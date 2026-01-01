Το μήνυμα της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για το 2026: Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να κάνουμε την Ευρώπη πιο δυνατή

Το δικό της μήνυμα για την έλευση του 2026 έστειλε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Καθώς ξεκινάμε το νέο έτος 2026, μπορείτε να βασίζεστε σε εμένα και την ομάδα μου ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε αδιάκοπα για να κάνουμε την Ευρώπη πιο δυνατή.

Πιο ισχυροί εντός της ΕΕ, αξιοποιώντας πλήρως το εξαιρετικό δυναμικό της Ευρώπης για ανταγωνιστικότητα και καινοτομία σε έναν κόσμο που αλλάζει ταχύτερα από ποτέ.

Ισχυρότεροι στην παγκόσμια σκηνή, σφυρηλατώντας νέες συνεργασίες και υπερασπιζόμενοι τις αξίες που οι φίλοι και σύμμαχοί μας βασίζονται σε εμάς για να υπερασπιστούμε: ανοιχτότητα, καλή πίστη και δημοκρατία.

Μιλώντας από τα βάθη της καρδιάς μου, η ευχή μου για το 2026 είναι η ειρήνη. Μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη για την Ουκρανία.

Για σχεδόν τέσσερα χρόνια, ο ουκρανικός λαός έχει επιδείξει εξαιρετικό θάρρος υπό τα πυρά ενός απρόκλητου πολέμου.

Ευχόμαστε σε αυτούς και σε όλους τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο ειρήνη, ειρήνη που τους αξίζει, το 2026».