Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων: Σε 128 ανήλθαν οι θάνατοι εργαζομένων στον Τύπο το 2025

Τουλάχιστον 128 δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν σε όλο τον κόσμο το 2025, οι μισοί και πλέον εξ αυτών στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με νέα καταμέτρηση που δημοσιοποιεί η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων.

Ο μακάβριος απολογισμός, αυξημένος σε σύγκριση με το 2024 (όταν συνολικά ήταν 122), «δεν είναι απλώς ένας αριθμός, είναι παγκόσμιος κόκκινος συναγερμός για τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσές μας», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Άντονι Μπελανζέρ, ο γενικός γραμματέας της ΔΟΔ.

Η Ομοσπονδία εκφράζει μεγάλη ανησυχία για την κατάσταση στα παλαιστινιακά εδάφη, όπου καταμέτρησε 56 θανάτους επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης το 2025.

«Δεν το είχαμε ξαναδεί ποτέ αυτό: σε τόσο λίγο χρόνο, τόσους νεκρούς, σε τόσο περιορισμένο χώρο», συνόψισε ο Μπελανζέρ.

Δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν επίσης στην Υεμένη, στην Ουκρανία, ανάμεσά τους ο γάλλος φωτοειδησεογράφος Αντονί Λαλικάν, στο Σουδάν, στο Περού, στην Ινδία…

Ο γενικός γραμματέας της ΔΟΔ κατήγγειλε πάνω απ’ όλα «την ατιμωρησία» των δραστών φονικών επιθέσεων εναντίον εργαζομένων σε μέσα ενημέρωσης: «χωρίς Δικαιοσύνη, οι δολοφόνοι δημοσιογράφων ακμάζουν», προειδοποίησε ο κ. Μπελανζέρ.

Η Ομοσπονδία εξέφρασε παράλληλα ανησυχία για τον αριθμό των δημοσιογράφων που είναι φυλακισμένοι σε όλο τον κόσμο: καταμετρά 533, εκ των οποίων το ένα τέταρτο και πλέον στην Κίνα και στο Χονγκ Κονγκ.

Η ΔΟΔ κατά κανόνα δίνει στη δημοσιότητα πολύ πιο βαρύ ετήσιο απολογισμό από τη μη κυβερνητική οργάνωση Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (Reporters sans frontières, RSF), που καταμέτρησε 67 δολοφονίες επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης το 2025. Αιτία είναι η διαφορετική μεθοδολογία των δυο πηγών. Μεταξύ άλλων, η ΔΟΔ συμπεριλαμβάνει στους δικούς της αριθμούς τους δημοσιογράφους που χάνουν τη ζωή τους σε δυστυχήματα.

Από την πλευρά της, η UNESCO κάνει λόγο για 93 δημοσιογράφους που σκοτώθηκαν το 2025 σε παγκόσμια κλίμακα.