναντίον των Τζορτζ και Άμαλ Κλούνεϊ, όσο και κατά των γαλλικών Αρχών, με αφορμή τη χορήγηση γαλλικής υπηκοότητας στο ζευγάρι και τα παιδιά τους. Ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, που συνηθίζει να σχολιάζει με δηλητηριώδη τρόπο τους πολιτικούς του αντιπάλους και προσωπικότητες που στηρίζουν το Δημοκρατικό Κόμμα, έσπευσε να υποβαθμίσει την προσφορά του διάσημου ηθοποιού και της συζύγου του, ενώ δεν παρέλειψε να συνδέσει το θέμα με την πολιτική μετανάστευσης της Γαλλίας, την οποία χαρακτήρισε «απόλυτα καταστροφική».

Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Τραμπ σχολίασε ειρωνικά: «Καλά νέα! Ο Τζορτζ και η Άμαλ Κλούνι, δυο από τους χειρότερους όλων των εποχών στα πολιτικά προγνωστικά, έγιναν επίσημα Γάλλοι πολίτες». Στη συνέχεια, στράφηκε ευθέως κατά των γαλλικών αρχών, κατηγορώντας τες για την «καταστροφική διαχείριση της μετανάστευσης», η οποία -όπως είπε- έχει δημιουργήσει «σοβαρό πρόβλημα εγκληματικότητας» στη χώρα.

Ο Τραμπ συνέχισε: «Δυστυχώς, η Γαλλία είναι το τρέχον διάστημα αντιμέτωπη με σοβαρό πρόβλημα εγκληματικότητας εξαιτίας της απόλυτα καταστροφικής διαχείρισης της μετανάστευσης, παρόμοιας με αυτή που είχαμε εδώ υπό τον κοιμισμένο Τζο Μπάιντεν». Η δήλωση αυτή ήρθε ως συνέχεια των επιθέσεών του προς την Ευρώπη, τις οποίες έχει εντείνει μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025.

Χωρίς να επικαλείται ποτέ επίσημα στοιχεία ή έρευνες, ο Τραμπ συνηθίζει να συσχετίζει τη μετανάστευση με την εγκληματικότητα, ειδικά όταν απευθύνεται στο συντηρητικό κοινό του. Παράλληλα, δεν είναι η πρώτη φορά που στοχοποιεί τον Τζορτζ Κλούνι, ο οποίος επί δεκαετίες στηρίζει ενεργά το Δημοκρατικό Κόμμα. Αυτή τη φορά, χαρακτήρισε τις ταινίες του ηθοποιού «λιγοστές και εντελώς μέτριες», λέγοντας ότι «έγινε πιο γνωστός χάρη στην πολιτική και όχι χάρη στο ταλέντο του».

Η Άμαλ Κλούνι, δικηγόρος και υπερασπίστρια ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμμετείχε σε ομάδα ειδικών που συμβούλεψε τον εισαγγελέα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, ο οποίος ζήτησε την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον πρώην υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ και τρεις ηγέτες της Χαμάς. Η ενέργεια αυτή προκάλεσε την έντονη αντίδραση τόσο του Ισραήλ όσο και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Την ίδια ώρα, στη Γαλλία, η είδηση της υπηκοότητας των Κλούνι και των παιδιών τους πυροδότησε έντονη πολιτική συζήτηση. Αντιδράσεις υπήρξαν ακόμη και εντός της κυβέρνησης Μακρόν, με υπουργό να μιλά για πολιτική «δύο μέτρων και δύο σταθμών», τη στιγμή που οι διαδικασίες για την απόκτηση υπηκοότητας έχουν καταστεί πολύ πιο αυστηρές για τον μέσο αιτούντα.

