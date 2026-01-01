Το μήνυμα της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για το 2026: Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να κάνουμε την Ευρώπη πιο δυνατή

Σύνοψη από το

  • Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έστειλε το μήνυμά της για το 2026, τονίζοντας ότι «θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε αδιάκοπα για να κάνουμε την Ευρώπη πιο δυνατή».
  • Η φον ντερ Λάιεν υπογράμμισε την ανάγκη για μια Ευρώπη «πιο ισχυροί εντός της ΕΕ, αξιοποιώντας πλήρως το εξαιρετικό δυναμικό της Ευρώπης για ανταγωνιστικότητα και καινοτομία», καθώς και «ισχυρότεροι στην παγκόσμια σκηνή, σφυρηλατώντας νέες συνεργασίες».
  • Κεντρική θέση στο μήνυμά της κατέχει η ευχή για ειρήνη το 2026, ειδικά «μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη για την Ουκρανία», αναγνωρίζοντας το «εξαιρετικό θάρρος» του ουκρανικού λαού.
Enikos Newsroom

διεθνή

European Commission President Ursula von der Leyen arrives for the EU Summit in Brussels, Thursday, Dec. 18, 2025. (AP Photo/Omar Havana)

Το δικό της μήνυμα για την έλευση του 2026 έστειλε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Καθώς ξεκινάμε το νέο έτος 2026, μπορείτε να βασίζεστε σε εμένα και την ομάδα μου ότι θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε αδιάκοπα για να κάνουμε την Ευρώπη πιο δυνατή.

Πιο ισχυροί εντός της ΕΕ, αξιοποιώντας πλήρως το εξαιρετικό δυναμικό της Ευρώπης για ανταγωνιστικότητα και καινοτομία σε έναν κόσμο που αλλάζει ταχύτερα από ποτέ.

Ισχυρότεροι στην παγκόσμια σκηνή, σφυρηλατώντας νέες συνεργασίες και υπερασπιζόμενοι τις αξίες που οι φίλοι και σύμμαχοί μας βασίζονται σε εμάς για να υπερασπιστούμε: ανοιχτότητα, καλή πίστη και δημοκρατία.

Μιλώντας από τα βάθη της καρδιάς μου, η ευχή μου για το 2026 είναι η ειρήνη. Μια δίκαιη και διαρκής ειρήνη για την Ουκρανία.

Για σχεδόν τέσσερα χρόνια, ο ουκρανικός λαός έχει επιδείξει εξαιρετικό θάρρος υπό τα πυρά ενός απρόκλητου πολέμου.

Ευχόμαστε σε αυτούς και σε όλους τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο ειρήνη, ειρήνη που τους αξίζει, το 2026».

07:13 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Τραγωδία στη Γερμανία: Δυο 18χρονοι σκοτώθηκαν ενώ έριχναν πυροτεχνήματα για το νέο έτος

Δυο 18χρονοι έχασαν τη ζωή τους στη Γερμανία κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την έλευση του...
06:31 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Ντόναλντ Τραμπ κατά Τζορτζ και Αμάλ Κλούνεϊ για τη γαλλική υπηκοότητα: Καλά νέα, πάνε σε μια χώρα με μεγάλο πρόβλημα μετανάστευσης

Ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση τόσο εναντίον των Τζορτζ και Άμαλ Κλούνεϊ, όσο και κ...
05:22 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων: Σε 128 ανήλθαν οι θάνατοι εργαζομένων στον Τύπο το 2025

Τουλάχιστον 128 δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν σε όλο τον κόσμο το 2025, οι μισοί και πλέον εξ αυτών...
04:30 , Πέμπτη 01 Ιανουαρίου 2026

Με φαντασμαγορικά σόου και πυροτεχνήματα υποδέχτηκε ο πλανήτης το 2026 – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Ο πλανήτης υποδέχθηκε το 2026 σταδιακά, καθώς το πέρασμα στη νέα χρονιά ξεκίνησε από τον Ειρην...
